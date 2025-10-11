Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã là "thỏi nam châm" với du khách quốc tế. Từ phở, bún chả đến bánh mì, những món ăn tưởng chừng giản dị lại mang trong mình sức hút kỳ lạ: càng ăn càng mê, càng tìm hiểu càng muốn khám phá thêm. Với nhiều người, đi du lịch Việt Nam mà không thử món phở truyền thống thì coi như chuyến đi chưa trọn vẹn. Chính vì vậy, khi bắt gặp dòng chữ "pho" đâu đó trên phố, không ít du khách liền liên tưởng ngay đến bát phở nóng hổi thơm lừng.

Một nữ du khách người nước ngoài mới đây cũng vậy. Khi đang đi trên phố, cô bắt gặp một tiệm nhỏ bên đường với tấm biển to ghi tên có vẻ giống một món phở nào đó. Tưởng đây là một loại phở mới lạ, cô không giấu nổi sự tò mò, thậm chí còn dừng lại giơ máy quay lên để "review" về "món phở độc quyền" này. Giọng nói đầy phấn khích của cô trong video càng khiến khán giả không thể nhịn cười.

Nhưng khi đoạn clip lan truyền trên mạng, người Việt ai nấy đều "đứng hình" trong vài giây rồi bật cười nắc nẻ. Hóa ra, "phở lạ" mà cô nhắc đến thực chất là tiệm… photocopy! Do cách viết "photo" trong tiếng Anh trùng với cách phiên âm của từ "phở" và tiệm photocopy này còn viết rời từng chữ thành "pho-to-copy" khiến cô nàng đã vô tình rơi vào một hiểu lầm hài hước.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng Việt nhanh chóng vào "giải cứu" cô bằng hàng loạt lời giải thích cùng những bình luận dí dỏm khiến clip càng thêm viral.

Nhắc đến phở, không thể không nói rằng đây là món ăn mang hồn cốt của ẩm thực Việt Nam. Một bát phở tưởng đơn giản mà chứa đựng bao công phu: từ việc hầm xương suốt nhiều giờ để cho ra nước dùng trong, ngọt thanh; chọn thịt bò hay thịt gà tươi mềm vừa tới; đến việc rắc lên chút hành lá, rau thơm và vắt nhẹ lát chanh hay thêm chút dấm tỏi. Mùi thơm của nước phở hòa cùng hơi nóng nghi ngút mỗi sáng như đánh thức cả thành phố. Không ít du khách nước ngoài từng chia sẻ rằng, họ có thể ăn phở mỗi ngày mà không thấy ngán, bởi vị ngon ấy vừa lạ vừa quen - như một cái ôm ấm áp giữa lòng phố Việt.

Dù chỉ là một hiểu lầm nhỏ, nhưng đoạn video ấy lại khiến người ta thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của phở nói riêng và ẩm thực Việt nói chung. Chỉ cần thấy chữ "pho", người ta đã nghĩ ngay đến Việt Nam - đến hương vị đặc trưng không thể lẫn vào đâu khác, và đến cả những câu chuyện vui đầy duyên giữa con người và văn hóa nơi đây.