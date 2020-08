Gia thế Nguyễn Trọng Hưng "khủng" cỡ nào mà vung tiền cầu hôn Âu Hà My ở Paris, rước dâu bằng siêu xe Rolls-Royce 11 tỷ?

Sau thời gian im hơi lặng tiếng khi bị vợ giảng viên Âu Hà My tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi lần đầu tiên lên tiếng về vụ lùm xùm.

Trong số những thông tin xoay quanh cặp vợ chồng này thì độ giàu có và gia thế là điều khiến dân tình tò mò.

Nhất là khi một người tự xưng là chị của Nguyễn Trọng Hưng đăng bài bênh vực em trai, khẳng định gia thế nhà mình không thua kém gì nhà Âu Hà My.

Chị của Nguyễn Trọng Hưng khẳng định Âu Hà My được nhà chồng nuông chiều từ khi chưa cưới đến lúc đã làm con dâu. Vì Âu Hà My muốn được cầu hôn ở châu Âu nên gia đình Trọng Hưng đã chi trả toàn bộ chi phí cho cả ekip sang Paris chụp ảnh, quay phim. Sau khi về làm dâu, Âu Hà My được nhà chồng đối xử như công chúa, không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Cô không thích đi thang bộ nên nhà Trọng Hưng còn sẵn sàng lắp thang máy để chiều lòng con dâu.

Bộ ảnh cưới của Âu Hà My và Trọng Hưng ở Paris

Trọng Hưng đang sở hữu một công ty truyền thông riêng. Gia đình cũng không gặp bất cứ khó khăn nào về tài chính nên nếu anh có vỡ nợ thì bố mẹ vẫn có thể thu xếp 2-3 tỷ, không phải là điều gì to tát.

Được biết, bố của Trọng Hưng là một doanh nhân có thâm niên trong ngành kinh doanh ô tô. Tài sản bề nổi của gia đình anh là căn biệt thự 7 tầng đồ sộ ở Hưng Yên và một căn nhà 7 tầng, mặt tiền ở Hà Nội hiện đang sinh sống. Nơi đây cũng chính là trụ sở công ty của Trọng Hưng.

Trụ sở công ty của Trọng Hưng ở Hà Nội với 2 mặt tiền

Cá nhân Trọng Hưng cũng thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội hình ảnh với những chiếc xe hơi đắt giá mà anh sở hữu như Mercedes, BMW,...

Ngoài ra, trong bộ ảnh cưới ở Paris, Trọng Hưng và Âu Hà My cũng chụp bên siêu xe Ferrari dưới chân tháp Eiffel. Trong lễ cưới ở Hà Nội, chiếc xe rước dâu của nhà trai chính là chiếc Bentley và chiếc Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 11 tỷ đồng.

Những chiếc xế hộp tiền tỷ mà Nguyễn Trọng Hưng sở hữu

Đám hỏi dùng xe Bentley

Đám cưới rước dâu bằng Rolls-Royce

Có lẽ vì những điều này mà chị gái Trọng Hưng mới khẳng định điều kiện kinh tế của hai bên gia đình ngang nhau, gia thế môn đăng hộ đối.