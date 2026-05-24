Mới đây, bài đăng của một nam du khách người nước ngoài trên mạng xã hội X (Twitter) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Anh chàng vừa có một chuyến du lịch đến Huế và để lại những dòng nhận xét vô cùng chân thật, thậm chí có phần "gay gắt" với những ai thường xuyên bỏ lỡ vùng đất này.

Mở đầu bài chia sẻ, nam du khách khẳng định: "Huế từng là kinh đô, đầy cung điện, chùa chiền, là thành phố đậm chất văn hóa nhất cái xứ này. Thế mà một nửa dân du lịch lại bỏ qua Huế để đi mấy bãi biển ở Đà Nẵng, một sai lầm quá lớn!" .

Nhưng điều khiến anh ấn tượng nhất ở vùng đất cố đô không phải là những công trình kiến trúc đồ sộ, mà là một không gian nhỏ bé nằm nép mình bên dòng sông Hương thơ mộng. Anh miêu tả nơi này mang dáng dấp của "nửa thư viện, nửa quán nước". Bước vào quán, đập vào mắt là sách vở được xếp ở khắp mọi nơi. Ở đó, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang ngồi đọc sách yên lặng, người địa phương thì đang cặm cụi làm việc. Tất cả hòa quyện tạo nên một bầu không khí bình yên, tĩnh lặng và ngập tràn cảm xúc đến khó tả.

Tuy nhiên, chi tiết khiến vị khách Tây thực sự rung động và phải đứng lại nhìn ngắm rất lâu chính là một góc nhỏ mang tên "Móc Cà Phê". Gần quầy bar của quán, có một tấm bảng cùng những chiếc thẻ gỗ nhỏ xíu được treo lên. Dòng chữ trên bảng giải thích một quy tắc rất dễ thương: "Ai đó muốn mời bạn 1 ly cà phê. Mời bạn nhận nhé!" .

Đó là mô hình "cà phê treo" (người mua trả tiền trước cho một ly cà phê và để lại cho người đến sau). Mỗi ly cà phê được khách mời tặng (với giá 20.000 đồng) sẽ được gắn thành một chiếc thẻ treo trên cột, để bất kỳ ai đang cần cũng có thể tự nhiên đến nhận về. Người khách Tây cảm thán viết: "Ai cần cứ đến mà lấy uống, không câu nệ, không phán xét" .

Chính sự tử tế không ồn ào này đã khiến anh đưa ra một phép so sánh đầy châm biếm nhưng cũng rất thấm thía về văn hóa cà phê ở quê nhà: "Mấy cái quán bán ly latte 7 đô của các bạn mà cứ thích làm màu, giả vờ xây dựng cộng đồng ấy, sẽ không bao giờ làm được điều này".

Sức hút của bài đăng đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam nhanh chóng tìm ra danh tính của tọa độ đặc biệt này. Được biết, không gian mà vị khách Tây nhắc đến không đơn thuần chỉ là một quán nước bán cà phê hay một trạm đọc sách miễn phí. Theo chia sẻ từ những người dân địa phương, đây là quán Cà phê Lộng Gió nằm sát bờ sông Hương, được dẫn dắt bởi tâm huyết của anh Lạc Phong, founder Trạm Cộng đồng Huế.

Điều khiến người ta nể phục nhất là quán hoạt động hoàn toàn theo mô hình phi lợi nhuận. Tại đây, các bạn sinh viên làm thêm được trả mức lương cao hơn mặt bằng chung. Và quan trọng nhất, toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán nước đều được dành trọn vẹn để hỗ trợ cho các em nhỏ đang mắc bệnh ung thư.

Theo dõi các bài đăng trên trang mạng xã hội của quán, người ta mới thấy hết được tấm lòng của những người lập nên không gian này. Nơi đây thường xuyên cập nhật các chính sách vô cùng ấm áp như "Miễn phí 100% cho trẻ ung thư" và "Giảm giá 50% cho bệnh nhân và người nhà". Không chỉ hỗ trợ về vật chất, nơi đây còn là một "trạm chữa lành" tinh thần đúng nghĩa. Quán thường xuyên tổ chức các buổi workshop miễn phí, những hoạt động vẽ tranh, tô tượng, làm nón lá dành cho các bạn nhỏ kém may mắn. Ở cái "Góc thiếu nhi lộng gió" ấy, trẻ em được tự do sáng tạo, được vui cười và tạm quên đi những nỗi đau bệnh tật.

Bên cạnh đó, "Trạm Sách Yêu Thương" của quán cũng hoạt động theo tiêu chí "Đọc để hiểu biết - Tặng để gieo duyên", là nơi mọi người có thể đến đọc miễn phí và trao tặng lại những cuốn sách cũ cho người khác.

Một chi tiết rất nhỏ mà vị khách Tây đã vô tình bắt gặp, lại mở ra một câu chuyện lớn lao về tình người. Không phải vẻ đẹp thơ mộng, bề dày lịch sử hay những món ăn nức tiếng, điều níu chân một du khách phương Tây tại Huế lại là một quán cà phê nhỏ ven sông Hương mang trong mình trái tim khổng lồ dành cho cộng đồng.

Nguồn ảnh: Fanpage Cà phê Lộng Gió, Lạc Phong