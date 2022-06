Khẩn cấp ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ

Nguy cơ bệnh ở cấp độ toàn cầu là "vừa phải"

Theo WHO, thống kê số ca đậu mùa khỉ chỉ là tương đối bởi thực tế rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thể xét nghiệm khẳng định căn bệnh này và thống kê của WHO chưa bao gồm các trường hợp nghi nhiễm. Ở châu Phi chỉ có 64 ca được xét nghiệm khẳng định, trong khi báo cáo từ vài tuần trước ở khu vực này đã có hơn 1.500 ca nghi nhiễm. "Hiện rủi ro sức khỏe cộng đồng ở cấp độ toàn cầu được đánh giá là vừa phải vì đây là lần đầu tiên các ca và chùm ca đậu mùa khỉ được báo cáo đồng thời ở nhiều quốc gia, tại các khu vực địa lý khác nhau của WHO, cân bằng với thực tế là tỉ lệ tử vong vẫn ở mức thấp so với sự bùng phát" - WHO cho biết.

Từ khi WHO ban hành báo cáo tổng thể, con số thống kê riêng ở nhiều quốc gia tiếp tục tăng, Pháp từ 125 ca đã lên 277 vào hôm 21-6, theo Medical Xpress. Hiện khu vực Tây Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) có 7 ca đã khẳng định và 1 ca nghi nhiễm từ Úc, 1 ca khẳng định từ Singapore và 2 ca nghi nhiễm từ Hàn Quốc.

A.Thư