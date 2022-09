Khám phá 4 ngôi nhà 'kỳ lạ' trên thế giới

Nếu sử dụng một từ để mô tả "ngôi nhà" mơ ước, bạn sẽ nghĩ đến từ gì?

Thoải mái, thư giãn, ấm áp, an toàn, gọn gàng...

Tưởng tượng về "nhà" của mỗi người có thể khác nhau. Nhưng hầu như đều có đặc điểm chung: độc đáo và mang phong cách riêng.

Cùng xem 4 ngôi nhà dưới đây, bạn sẽ nhận ra, nhà không chỉ là nơi để nấu ăn và ngủ nghỉ.

Lắp đặt tàu lượn siêu tốc tại nhà để thỏa mãn "trái tim trẻ con"

Will, 50 tuổi, sở hữu trái tim “trẻ con”, quyết định xây dựng tàu lượn siêu tốc ở sân sau ngôi nhà. Nhờ đó, ông không cần phải xếp hàng, không mua vé, muốn chơi bao lâu tùy thích.

Ý tưởng là vậy nhưng bắt tay vào làm mới khó.

Bước 1: Đến công viên giải trí để tìm cảm hứng.

“Ý tưởng của tôi là lắp đặt một tàu lượn siêu tốc dài 173m, có một vòng quay xoắn ốc 450 độ, tốc độ gần 35km/giờ. Tôi lấy trò chơi ở Disneyland làm tư liệu tham khảo”.

Bước 2: Xác định kế hoạch, bắt đầu!

Các điểm nối của đường ray được làm bằng thép và nó sẽ được hỗ trợ bởi một khung gỗ. Will hy vọng tàu lượn siêu tốc này sẽ trở thành một trong những tàu lượn siêu tốc lớn nhất thế giới được xây dựng bởi hộ dân như ông. Tất cả đều do ông tự mò mẫm mà ra.

Bước 3: An toàn là trên hết, thử nghiệm bằng người giả. Khi công việc được thực hiện một nửa, hình nhân "Todd" có kích thước và trọng lượng tương tự người lớn đã đi vào hoạt động. Will nghịch ngợm “yêu cầu” Todd mang theo bộ tóc giả màu cầu vồng và vòng tay, trước khi tiến hành kiểm tra an toàn, cũng sẽ phát sóng cho nó những gì cần biết về an toàn.

Hai tháng sau, Will cuối cùng đã thực hiện được ước mơ của mình sau nhiều lần thất bại. Đối với ông, sự hấp dẫn của tàu lượn siêu tốc nằm trong việc sử dụng kiến thức kỹ thuật, kết hợp sự an toàn đáng tin cậy và cảm xúc kích động, sợ hãi, ngạc nhiên của con người. Đó là một sản phẩm tuyệt vời của sự cân bằng vật lý và cảm xúc.

Cũng nhờ tàu lượn ở sân sau này, mối quan hệ giữa Will và con trai trở nên khăng khít hơn.

"Khi đứa trẻ đến tuổi này, nhiều ông bố bắt đầu phải đối mặt với những khó khăn, điều này cho phép chúng tôi tạo dựng sợi dây liên kết đặc biệt".

Xây dựng thiên đường cho 22 chú mèo

Peter, người đàn ông đầu trọc đầy cơ bắp, đã biến ngôi nhà thành thiên đường mèo.

"Nhà tôi có hai tầng, 5 phòng ngủ, mỗi phòng đều có lối đi của mèo. Đường âm tường và lối đi lộ thiên, tổng chiều dài khoảng 60m. Điều này cho phép mèo tự do đi lang thang, chúng có thể chạy từ tầng dưới cùng đến tầng trên cùng trong vòng 4 giây".

Tuy nhiên, nuôi mèo không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là Peter có đến 22 con mèo. Bị chiếm dụng không gian sống, lông rụng khắp mọi nơi, nửa đêm bị mèo đang chơi đánh thức trở thành chuyện bình thường.

Peter đã lắp đặt cửa kính để ngăn những con mèo ngủ trong bồn tắm. Nhưng một lần nọ, một con mèo vô tình chạy đâm vào vòi nước, nước chảy ra như lũ khắp tầng trệt, khiến Peter phải tiêu tốn rất nhiều chi phí khắc phục.

Song Peter không tức giận và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề. Peter lắp những ô vuông nhỏ bên cạnh bồn tắm để chúng ngồi. Nhờ đó mèo không cần phải cố gắng chạy vào bồn tắm.

