Khẳng định luôn: 10 món này bắt buộc phải ăn thật đắt tiền mới xứng đáng!

Người ta vẫn thường mưu cầu một sự trọn vẹn mang tên "ngon - bổ - rẻ" trong mỗi bữa ăn. Nhưng nếm trải đủ nhiều, ta tự khắc hiểu thấu một lẽ: những gì tinh túy nhất hiếm khi đi kèm với một cái giá hời. Vị ngọt nguyên bản của đất trời, hay sự nhọc nhằn, tỉ mỉ của người thợ qua từng khâu chế biến… tất cả đều là những giá trị hữu hình cần được đánh đổi bằng một sự trân trọng xứng đáng.

Có những món ăn, việc ta bằng lòng gạch bỏ chữ "rẻ" không phải là sự phung phí, mà là một cách tự thưởng, một sự chắt chiu cho chính trải nghiệm của bản thân. Dưới đây là 10 thức vị quen thuộc mà có lẽ, chỉ khi gác lại những đắn đo để chọn thưởng thức một phiên bản đắt đỏ nhất thì ta mới thực sự chạm tới linh hồn của món ăn đó.

Trả tiền cho sự kỳ công sau bếp

Đồ lòng/Nội tạng: Đồ lòng ngon không nằm ở gia vị tẩm ướp, mà ở độ sạch. Số tiền cao bạn trả là dành cho công sức của người bán khi cặm cụi lộn rửa, chà muối, bóp chanh đến khi mất hẳn mùi hôi. Miếng lòng luộc xong trắng ngần, nhai giòn sần sật, béo bùi. Ở những hàng giá quá rẻ, người ta thường làm qua loa cho nhanh. Cắn phải miếng lòng còn mùi ngai ngái, bở rạc là coi như hỏng cả bữa ăn.

Giò chả: Miếng chả lụa hay nem chua đắt tiền làm từ thịt lợn vừa mổ, quết kỹ đến khi dẻo quánh. Cắn vào thấy rõ vị ngọt của thịt, độ giòn dai tự nhiên và thơm nhẹ mùi tiêu sọ. Còn những đòn chả rẻ rúng, nhai vào chỉ thấy lợ lợ vị bột sắn và hàn the, nhạt nhẽo trôi tuột qua cuống họng.

Heo quay/Vịt quay: Sự khác biệt nằm ở lớp da mỏng tang, giòn rụm nhờ kỹ thuật hong gió và phết mạch nha ròng rã nhiều giờ. Lớp mỡ dưới da tươm ra, quyện vào thớ thịt mềm ẩm. Ở hàng giá bình dân, thịt thường bị nhuộm phẩm màu đỏ au giả tạo, lớp da dai nhách, thớ thịt bên trong thì khô khốc vì bị đốt cháy giai đoạn.

Trả tiền cho vị ngọt nguyên bản

Hải sản: Độ ngọt của một con ghẹ chắc thịt hay con tôm đang bơi là thứ không một loại bột ngọt hay nước sốt nào làm giả được. Bạn chi tiền triệu là để trả cho hệ thống bể sục giữ chúng sống khỏe trước khi lên bàn ăn. Ham rẻ chọn hải sản ngất, đồ đông lạnh, thứ bạn nhận về chỉ là phần thịt óp, nát vụn và mùi tanh khó chịu.

Thịt nướng: Đi ăn đồ nướng ngon nhất là khi miếng dẻ sườn xen kẽ vân mỡ cháy xém viền trên than hoa, cắn vào tươm nước ngọt tự nhiên. Những khay thịt bình dân ướp đẫm các loại sốt màu mè thường là cách để che giấu thịt vụn, thịt đông lạnh lâu ngày. Nướng lên ăn chỉ thấy toàn vị mặn ngọt của gia vị, nhai vài miếng là ngấy.

Trả tiền cho nguyên liệu thật, từ chối hàng độn

Một nồi lẩu chất lượng là khi nước dùng được hầm từ xương thật, ngọt thanh, đồ nhúng tươi tắn. Đổi lại, ở những quán lẩu siêu rẻ, nước dùng thường được pha chế vội từ gói gia vị sẵn. Đồ thả lẩu quanh quẩn mấy loại viên chiên pha bột, ăn xong cổ họng khô khốc, háo nước đến tận ngày hôm sau.

Dim sum / Há cảo: Giá trị của một xửng há cảo nằm ở độ khéo léo của người nặn bánh. Vỏ cán mỏng tang, không rách, phần nhân tôm thịt quết dẻo mọng nước. Còn há cảo lề đường giá bèo, lớp vỏ thường dày cộm nhai dính răng, nhân bên trong chủ yếu là mỡ vụn xay nhuyễn pha bột, ăn mau ngán.

Bún đậu & Tré trộn: Mẹt bún đậu ngon ăn tiền ở chén mắm tôm nguyên chất đánh bọt bông xốp, miếng chả cốm dẻo thơm mùi nếp non. Tré trộn cũng vậy, phải đủ phần tré chua rộp rộp, chả bò đậm vị. Mua phần ăn quá rẻ, bạn thực chất chỉ đang trả tiền cho một hộp xốp độn đầy đu đủ, dưa leo xắt mỏng, kèm theo vài lát chả pha bột dai nhách.

Gà ủ muối: Gà xịn dùng gà ta thả vườn, da giòn sật, thịt chắc và ngấm hương thảo mộc. Ở mức giá chạm đáy, rủi ro cao là mua phải gà đẻ thải loại, thớ thịt bở bục, ngấm đầy chất tạo màu và hương liệu xông khói nhân tạo nồng nặc để át đi mùi hôi của thịt để lâu.

Có những món ăn, cái giá đắt đỏ trên menu lại là một sự đảm bảo chân thật nhất. Đi ăn suy cho cùng là để thấy ngon miệng, để tận hưởng hương vị của món đồ mình thèm. Thay vì ăn ba, bốn bữa giá rẻ nhạt nhẽo, mang lại cảm giác lưng chừng và thất vọng, thì đôi khi, gom lại để ăn một bữa thật ngon, nguyên liệu thật chất lượng, lại là cách chi tiêu hợp lý và xứng đáng nhất.