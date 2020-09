Khán giả "té ngửa" trước tạo hình già nua của cặp đôi Han Sara - Tùng Maru

Sau bộ ảnh thả thính đầy nhắng nhít trên fanpage, mới đây, "couple gà bông" Han Sara và Tùng Maru lại tiếp tục khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi tung poster chính thức sản phẩm mang tên Thế là không xanh chín rồi, sáng tác Tùng Maru và đồng sản xuất cùng T.R.I.

Điều khiến cho các khán giả vô cùng thích thú và mong chờ ở sản phẩm lần này, đầu tiên có lẽ chính là ở phần tạo hình nhân vật. Vốn trung thành với hình tượng hot boy, hot girl trong mắt nhiều bạn trẻ thế nhưng cả Han Sara và Tùng Maru lần này quyết định "chơi lầy" thay đổi hình ảnh, bất ngờ già nua trong Thế là không xanh chín rồi. Tuy nhiên, có thể thấy hai "cụ già" Tùng Maru và Han Sara lại vô cùng nhắng nhít và xì teen, chứ không hề chậm chạp, từ tốn như mọi người nghĩ.

Điểm chú ý thứ hai đó là nằm ở phần tên của bài hát cùng dòng thông điệp trên poster khá khó hiểu: "Gây thương nhớ rồi lại bỏ bê thì đấy là không xanh chín rồi". Theo sự lí giải thì "xanh chín" có nghĩa là chơi đẹp, thẳng thắn, việc gì ra việc nấy. Theo đó, một người bạn xanh chín là một người có lối sống, lối cư xử đẹp, chuẩn mực với mình.

Han Sara – Tùng Maru bất ngờ già nua trong sản phẩm comeback mới nhất

Ngoài ra, bên cạnh Han Sara và Tùng Maru, trên poster còn có sự xuất hiện của hai em bé vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu. Liệu hai bạn nhỏ này có mối quan hệ gì với "cặp bô lão" xì teen của chúng ta?

Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 của Han Sara trong năm 2020 sau dự án Let Me Go kết hợp cùng rapper RTee. Sau những gam màu trầm buồn ở sản phẩm trước thì đến ca khúc lần này, khán giả hy vọng sẽ được nhìn thấy hình ảnh một Han Sara năng động, trẻ trung, đúng với lứa tuổi hiện tại.