Peter đã sống ngôi nhà này hơn 32 năm. Người đàn ông cơ bắp nói: "Tôi không bao giờ muốn chuyển đi. Tôi sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp, thêm lối đi cho mèo, có lẽ nuôi thêm một vài con mèo nữa cho đến khi tôi không thể đi đứng mới thôi".

Ngôi nhà tái chế - Vừa thân thiện với môi trường vừa tiết kiệm

Dưới tình hình khí hậu biến đổi toàn cầu như hiện nay, bảo vệ môi trường đã trở thành một vấn đề cấp thiết. Làm thế nào để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày? Có lẽ bạn chỉ cần một ngôi nhà!

Nghệ sĩ và nhà hoạt động môi trường, Zack và Brie đã dành một năm tự thiết kế, xây dựng một ngôi nhà tái chế. Theo đó, 95% vật dụng trong nhà được làm bằng vật liệu tái chế, ngay cả khung sườn chính của ngôi nhà cũng được lắp ráp từ 4 container. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng), mà còn khiến ngôi nhà trở nên độc đáo hơn.

"Tôi muốn ngôi nhà của chúng tôi là duy nhất và xem nó như là một tác phẩm nghệ thuật, một pho tượng khổng lồ", Zack và Brie cùng nói.

Đầu tiên, để ánh sáng mặt trời chiếu đầy nhà, giếng trời là bộ phận vô cùng cần thiết.

Thứ hai, Zack và Brie sử dụng một lượng lớn các sản phẩm có thể tái chế và secondhand, như: máy sấy ở tiệm làm tóc, vỏ sò trang trí vòi nước... Những thứ cũ kỹ từ khắp nơi trên thế giới chứa đựng những câu chuyện của chủ sở hữu cũ, một lần nữa sống lại và tỏa sáng dưới bàn tay của Zack và Brie.

Biến cổ tích thành hiện thực: Lâu đài công chúa và căn phòng màu đen bí ẩn

Kelly, sống trong thế kỷ 21, luôn xem mình là công chúa chính hiệu, mặc dù không thể ở trong lâu đài thực sự, nhưng bằng nỗ lực, cô đã biến ngôi nhà thuê thành một lâu đài.

“Ngôi nhà của tôi nhìn từ bên ngoài trông rất bình thường như bao ngôi nhà khác trên đường phố. Bạn đi ngang qua không thể biết được bên trong trông như thế nào. Nhưng ai mới đến nhà tôi cũng đều thảng thốt ngạc nhiên khi vừa bước vào cửa”, Kelly tự hào nói.

Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu hồng và mỗi phòng đều có chủ đề tương ứng. Cô thậm chí còn xây dựng một căn phòng dựa trên nguyên mẫu "Ngôi nhà búp bê" cho khách với giường tầng, đầu DVD retro, Nintendo, các loại búp bê… đều màu hồng.

Điều khiến cô tự hào nhất về toàn bộ ngôi nhà là một con ngựa gố. Nó là một phần của trò chơi quay trong công viên giải trí.

“Tôi tìm thấy con ngựa này trong một cuộc đấu giá eBay, giá khởi điểm 7 USD. Tôi nghĩ rằng con ngựa này phải thuộc về tôi và tôi quyết tâm mua nó. Cuối cùng, tôi lầ chiến thắng khi bỏ ra đã 700 USD. Nó rất đáng giá”.

Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất về ngôi nhà này là dưới sự "bao vây" của màu hồng, một căn phòng màu đen hoàn toàn lại tồn tại xen kẽ, đó là phòng của người bạn thuê chung nhà, Dre.

Trong u ám quái đản, đặt rất nhiều búp bê dữ tợn, khiến người ta phải sởn tóc gáy. Màu hồng và đen, mơ mộng và kinh dị, sự đối đầu mạnh mẽ giữa hai phong cách làm tăng thêm sự thú vị và độc đáo cho ngôi nhà.

Qua đó có thể thấy: Hóa ra "nhà" vẫn có thể vui chơi giải trí! Vậy thì hãy cùng lên kế hoạch để thiết kế ngôi nhà cho riêng mình. Bất kể nó ra sao, chỉ cần bạn cảm thấy thoải mái sau một ngày làm việc về nhà là được!

(Nguồn: Thepaper)