Khẩn: Đà Nẵng tìm người dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Phì Lũ 3

Trưa 10/5, Sở Y tế Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người từng dự tiệc cưới tại nhà hàng Phì Lũ 3, đường 2/9, quận Hải Châu. Đây là đám cưới của MC Đ.X.K, tổ chức lúc 17h30 ngày 1/5.

Thông tin ban đầu, đây là nơi ngành Y tế Đà Nẵng vừa phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19. Do đó, Sở Y tế đề nghị những người tham dự tiệc cưới này liên hệ ngay cơ quan y tế địa phương gần nhất để hỗ trợ và tư vấn.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, tính hết ngày 9/5, trên địa bàn thành phố này đã thiết lập các khu vực cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19, gồm: Khu vực Bar New Phương Đông, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tổ dân phố 35 và Tổ dân phố 36, phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Người dân Đà Nẵng khai báo y tế

Chung cư F-Home, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. An Nhơn 7, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Tổ 127 khu vực Phước Lý - Hòa Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Ngoài ra, tại các địa phương đã lập chốt kiểm soát, hạn chế ra vào tại các khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19.