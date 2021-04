KHẨN: Bình Dương truy tìm người phụ nữ đi cùng xe với BN2585 từ Tây Ninh về và 28 người liên quan khác

Cụ thể theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, ngày 31/3/2021 lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm được tài xế chở BN2585 từ Mộc Bài, Tây Ninh về Thuận An, Bình Dương.

Qua lời khai của tài xế này, có 1 người phụ nữ đi cùng xe với BN2585 từ Mộc Bài, Tây Ninh về tới Khu dân cư Việt Sing (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Sau đó, người phụ nữ này có ghé siêu thị Mini Mart tại ngã tư giao nhau giữa đường D1 và D33 thuộc khu dân cư Việt Sing để mua hàng trong khoảng thời gian từ 0-1 giờ sáng ngày 23/3/2021.

Khu vực BN2585 sinh sống bị phong tỏa.

Qua làm việc nhân viên siêu thị, trong khung giờ trên có tổng cộng 29 khách đã đến mua hàng tại siêu thị này.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị ai là người phụ nữ đi cùng xe ô tô chở BN2585 trong khung giờ trên và những ai đã ghé siêu thị Mini Mart trong khung giờ như trên liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương nơi mình cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

BN2585 sinh năm 1977, quốc tịch Trung Quốc là giám đốc một công ty ở TP Thuận An, sinh sống cùng vợ và 2 con gái.

Tháng 1/2021, bệnh nhân đến Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, mục đích xuất cảnh để làm việc với đối tác.

Kiểm soát người qua biên giới tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Đến thời điểm tháng 3/2021, ông quyết định quay về Việt Nam.

Vào lúc 24 giờ đêm ngày 23/3/2021, ông lên một xe ô tô 4 chỗ (không rõ biển số) do một tài xế đưa về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quá trình di chuyển từ khu vực Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về Bình Dương, trên xe ô tô chỉ có ông và tài xế, không có tiếp xúc với ai, không dừng đỗ bất cứ đâu.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 24/3/2021, ông về nhà tại địa chỉ số 259-260, làng chuyên gia The Oasis 2, phường An Phú, Thuận An, sau đó nghỉ ngơi tại nhà cùng vợ và 2 con.

Ngày 25/3/2021, BN có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN2585 đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.