Khám phá biệt đội diệt khuẩn LG giúp bạn loại trừ "kẻ bám đuôi" lì lợm

Bụi mịn, vi khuẩn được định nghĩa là tập hợp của những "kẻ lì lợm" bởi lẽ chúng luôn hiện diện dày đặc xung quanh chúng ta, mặc cho những nỗ lực loại trừ không ngừng nghỉ. Đối mặt với những tác nhân gây bệnh này ở môi trường bên ngoài là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ngay chính trong không gian sống của gia đình, liệu chúng ta có thể "tiễn" chúng ra khỏi nhà? Hãy tham khảo ngay biệt đội diệt bụi, diệt khuẩn dưới đây để hiện thực hóa mong muốn nâng cao chất lượng không gian sống mỗi ngày.

Máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit

Dẫn đầu trong binh đoàn "giải cứu" không gian sống từ sự xâm lấn của những tác nhân gây bệnh vô hình phải kể đến chính là máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit. Đây là sản phẩm mới được trình làng của LG, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, bề mặt lọc khí 360 độ có khả năng bắt giữ bụi mịn, vi khuẩn từ mọi hướng trong không gian sống.

Bằng khả năng soi bụi cực chuẩn với cảm biến PM 1.0 kết hợp với công nghệ Ionizer cùng hệ thống lọc đa màng, LG PuriCare 360 Hit có khả năng loại bỏ đến 99.9% các chất có hại như vi khuẩn, vi rút, bụi, chất gây dị ứng và các phần tử gây mùi hôi trong không khí. Bạn đồng thời có thể dễ dàng theo dõi quy trình hoạt động của thiết bị, hiệu quả lọc khí, chất lượng khí sạch bên trong nhà dựa trên màu sắc đèn hiển thị trên máy. Vậy là bước đầu tiên trong quy trình xác định bụi mịn, lọc không khí đã có LG PuriCare 360 Hit giải quyết.

"Gương mặt mới" trong hệ sinh thái các thiết bị lọc không khí của LG ghi điểm cả về "gỗ lẫn nước sơn" chính là LG PuriCare 360 Hit.

Máy hút bụi LG CordZero All-in-one Tower

Riêng với những ai yêu cầu sự sạch bong chuẩn chỉnh từ sàn nhà cho đến trần cao, bao gồm cả những ngóc ngách thường khó vệ sinh đến như gầm giường, sau tủ bếp... một thiết bị chắc chắn phải luôn sẵn sàng chính là máy hút bụi LG CordZero All-in-one Tower. Với thiết bị này, bao nhiêu trăn trở trong quá trình sử dụng như tháo lắp thế nào, đổ bụi ra sao... đều được giải quyết gọn gàng.

Đầu tiên, tay cầm của LG CordZero All-in-one Tower có thể thay đổi chiều dài linh hoạt với 4 nấc theo chiều cao của bạn hoặc tùy theo mục đích sử dụng (tay cầm ngắn để hút bụi chân cầu thang, gầm giường/ghế; tay cầm dài để hút bụi trên rèm cửa...). Thêm vào đó, quá trình hút bụi từ máy hút bụi vào túi đựng rác trong tháp All-in-one Tower được thực hiện với quy trình khép kín, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường, thuận tiện và an toàn hơn so với các dòng máy hút bụi thông thường.

Với 2 tấm pin lithium-ion có thể thay đổi và sạc lại nhiều lần tại trạm All-in-one Tower, bạn có thể thỏa sức sử dụng máy hút bụi trong suốt 120 phút.

Tủ chăm sóc quần áo LG Styler

Quần áo đi từ ngoài về cũng có nguy cơ mang theo rất nhiều bụi mịn, tác nhân gây hại cho sức khỏe vào ngôi nhà. Vì vậy, để nhanh chóng cắt đuôi những kẻ thù không nhìn được bằng mắt thường, cũng như bảo quản hiệu quả những món đồ thời trang yêu thích, những món đồ khó giặt (như thú bông, cặp sách...), bạn chắc chắn phải cần sự giúp đỡ của LG Styler.

LG Styler với công nghệ hơi nước TrueSteam™ được tạo thành 100% từ hơi nước sẽ giúp tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, virus gây hại trên quần áo, đồ dùng bằng vải một cách nhanh chóng. Chiếc tủ còn được thiết kế hệ thống móc treo có chuyển động ngang nhẹ nhàng giúp rũ sạch bụi bẩn và giúp hơi nước thẩm thấu vào quần áo, đồ vải dễ dàng hơn. So với việc sấy khô trong không khí, hệ thống sấy khô ở nhiệt độ thấp của LG Styler giúp vải vóc được làm khô nhanh hơn, ngăn ngừa co rút và hư hỏng do nhiệt. Từ đây, chắc chắn bạn sẽ không thể lần ra dấu vết của kẻ thù bụi mịn trong ngôi nhà thân yêu nữa.

Không chỉ chăm sóc quần áo bạn vẹn toàn, LG Styler còn loại bỏ mọi tác nhân gây hại đeo bám bạn từ môi trường bên ngoài.

Mùa mưa ẩm thấp đang tới, không chỉ vấn đề bụi mịn mà nhà bạn còn có thể có độ ẩm cao khiến không gian sống chưa trọn vẹn. Không sao vì tháng 6 này LG cũng ra mắt máy hút ẩm Dual Inverter LG có khả năng điều chỉnh cường độ hút ẩm tự động, giúp cho môi trường trong nhà khô ráo và dễ chịu hơn. Đây là giải pháp công nghệ mới nhất được bổ sung vào hệ sinh thái các sản phẩm của LG, giúp hoàn thiện trải nghiệm cho người dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày. Tham khảo và đặt trước sản phẩm tại đây.



Máy hút ẩm Dual Inverter LG - vị cứu tinh mới giúp người dùng tận hưởng môi trường trong nhà khô ráo và dễ chịu hơn.

Với tập hợp những "cộng sự" kể trên, hy vọng rằng kẻ thù bụi mịn sẽ không còn là nỗi lăn tăn của bạn trong hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Đừng quên sử dụng ứng dụng LG ThinQ để điều khiển thiết bị và tối đa hóa hiệu quả dọn dẹp của những trợ thủ đắc lực này nhé.