Khai mạc "Lễ hội đặc sản bản địa" tại VinWonders Nha Trang

Một trong những dấu ấn mang đậm hơi thở đời sống đất nước trong chuỗi sự kiện WonderFest 2023 chính là "Lễ hội Đặc sản Bản địa" WONDER FAIR FEST do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp – BSA phối hợp cùng VinWonders Nha Trang tổ chức từ 9/6 đến 16/7. Với sự góp mặt của hơn 50 đơn vị, 8 hợp tác xã và 45 gian hàng, lần đầu tiên, "con đường nông sản" với các sản vật tinh hoa Việt Nam ra mắt du khách năm châu trên đảo Hòn Tre.



Rộn ràng không khí khai mạc Lễ hội Đặc sản Bản địa – Wonder Fair Fest

Tất cả các gian hàng tham gia hội chợ đều được đầu tư công phu từ diện mạo đến các mặt hàng quảng bá. Không gian xanh mát, chất liệu gần gũi với thiên nhiên như tre nứa, lá dừa, tranh… tạo nên màu sắc riêng biệt cho khu vực "Lễ hội đặc sản bản địa". Du khách có thể dạo bước, mua sắm những món ngon đặc trưng từng địa phương như: bánh tráng Lâm Đồng, bánh ăn vặt Tây Nam Bộ, tôm sinh thái từ rừng ngập mặn Cà Mau, dừa sáp Trà Vinh... cho đến sản phẩm nông nghiệp sạch: rau củ trái cây, nhãn và mật ong hoa nhãn, nho và rượu nho...



Các gian hàng sản vật bản địa trong không gian xanh mát

Hành trình trải nghiệm của du khách sẽ ngập tràn cảm xúc với không khí hội hè và những mini show được thiết kế riêng theo chủ đề lễ hội. Đó là niềm vui khi "nhập vai" thành nghệ nhân vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thêu thổ cẩm trên khẩu trang tơ tằm, làm xà phòng thảo dược, thắt đồ chơi từ lá dừa nước hay xơ mướp… Hay, đó là các buổi toạ đàm chia sẻ câu chuyện về tinh hoa đặc sản và văn hóa làng nghề, thưởng thức các màn trình diễn ẩm thực đến từ các chuyên gia ẩm thực và bếp trưởng nổi danh: Trần Ngọc Nghĩa - Quán quân Cuộc thi đầu bếp trẻ TPHCM 2015, Trần Cường Thịnh - Huy chương vàng Thai FEX WORLD FOODS ASIA 2017, Đỗ Quang Long - Thành viên của Hiệp hội đầu bếp thế giới ESCOFFIER... Những phút giây ngồi hàn huyên cùng bạn bè, gia đình bên những chén trà thơm, thưởng thức đặc sản vùng cao Tây Bắc cũng là trải nghiệm khác biệt của mùa hè nhiệt đới.

Các du khách quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực Việt

"Lễ hội đặc sản bản địa" là hoạt động mang dấu ấn riêng biệt và quy mô thứ 2 được giới thiệu trong khuôn khổ chuỗi lễ hội Biển Quốc tế WonderFest 2023 đa chủ đề tại VinWonders Nha Trang. Ngay sau đó, Wonder Z Fest - sân chơi dành riêng cho giới trẻ với chuỗi sự kiện thi đấu sôi động: Cheerleading contest, Flashmob contest, liên hoan âm nhạc Indie, Dance battle sẽ chính thức mở màn từ 10/06 và diễn ra liên tục các ngày cuối tuần đến 20/07. Du khách cũng có thể hóa thân thành các nhân vật yêu thích, chiêm ngưỡng các màn trình diễn cosplay chuyên nghiệp trong cuộc thi cosplay Wonder You Fest từ 16/6 - 16/7.



Những màn hóa thân đa sắc màu tại cuộc thi cosplay Wonder You Fest

Ngày hội thể thao - Wonder Family Fest hướng đến mục tiêu gắn kết gia đình và rèn luyện sức khỏe với giải chạy Sea - Fam - Run, đua thuyền kayak… sẽ được tổ chức các dịp cuối tuần trong giai đoạn 17/06 - 24/06. Wonder Future Fest diễn ra trong thời gian 17/06 - 06/07 đưa các du khách nhí đến với trại hè khoa học khám phá đại dương đầy kỳ thú.



Gắn kết gia đình với ngày hội thể thao Wonder Family Fest

Đặc biệt được mong đợi nhiều nhất trong chuỗi sự kiện hội hè bất tận WonderFest 2023 chính là siêu đại nhạc hội quốc tế ∞Wonder sẽ chính thức "khuấy đảo" quần thể du lịch Vinpearl Nha Trang vào 22/7. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ trẻ đình đám thế giới lần đầu tiên đến với giới mộ điệu châu Á và những màn trình diễn cực cháy của các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.



Những sự kiện đầu tư khác biệt, mang dấu ấn bản sắc truyền thống như "Lễ hội đặc sản bản địa" cùng với hàng loạt trải nghiệm đỉnh cao thế giới… là nỗ lực không ngừng nghỉ của Vinpearl và VinWonders nhằm góp phần thúc đẩy du lịch quốc gia phát triển mạnh mẽ bằng những sản phẩm quy mô, bài bản và mang bản sắc riêng biệt./.