Khám phá ẩm thực Ý tại nhà hàng "trên mây" Oriental Pearl

Vào ngày 26/6/2023 tại Tp. HCM – Khách sạn Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection hân hạnh chào đón đầu bếp khách mời lần thứ 4 trong năm, ông Enzo (Vincenzo Sorrentino) tới từ khách sạn JW Marriott Khao Lak spa and resort. Đầu bếp Enzo sẽ có mặt tại nhà hàng "trên mây" Oriental Pearl vào ngày 6/7 – 15/7 để mang tới thực đơn đặc biệt cho chuỗi sự kiện tiệc tối tự chọn mang tên "Chuyện tình nước Ý" trong tháng 7 và tháng 8 này.

Thưởng thức hương vị ẩm thực Ý đặc trưng đã nổi danh toàn cầu ngay tại Oriental Pearl, chế biến bởi Đầu bếp Enzo tài ba trong chuyến ghé thăm của ông từ ngày 6/7 – 15/7. Tiệc tối "Chuyện tình nước Ý" cùng thực đơn của đầu bếp Enzo sẽ kéo dài trong suốt tháng 7 và tháng 8. Đầu bếp Enzo trình diễn tài nghệ với các món ăn đặc sắc, mang đậm hương vị Ý nguyên bản, phục vụ tại nhà hàng theo phong cách tự chọn. Bên cạnh đó, các loại hải sản cao cấp, món phở ngon nhất Sài Gòn với quẩy nấm kim cương, sashimi các loại cùng rất nhiều món ăn hấp dẫn sẽ làm nên trải nghiệm ẩm thực phong phú tại nhà hàng Oriental Pearl.

Với bề dày kinh nghiệm đúc kết từ chính nhà hàng của gia đình tại Ý cho tới những năm tháng làm việc tại Nhà hàng Olive nổi tiếng thuộc khu nghỉ dưỡng JW Marriott Khao Lak, đầu bếp Enzo giới thiệu loạt món ngon Ý mà các tín đồ ẩm thực không nên bỏ lỡ như:

- Insalata Mare: Salad hải sản nóng với ô liu Taggiasca, hành tím ngâm chua, cần tây, cà chua bi và sốt cá cơm.

- Zuppa Di Pesce: Hải sản hầm cà chua, vang trắng, nước dùng thì là và mùi tây Ý.

- Parmigiana: Công thức nấu nấu cà tím chiên bí truyền với sốt cà chua tươi, phô mai mozzarella, phô mai pecorino và húng quế.

- Tagliata: Cách chế biến bít tết phổ biến nhất của Ý. Thịt thăn bò ướp trong giấm balsamic ủ 5 năm ăn kèm salad rau rocket và phô mai parmesan bào.

- Agnello: Thịt vai cừu hầm rượu Chianti với khoai tây nghiền

- Lasagna gia truyền của Enzo - Món Lasagna thủ công với công thức sốt bò hầm gia truyền và phô mai parmesan.

Để hoàn thiện trọn vẹn trải nghiệm cùng tiệc tối "Chuyện tình nước Ý", các món tráng miệng của Đầu bếp Enzo như bánh Tiramisu trứ danh và kem chanh tuyết Sorbetto lạ miệng chắc chắn sẽ làm hài lòng thực khách.

Tiệc buffet tối phục vụ mỗi tuần vào Thứ Năm – Chủ Nhật từ 18:00 – 22:00. Để đặt bàn, vui lòng liên hệ Nhà hàng Oriental Pearl tại 028 3971 8888 hoặc đặt bàn trực tuyến tại https://www.sevenrooms.com/reservations/orientalpearlrestaurantsgnak/press

- Buffet tối Thứ 5, Thứ 6 & Chủ Nhật có giá 1.800.000++ VNĐ/khách bao gồm nước ngọt, nước lọc, trà và cà phê

- Buffet tối Thứ 7 với nhạc sống và thực đơn đặc biệt có giá 2.200.000++ VNĐ/khách bao gồm nước ngọt, nước lọc, trà và cà phê

- Gói nước uống không giới hạn có giá VND 890.000++/khách bao gồm vang đỏ, vang trắng, vang nổ, bia.

