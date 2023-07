Khám phá du thuyền lớn nhất thế giới, to gấp 5 lần tàu Titanic và được thiết kế với chi tiết chưa từng có

Icon of the Seas là con tàu thuộc sở hữu của tập đoàn đóng tàu Royal Caribbean International. Đây là du thuyền lớn nhất thế giới với 20 tầng, 7 hồ bơi và 1 công viên nước. Dự kiến du thuyền sẽ ra khơi lần đầu tiên vào tháng 1/2024. Dù Icon of the Seas chưa khởi hành nhưng Royal Caribbean đã ghi nhận ngày có số lượng đặt chỗ lớn nhất trong lịch sử thành lập tập đoàn.

Con tàu được khởi công xây dựng vào năm 2021 và hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện tại một xưởng đóng tàu ở Meyer Turku, Phần Lan.

Icon of the Seas được dự đoán sẽ làm khuynh đảo toàn cầu bởi sở hữu nhiều đặc điểm vượt xa những con tàu trước đó.

Kích thước lớn nhất lịch sử

Với chiều dài hơn 365m, du thuyền Icon of the Seas dài hơn con tàu Wonder of the Seas đang nắm giữ kỷ lục hiện tại (dài 362m).

Du thuyền có 20 boong, trong đó 18 boong dành cho khách. Tổng trọng tải của tàu lên tới 250.080 tấn. Nếu so sánh với các con tàu trước, Wonder of the Seas nặng 235.600 tấn, còn Titanic là 46.329 tấn - chỉ bằng 1/5 so với Icon of the Seas.

Chở được nhiều du khách nhất

Du thuyền sẽ lập kỷ lục về sức chứa. Có 2.805 phòng khách, có thể chứa tổng cộng 9.950 người (2.350 thủy thủ và 7.600 hành khách) tương đương với dân số của một thị trấn. Trong khi đó, sức chứa tối đa của Wonder of the Seas chỉ đạt 6.988 hành khách.

Chạy bằng nhiên liệu thân thiện với môi trường

Mọi con tàu trước đó của Royal Caribbean được chế tạo để chạy bằng động cơ diesel. Tuy nhiên, Icon of the Seas là con tàu đầu tiên của tập đoàn chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng và công nghệ pin nhiên liệu. Được biết, khí tự nhiên hóa lỏng là một nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường hơn. Động thái này nằm trong kế hoạch chuyển đổi sang năng lượng sạch trong tương lai của Royal Caribbean.

Công viên nước siêu lớn trên tàu

Mang tên Category 6, công viên nước trên tàu có 6 máng trượt nước:

- Máng trượt Storm Surge và Hurricane Hunter dành cho gia đình, cho phép các nhóm bốn người đi cùng nhau.

- Pressure Drop, máng trượt nước rơi tự do với độ dốc thẳng đứng.

- Frightening Bolt, máng trượt nước cao nhất với độ cao 14 m.

- Storm Chasers, máng trượt nước đôi.

Khu vực sang trọng dành riêng cho thủy thủ

Để cung cấp cho du khách trải nghiệm tốt nhất, Royal Caribbean đã thuê hơn 2.000 thành viên thủy thủ đoàn từ 80 quốc gia khác nhau. Khu vực dành riêng cho họ có 4 tầng, nhiều căn phòng được thiết kế hình chữ L độc đáo để tạo sự riêng tư và tối đa hóa không gian.

Bể bơi ở khắp nơi

Thông thường, hồ bơi trên tàu chỉ nằm trên một boong duy nhất của tàu. Nhưng đối với Icon of the Seas, bể bơi sẽ nằm rải rác ở 5 boong khác nhau.

Nếu bạn lên đến boong 15, bạn sẽ thấy ở đây có 3 bể bơi bổ sung: Hồ bơi Cove chỉ dành cho người lớn, hồ bơi vô cực Hideaway và hồ bơi lớn nhất Royal Bay. Ngoài ra, khu vực tắm nắng được gọi là Cloud 17, nằm ở boong 17.

Du khách được phép ăn uống thoải mái

Trên tàu có 40 địa điểm ăn uống, đồng nghĩa với thực đơn đa dạng, du khách sẽ có nhiều lựa chọn về đồ ăn và thức uống.

Từ quầy sushi mang đi cho tới thực đơn 8 món đặc biệt của nhà hàng sang trọng, du khách có nhiều lựa chọn ăn uống sao cho phù hợp với khẩu vị và túi tiền của bản thân.

Cung cấp kỳ nghỉ phù hợp cho các gia đình

Chuyến đi trên du thuyền được thiết kế để phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Surfside sẽ là điểm đến ngoài trời dành cho du khách ở mọi lứa tuổi. Khu vực này có sân chơi dưới nước cho trẻ em, hồ bơi cho người lớn, những câu lạc bộ cho trẻ em và trẻ vị thành niên, cùng một vòng quay ngựa gỗ.

Nếu muốn tìm kiếm những hoạt động sôi nổi, du khách có thể đến với Thrill Island. Đây cũng là khu vực ngoài trời, nhưng được bố trí một bức tường leo núi lớn, một sân golf mini và những chướng ngại vật khác nhau.