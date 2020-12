Khán giả đang ở đâu trong ma trận của biên kịch “Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!

Biên kịch Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! đang làm rất tốt vai trò của mình với một kịch bản phim biến chuyển liên tục. Khám phá ngay những điểm độc đáo mà biên kịch đang tạo ra, giữ chân khán giả.

Tạo tâm lý tò mò

Từ những ngày đầu ra mắt, Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! đã cố ý trưng ra một câu chuyện kịch tính liên quan đến bản khế ước hôn nhân, kẻ nào phản bội, kẻ đó phải chết. Giật gân không chỉ từ tựa phim, cả dàn cast chính và loạt poster, trailer của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! lúc công bố đều vẽ ra một kịch bản ngoại tình khốc liệt vượt xa Thế Giới Hôn Nhân hay Cuộc Chiến Thượng Lưu vừa làm mưa làm gió trước đó. Lần này, không chỉ có "đánh" mà ghen tuông đã được nâng lên một tầm cao mới khi nội dung "ăn vụng" trong hôn nhân được trộn thêm gia vị trinh thám.

Việc hàng loạt các "quả bom" drama hôn nhân đi cùng hình tượng "con giáp thứ 13" liên tục được rải thảm trong năm nay đã đánh trúng tâm lý của một bộ phận không nhỏ khán giả yêu thích phim truyền hình. . Chính vì thế , người xem được một phen đoán già đoán non về độ "nhiệt" của Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!.

Mánh hài đen, "black comedy"

Mặc cho khán giả chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tập phim gay cấn, chủ đề ngoại tình hóa ra chỉ là cái cớ để biên kịch Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! tung hứng, cợt nhả. Trong phim, nữ tiểu thuyết gia Yeo Joo không chỉ có niềm đam mê đặc biệt mà còn xem "ngoại tình" như một đề tài để theo đuổi và khai thác. Không những thế, cô còn liên tục tìm cảm hứng trong "cách giết người", ra sức tìm tòi những kịch bản sát nhân lạ lùng không ai nghĩ tới.

Cô tự nhiên nói về sự phản bội và giết người như thể đó là một trò chơi vui vẻ. Thật mỉa mai làm sao, với vị trí một người phụ nữ đáng lẽ ra sẽ tìm mọi cách ngăn chặn khả năng chồng mình "ăn vụng" hoặc loại trừ khả năng lấy phải một ông "Sở Khanh", Yeo Joo lại xem hôn nhân cùng gã luật sư trăng hoa Woo Sung như một cách tự trải nghiệm chân thực để có được những dòng tiểu thuyết ăn khách nhất.

Rõ ràng, bộ phim cho thấy dấu hiệu một kịch bản cài cắm hài hước theo phong cách hài đen "black comedy". Khán giả liên tục bật cười vì những câu thoại dửng dưng, "tưng tửng" của Yeo Yoo mà quên mất ở người phụ nữ kỳ lạ này hình như đang có quá thừa niềm đam mê, sự hân hoan về cái chết cũng như vấn đề phản bội.

Chồng của cô - Han Woo Sung, một luật sư thích nói đạo lý, mở miệng ra là thương yêu gia đình. Hóa ra anh ta lại là một tay chơi gái có kỹ năng "chùi mép" đáng kinh ngạc. Chính danh tiếng "ông chồng quốc dân" này lại gián tiếp giúp Woo Sung trở thành một ứng viên nghị sĩ sáng giá trên chính trường.

Trái với vẻ ngoài bảnh bao, Woo Sung "hiện nguyên hình" một người đàn ông dúm dó, xun xoe trước mặt vợ. Thái độ sợ sệt này lại hoàn toàn trái ngược với sự đắc ý của anh ta mỗi khi "ăn vụng" thành công. Phơi bày đời sống phức tạp những nét tính cách trái ngược của một chính trị gia, phải chăng sự hài hước của hài đen trong Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! còn muốn "cà khịa" cả giới thượng lưu hào nhoáng và những bê bối ẩn giấu bên trong một xã hội phát triển?

Các tình tiết trinh thám đan cài liên tục không rõ thực hư

MC Baek Soo Jung, cô bồ nhí của ông chồng trăng hoa bỗng dưng mất tích ngay sau bữa tối dằn mặt của Yeon Yoo. Mọi sự suy đoán ban đầu đổ dồn về nữ nhà văn. Vì sao Yeo Yoo lại trữ tiểu thuyết của mình trong tủ lạnh có dính vết máu của tiểu tam?

Khi "bẫy" được người xem dồn hết sự nghi ngờ về Yeon Yoo, nhân vật có động cơ hợp lý và khả năng thực hiện vụ án mạng này, tình huống bắt đầu trở nên rối rắm khi chính cô lại chủ động tham gia điều tra phá án cùng phía cảnh sát. Không những cô phán đoán rất chính xác mà còn thể hiện tư duy phá án có phần lấn lướt các nhân viên điều tra. Yeo Yoo đang mong muốn điều gì? Cô thật sự hào hứng về một vụ án tình sinh động hay đang tìm cách đánh lạc hướng điều tra?

Chỉ mới 8 tập phim lên sóng đã dắt tay khán giả sụp chân vào nhiều "hố to" thế này. Chưa ai dám chắc biên kịch sẽ còn đưa khán giả đến những khúc cua tay áo nào nữa? Liệu bộ phim sẽ vẫn giữ mạch hài hước như đã "đánh lừa" thành công, hay sẽ quay đầu về màu sắc chính kịch, giật gân trong các tập tiếp theo?

Bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) đang được phát sóng tại Việt Nam trong mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.