Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản địa phương, vùng miền, mang hương vị riêng biệt, đặc trưng của từng điểm đến.

Sau đây là một ví dụ như thế - đặc sản thịt vịt quay Lạng Sơn ăn cùng chẩm chéo. Trong video đăng tải trên kênh Youtube Ẩm thực Tây Bắc, chủ kênh đã mời những vị khách nước ngoài có mặt cùng thưởng thức. Sau khi ăn, các vị khách liên lục gật đầu và dơ ngón tay biểu thị hành động yêu thích. Họ tấm tắc: "Nó cgon tuyệt, tôi sẽ ăn hết!"

Du khách nước ngoài thưởng thức vịt quay Lạng Sơn với chẩm chéo và tấm tắc khen ngon (Ảnh Ẩm thực Tây Bắc)

Vịt quay Lạng Sơn và chẩm chéo: Sự kết hợp làm nên hương vị khó quên

Vịt quay Lạng Sơn được xem là biểu tượng ẩm thực của tỉnh. Theo Báo Lạng Sơn, món ăn nổi tiếng nhờ kỹ thuật quay lửa lớn và bí quyết tẩm ướp của người Tày – Nùng, trong đó lá mắc mật đóng vai trò quan trọng tạo nên mùi thơm đặc trưng. Lá mắc mật được nhồi đầy vào bụng vịt, khi quay tạo hương vị ngọt thanh, quyện cùng lớp da giòn bóng bắt mắt.

Cổng thông tin du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết vịt quay thường được tẩm ướp với hỗn hợp gia vị truyền thống, sau đó phết mật ong hoặc đường phèn trong quá trình quay để đạt màu đỏ cánh gián hấp dẫn. Khi dọn ra, món ăn được ăn kèm rau thơm, dưa chuột và hành phi để giảm độ béo.

Ảnh Vinpearl

Ngoài cách thưởng thức truyền thống, nhiều quán ăn ở thành phố Lạng Sơn hiện phục vụ thêm chẩm chéo – loại gia vị nổi tiếng của người Thái Tây Bắc. Nhiều chủ cửa hàng đánh giá, việc kết hợp vịt quay cùng chẩm chéo đang trở thành xu hướng mới, đặc biệt được lòng du khách miền xuôi nhờ vị cay – tê – thơm đậm đà.

Chẩm chéo, theo mô tả của Báo Điện Biên Phủ, là hỗn hợp làm từ mắc khén, ớt, tỏi, rau thơm… mang hương cay nồng và cảm giác tê nhẹ nơi đầu lưỡi. Gia vị này vốn được dùng nhiều với các món thịt nướng, luộc, cá suối, nhưng khi kết hợp với vịt quay Lạng Sơn lại tạo nên sự hòa quyện bất ngờ: vị béo của thịt được cân bằng bởi vị cay tê, giúp món ăn đậm đà và "bắt vị" hơn trong tiết trời se lạnh vùng núi.

Chẩm chéo, loại gia vị đặc biệt của vùng núi phía Bắc Việt Nam (Ảnh minh hoạ)

Du khách nói gì về món đặc sản Lạng Sơn?

Trên TripAdvisor – diễn đàn du lịch quốc tế – món vịt quay Lạng Sơn nhận nhiều đánh giá tích cực. Du khách Việt cho biết họ thích sự biến tấu này, trong khi nhiều du khách nước ngoài bất ngờ trước hương vị "không giống bất kỳ loại vịt quay nào từng thử". Một du khách Pháp từng nhận xét vịt quay Lạng Sơn "có hương thơm độc đáo, đặc biệt khi ăn cùng loại nước chấm cay tê mà người bán giới thiệu là chẩm chéo". Du khách Singapore thì cho rằng "hương mắc khén trong chẩm chéo tạo nên trải nghiệm thú vị và gây nghiện".

Trên Reddit – nơi cộng đồng quốc tế chia sẻ kinh nghiệm du lịch tại Việt Nam – nhiều người dùng đề cập đến vị cay tê đặc biệt khi ăn vịt quay kèm chẩm chéo, mô tả đây là hương vị "vừa lạ vừa cuốn". Một blogger du lịch người Đức trong bài viết về ẩm thực Lạng Sơn cũng cho rằng chính loại nước chấm thảo mộc này là yếu tố khiến món vịt quay trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong chuyến đi của anh.

Nhiều du khách cả trong và ngoài nước dành lời khen cho hương vị món đặc sản thịt vịt quay Lạng Sơn (Ảnh TT Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn)

Chẩm chéo có thể được dùng để ăn cùng nhiều món thịt khác (Ảnh minh hoạ)

Nhìn chung, du khách quốc tế đánh giá món vịt quay Lạng Sơn khác biệt hoàn toàn so với vịt quay Quảng Đông hay Bắc Kinh. Sự hòa quyện giữa mùi thơm của lá mắc mật và vị cay tê của chẩm chéo tạo nên một nét ẩm thực "rất Việt Nam", rất riêng của miền núi phía Bắc.

Dù thưởng thức theo cách truyền thống với nước chấm lá mắc mật hay biến tấu cùng chẩm chéo, vịt quay Lạng Sơn đều để lại dư vị khó quên cho du khách. Khi đến xứ Lạng, du khách cũng đừng bỏ qua những món đặc sản nổi tiếng khác như phở chua, lợn quay mắc mật, khâu nhục, bánh ngải hay các món ăn mang đậm sắc thái Tày – Nùng để cảm nhận trọn vẹn hương vị vùng biên đặc sắc.