Khám phá 2 chế độ nấu độc đáo, hoàn toàn tách biệt trên nồi cơm áp suất kép điện tử Cuckoo Twin Pressure

Mới "chào sân" thị trường Việt chưa lâu tại hai hệ thống siêu thị điện máy Mediamart và Pico, Cuckoo Twin Pressure đã thu về rất nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh việc sở hữu vật liệu cấu tạo cao cấp, tích hợp hàng loạt tính năng tân tiến, thông minh, thiết kế tối ưu chuẩn Hàn Quốc cùng công nghệ nấu áp suất kép đầu tiên có mặt tại châu Á, điều khiến người dùng thích thú nhất ở Twin Pressure chính là hai chế độ nấu cơm riêng biệt - không áp suất hoặc với áp suất cực cao.

Cơ chế hoạt động tiên tiến, vượt trội của hai chế độ nấu trên Twin Pressure

Câu hỏi mà phần lớn người dùng đặt ra khi lần đầu nghe đến Cuckoo Twin Pressure là, liệu một nồi cơm điện tử thực sự có thể có đến 2 chế độ nấu hoàn toàn khác nhau, tạo ra được những món ăn có độ chín theo ý muốn? Sở dĩ trên thị trường đã có một số sản phẩm nồi cơm điện tích hợp tính năng nấu áp suất, nhưng hiệu quả đem lại không thực sự được như mong đợi của người dùng. Mức nhiệt tối đa trên các loại nồi này thường chỉ đạt 110 độ C ở ngưỡng áp suất 1.29 - 1.4 atm (át mốt phe), món cơm do đó không có sự khác biệt rõ ràng so với nấu ở chế độ mặc định.

Còn với Cuckoo Twin Pressure, yếu tố "bảo lãnh cam kết" cho nồi cơm điện tử đến từ Hàn Quốc chính là công nghệ áp suất kép độc quyền, lần đầu tiên có mặt tại châu Á. Được kiểm chứng hiệu quả bởi đội ngũ chuyên gia R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) hàng đầu, Cuckoo Twin Pressure mang đến cho người dùng 2 chế độ nấu cơm hoàn toàn tách biệt là nấu không áp suất hoặc với áp suất cực cao, lên đến 2 atm.

Cụ thể với chế độ nấu không áp suất, Cuckoo Twin Pressure sẽ kích hoạt tính năng nấu bằng sóng cao tần Induction Heating (IH) – hay còn gọi là công nghệ đốt nóng trong. Tương tự công nghệ cảm ứng từ đun nấu không tiếp xúc (thường thấy trên các loại bếp từ), sóng cao tần IH sẽ làm chín thức ăn từ trong ra ngoài, giúp thực phẩm hay hạt cơm trở nên tơi xốp, chín đều mà vẫn giữ nguyên được hương vị và giá trị dinh dưỡng ban đầu. Bên cạnh đó, chế độ còn cho phép người dùng nấu mở nắp và thêm vào những nguyên liệu ưa thích như rau củ, quả hạt... một cách dễ dàng, tuyệt đối an toàn vào bất cứ lúc nào trong quá trình nấu.

Còn với chế độ nấu áp suất cực cao của Cuckoo Twin Pressure, nhờ nâng mức áp suất tối đa trong lòng nồi lên đến 2 atm, nhiệt độ nấu lí tưởng có thể đạt tới 121 độ C và làm thực phẩm chín nhanh hơn tới 20-30 phút, so với các loại nồi cơm áp suất thông thường. Kết hợp với các tính năng và cấu tạo ưu việt trên Cuckoo Twin Pressure, người dùng còn có thể tiết kiệm được một lượng đáng kể điện năng phục vụ cho quá trình nấu.

Người tiêu dùng nhận định thế nào về hai chế độ nấu độc đáo của Twin Pressure?

Nếu như chế độ nấu không áp suất có thể tạo ra các món ngon bổ dưỡng như cơm sushi, cơm với rau củ, cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và người già... thì đối với chế độ nấu áp suất cực cao lên đến 2 atm, người dùng có thể dễ dàng chế biến các món cơm dẻo như xôi, bánh gạo, làm chín nhừ ngũ cốc và các món ninh hầm chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Đúng như tên gọi "Twin Pressure", dòng nồi cơm điện tử mới nhất của Cuckoo có thể coi như một chuyên gia trong việc kiểm soát áp suất kép, đáp ứng mọi sở thích nấu khác nhau và đồng thời giữ nguyên hương vị ban đầu của thực phẩm, làm món cơm đạt đến độ ngon hoàn hảo.

Chị Thu Huyền (Nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết: "Mình đang tìm mua lò vi sóng tại siêu thị điện máy Pico thì tình cờ thấy nồi cơm điện tử áp suất kép Twin Pressure của Cuckoo. Vốn không xa lạ gì với thương hiệu đồ gia dụng cao cấp này, nhưng đến lúc mua về dùng mới thực sự cảm nhận được tính hiện đại, chất lượng của nó. Nồi có đến 2 chế độ nấu, nấu không áp suất thì cơm siêu đều hạt, chín tơi, mà đồ xôi đỗ với chế độ áp suất cao thì tiết kiệm cho mình tới cả tiếng đồng hồ so với trước đây. Nồi cũng tích hợp rất nhiều tính năng "xịn’ khác, vừa tiết kiệm điện lại vừa dễ dàng sử dụng".

Với hàng loạt ưu điểm nổi bật, chất lượng tương xứng với giá bán và đặc biệt là 2 chế độ nấu độc đáo hoàn toàn tách biệt, nồi cơm điện tử áp suất kép Cuckoo Twin Pressure hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong thời gian tới tại thị trường Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ áp suất kép hiện đại, lần đầu tiên có mặt tại châu Á, nồi cơm điện Cuckoo Twin Pressure cho tích hợp 2 chế độ nấu không áp suất hoặc với áp suất cực cao lên đến 2 atm, đáp ứng mọi sở thích nấu khác nhau và có khả năng giữ nguyên hương vị ban đầu của thực phẩm.

Hiện sản phẩm đã có mặt tại hai hệ thống siêu thị điện máy là Mediamart và Pico, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn, trị giá lớn từ thương hiệu Cuckoo và Sharp như Bếp nướng điện, Máy lọc khí mini, Ấm siêu tốc, Lò vi sóng. Trong tháng 10, Cuckoo Twin Pressure sẽ ra mắt tại các hệ thống các siêu thị trên khắp cả nước, kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Mã sản phẩm:

Nồi cơm áp suất điện tử: CRP-RT1008F

Nồi cơm áp suất điện tử cao tần: CRP-LHTR1009F và CRP-LHTR0609F

Thông tin về sản phẩm xem thêm tại: http://bit.ly/Twinpressure