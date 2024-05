Khám phá TV OLED đầu tiên trên thế giới có kết nối không dây 4K

Ngày 23/5 vừa qua - LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức trình làng loạt siêu phẩm TV mới với những cải tiến đáng kể về công nghệ và thiết kế tại sự kiện "Khai phóng kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh". Những sản phẩm mới được LG giới thiệu bao gồm LG OLED evo, LG OLED, LG QNED và Soundbar hứa hẹn mang đến người dùng trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

LG OLED 2024 - Kiệt tác đa tuyệt đỉnh khẳng định vị thế người dẫn đầu

Là nhà sản xuất tiên phong ứng dụng thành công công nghệ điểm ảnh tự phát sáng OLED, suốt 11 năm qua, LG không ngừng trau dồi, đưa những kiệt tác OLED chinh phục mọi giới hạn, vươn đến những tầm cao mới. Năm 2024, đánh dấu một kỷ nguyên mới khi LG tiếp tục được công nhận Giải thưởng Sáng tạo CES. Đây là minh chứng cho công nghệ tiên tiến và nỗ lực xác lập chuẩn mực ngày càng cao hơn trong ngành TV của LG, đem đến những trải nghiệm giải trí hạng thương gia cho người dùng. Nối tiếp hành trình "chinh phạt bền bỉ", LG OLED thế hệ 2024 hội tụ những công nghệ tuyệt đỉnh cùng thiết kế đẳng cấp.

Theo đó, dòng sản phẩm 2024 chứng kiến màn chào sân ngoạn mục của "tuyệt đỉnh tự do" LG OLED evo M4 – tivi OLED đầu tiên trên thế giới có kết nối không dây 4K lên đến 144Hz. Với sự xuất hiện của hộp thu phát tính hiệu không dây Zero Connect Box có thể đặt cách tivi tối đa 9m, LG OLED evo M4 cho phép người dùng tận hưởng không gian giải trí thoáng đãng, không bị "rối mắt" bởi các loại dây kết nối xung quanh; tự do lắp đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi mà không phụ thuộc nhiều vào vị trí tivi. Trải nghiệm giải trí của người dùng cũng được đảm bảo liền mạch bằng các thuật toán xác định đường truyền tối ưu hay giảm thiểu gián đoạn đường truyền trên Zero Connect Box. Thậm chí, đối với những tựa game đòi hỏi cấu hình và độ tương thích cao, LG OLED evo M4 còn được công nhận bởi hiệu suất truyền tải mượt mà mà không có bất kỳ độ trễ hay lỗi hiển thị nào.

LG còn mở ra cánh cửa trải nghiệm "tuyệt đỉnh trí tuệ" cho người dùng khi trang bị bộ xử lý Alpha 11 thế hệ mới nhất trên OLED evo M4 và G4, mang đến hiệu suất AI gấp 4 lần, hiệu suất đồ họa được nâng cao tới 70% cùng tốc độ xử lý nhanh hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm.

Ngoài ra, các sản phẩm OLED khác thuộc thế hệ TV mới cũng được LG tận dụng thế mạnh trí tuệ. Các tính năng "AI Super Upscaling", "Object Enhancing", "Fine Tuning" giúp tối ưu hoá hiệu ứng hình ảnh cùng "AI Sound Pro" mang đến hiệu ứng âm thanh vòm ảo 11.1.2 kênh. LG OLED TV 2024 dẫn dắt người dùng đắm chìm vào những tuyệt đỉnh trong không gian chuẩn điện ảnh.

Không chỉ kế thừa tinh hoa thế hệ tiền nhiệm, LG OLED TV 2024 còn vượt ngoài mong đợi khi kết hợp công nghệ Brightness Booster Max cho hình ảnh sáng hơn 150%, biến hoá mọi khung hình thêm rực rỡ và sống động. Sở hữu thiết kế liền tường trứ danh từ LG và Ultra Slim tối giản và sang trọng, LG OLED TV 2024 còn mang đến vẻ đẹp hoàn mỹ cho mọi không gian nội thất.

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Trên hành trình kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dùng bằng những giải pháp công nghệ thông minh, dòng sản phẩm TV luôn là một trong những niềm tự hào của LG khi liên tục thiết lập nên những chuẩn mực mới, nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia của người dùng toàn cầu bằng những giá trị đầy khác biệt. Với những cải tiến vượt bậc của dải sản phẩm 2024, LG kỳ vọng mở ra kỷ nguyên đa tuyệt đỉnh cùng trải nghiệm hoàn hảo cho người dùng, khẳng định vị thế thủ lĩnh vượt thời đại".