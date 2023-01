Khai phá ngành thức ăn thú cưng đầy tiềm năng tại thị trường Việt Nam

Nắm bắt được thị hiếu và xu hướng phát triển của thị trường thức ăn chó mèo đầy tiềm năng. Năm 2015, thương hiệu Pate Tươi cho chó mèo The Pet Vietnam đã chính thức có mặt trên thị trường. Lúc này, khái niệm Pate tươi dành cho chó mèo vẫn còn mới trên thị trường thú cưng nói chung và chó mèo nói riêng.



Pate tươi sở hữu nhiều ưu điểm giá thành thấp hơn so với các dòng pate cho chó mèo được nhập khẩu, hương vị tươi ngon, và rất được ưa chuộng trên thị trường nhưng lại là một thử thách rất lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất.

Thời gian sử dụng sản phẩm khá ngắn, chỉ từ 5-7 ngày, kèm theo đó ngành sản xuất này đòi hỏi nguồn nhân lực động đảo, hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất phức tạp, quy trình sản xuất khắt khe.

Cũng chính vì quá nhiều rủi ro và chướng ngại nên các đơn vị cung cấp dòng sản phẩm Pate Tươi vào giai đoạn này chỉ dừng lại ở mô hình hộ kinh doanh nhỏ lẻ và không đảm bảo được chất lượng đầu ra.

Pate tươi cho chó mèo The Pet Vietnam

Tuy nhiên, lấy chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, The Pet Việt Nam đã lần lượt tìm ra được giải pháp để sản xuất, vận hành chuỗi cung ứng sản phẩm vốn có nhiều hạn chế này và gặt hái được nhiều thành công nhất định. Sản phẩm được Viện Pasteur chứng nhận, đạt chứng chỉ xét nghiệm của Vinacert.



Pate tươi The Pet Vietnam đã có hơn 80 điểm bán bao phủ rộng khắp Sài Gòn, trong đó có hệ thống siêu thị thú cưng của tập đoàn Aeon Nhật Bản, các chuỗi siêu thị thú cưng như Petwish, Pet Pro,...

Pate tươi The Pet Vietnam tại hệ thống Aeon Mall

Sở hữu hơn 20 sản phẩm với đa dạng nguyên liệu trong menu, hơn 1 triệu bữa ăn NGON - AN TOÀN - TIẾT KIỆM đã được phục vụ cho chó mèo tại Việt Nam



Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, được lựa chọn cẩn thận, không độn tinh bột, không độn rau củ, chứa độ ẩm và độ đạm tự nhiên cao từ 60-84%. Sản phẩm cấp nước tốt cho hệ tiêu hoá, hỗ trợ hydrat hóa tối ưu, giảm nguy cơ sỏi thận, sỏi bàng quang,; đồng thời cung cấp đầy đủ vitamin A, E, nhóm B, canxi và khoáng chất cho chó mèo một cuộc sống khỏe mạnh..

Tiếp nối những thành công vang dội từ dòng pate tươi Công ty TNHH TMDV Thú Cưng Việt Nam đã cho ra mắt dòng sản phẩm pate lon King’s Pet - Sản phẩm không chất bảo quản, không mùi nhân tạo với thời gian sử dụng lên đến 3 năm. 100% nguyên liệu tươi sản xuất trên quy trình công nghệ hiện đại đạt chuẩn ISO9001:2015 và HACCP, kết hợp với nguyên liệu tươi ngon được chọn lọc từ khắp các vùng miền Việt Nam.

King’s Pet đã nhanh chóng có mặt trên quầy kệ của các Thú Y, Pet shop trên toàn quốc

Chỉ sau 3 năm ra mắt trên thị trường, King’s Pet đã nhanh chóng có mặt trên quầy kệ của các Thú Y, Pet shop trên toàn quốc với dải sản phẩm rộng được nghiên cứu chuyên sâu như: Bánh thưởng cấp nước, Pate cho chó. Pate cho mèo, Súp dành riêng cho chó mèo con, chó mèo cần hồi phục sức khỏe sau bệnh.



Năm 2022, thương hiệu mắt dòng sản phẩm cao cấp King's Pet by Bao Anh giá cả phải chăng và tạo sự bùng nổ với topping siêu thực phẩm: hạt Quinoa có mặt trong sản phẩm thức ăn dành cho chó mèo tại Việt Nam.

Dòng sản phẩm Pate King’s Pet By Bao Anh

Với tình yêu dành cho thú cưng vô cùng to lớn, ca sĩ Bảo Anh luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất dành cho những chú mèo đáng yêu của mình và các sản phẩm King’s Pet là lựa chọn hàng đầu của cô. Sau quá trình sử dụng, Bảo Anh vô cùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và mong muốn cùng King’s Pet phát triển dòng sản phẩm cao cấp dành cho chó mèo để nâng tầm trải nghiệm sống dành cho những người bạn lắm lông.



Chọn lối đi khác để phát triển sản phẩm, ngay từ những ngày đầu sơ khai ý tưởng, ca sĩ Bảo Anh đã chọn phát triển theo khuynh hướng chất lượng "100-1=0". Vì thế quy trình sản xuất Pate lon chó mèo King's Pet by Bao Anh phải đạt chuẩn an toàn và công thức nguyên bản châu Âu nhằm mang đến sự an tâm cho Sen khi chăm sóc bữa ăn cho chó mèo.

Ca sĩ Bảo Anh nổi tiếng là người yêu thương động vật

Với bảng thành phần khá đơn giản nhưng chất lượng: 70% cá ngừ thịt trắng, 22% jelly nhập khẩu từ châu Âu 3% gạo và 5% topping nhưng với quy trình sản xuất đạt chuẩn Châu Âu và nguồn nguyên liệu thượng hạng, Pate cá ngừ Jelly King's Pet By Bảo Anh với 8 loại topping đã tạo nên làn gió mới với hơn 100.000 sản phẩm được bán ra ngay trong đêm ra mắt, đồng thời nâng tiêu chuẩn chất lượng thức ăn dành cho chó mèo tại thị trường Việt Nam.



Thương hiệu hiện nay đang chuẩn bị ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm để đa dạng hóa hệ sinh thái của mình. Đồng thời tìm kiếm đại lý phân phối với chiết khấu tốt nhằm đưa sản phẩm đến với tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.