Khách hàng TP.HCM "săn" căn hộ Glory Heights để sở hữu thế giới tiện ích chăm sóc sức khoẻ

Nhiều tiện ích chăm sóc sức khỏe vượt trội ngay ở nội khu



"Khẩu vị" của khách hàng mua nhà đã thay đổi mạnh sau đại dịch Covid-19, thậm chí có người còn gọi đó là một cuộc "cách mạng" thực sự. Theo đó, an toàn và sức khỏe đã trở thành các tiêu chí hàng đầu giúp đưa ra các quyết định lựa chọn nơi an cư. Nghiên cứu của Green Street Advisors đã cho thấy, nhiều người sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn để có thể sở hữu không gian sống trong các tòa nhà xanh và các dự án này luôn có tỉ lệ lấp đầy vượt trội so với các dự án khác. Ở Việt Nam, báo cáo "Tâm lí người tiêu dùng do chuyên trang Batdongsan.com.vn thực hiện vào cuối năm ngoái cho thấy: có tới 61% người được khảo sát cho biết thích sống gần không gian xanh và sân vườn, 45% muốn chuyển ra ngoại ô và khu vực ít đông đúc hơn…

"Đòn bẩy từ các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đang tạo ra lực cầu tốt hơn cho thị trường bất động sản, các giao dịch đang được ghi nhận tăng trở lại. Trong đó, ở TP.HCM, người mua nhà đang hướng tới đại đô thị đẳng cấp tại Thành phố Thủ Đức để tìm kiếm không gian thoáng đãng, môi trường trong lành, khuôn viên có nhiều cây xanh. Và cái tên đang được nhiều người "săn đón" nhất hiện nay là phân khu Glory Heights ở Vinhomes Grand Park" – Anh Huỳnh Bá Khánh, nhân viên môi giới bất động sản ở TP Thủ Đức cho biết.

Glory Heights sẽ là "thỏi nam châm" mới của thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM

Trên thực tế, những thông tin, hình ảnh đầu tiên về Glory Heights được tiết lộ đã khiến giới đầu tư và khách hàng "xôn xao" suốt nhiều tháng qua. Một trong những nhân tố tạo nên "hiệu ứng tăng nhiệt" này là bởi Glory Heights sở hữu cả một "hệ sinh thái tiện ích" có chức năng chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, tiện ích nội toà tại Glory Heights sẽ có hồ Jacuzzi, phòng Sauna, xông hơi và khu vực Karaoke dành cho gia đình. Đây chính là nơi giúp mọi người lấy lại được tinh thần sảng khoái sau cả ngày làm việc, học tập vất vả; đồng thời cũng là sợi dây gắn kết giúp cộng đồng dân cư thêm bền chặt.

Tiện ích nội khu Glory Heights sẽ mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng 365 ngày thư thái

Trạm sạc năng lượng tích cực còn được bố trí ngay dưới chân tòa nhà, giúp cư dân ở mọi lứa tuổi đều có thể tìm thấy năng lượng tích cực để có thể bắt đầu một ngày mới. Trong đó, hấp dẫn hơn cả là chuỗi hồ bơi Malibu có diện tích lên tới 845m2 gồm: hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em và hồ thác tràn vô cực theo phong cách của resort cao cấp ở miền biển nhiệt đới Malibu của Mỹ. Ngoài trải nghiệm hòa mình vào làn nước xanh mát, cư dân còn có thể thư thái dạo bộ trên con đường mạch vòng dài 400m, ngồi nghỉ ngơi trên ghế Sunken hay tận hưởng những phút giây tĩnh lặng ở khoảng sân Yoga…



Các công dân nhí thì còn được dành riêng cả một thế giới cổ tích là công viên khủng long đa trải nghiệm lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Grand Park, với vườn cát thám hiểm, chòi nghỉ trứng khủng long… đưa các em trở lại trái đất vào thời kỳ Kỷ Jura. Cách tạo hình và thiết kế ấn tượng sẽ giúp các em nhỏ có trí tưởng tượng tốt hơn, đồng thời, khơi gợi tinh thần khám phá thế giới.

Cuộc sống trong mơ ở phân khu "đắc địa" nhất Vinhomes Grand Park

Khi Glory Heights ra mắt thì Vinhomes Grand Park đã trở thành mái ấm an cư của hơn 52.000 người. Do đó, cư dân tương lai của phân khu sẽ có lợi thế là vừa chuyển khẩu về đây thì đã được hưởng đặc quyền được sử dụng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của cả đại đô thị. Điều này càng dễ dàng hơn vì Glory Heights nằm ở vị trí "trung tâm của trung tâm", di chuyển tới đâu cũng đều thuận tiện.

Nằm đối diện với công viên 36 ha, nhiều căn hộ Glory Heights sở hữu "tầm view" triệu đô. Nhờ đó, chỉ cần kéo rèm che cửa sổ hay bước ra ban công được thiết kế sẵn với kính tràn panorama là cư dân sẽ được lấp đầy tầm mắt bởi không gian tràn ngập màu xanh. Cảm xúc sẽ càng thăng hoa hơn ở những khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn. Trong khi đó, chỉ cần vài phút di chuyển vào phía bên trong công viên quy mô hàng đầu châu Á này, cư dân sẽ tìm thấy hàng loạt "điểm hẹn" lý tưởng để hòa mình vào giữa thiên nhiên, là những đảo camping trên bờ cát trắng trải dài; công viên nướng BBQ nhìn vào mặt hồ "đẹp không góc chết"… Tín đồ của lối sống xanh cũng không thể hài lòng hơn với sự hiện diện của công viên gym hơn 800 máy tập; 150 sân chơi thể thao, 13 bể bơi ngoài trời theo phong cách "resort 5 sao" cùng đường dạo bộ, đạp xe ven hồ…

Chất sống khỏe mạnh của Glory Heights còn bao gồm các tiện ích của Vinhomes Grand Park

Tạo cơ hội rèn luyện thể lực mọi lúc, mọi nơi, chủ đầu tư Vinhomes Grand Park cũng có nhiều cách thức giúp cư dân có đời sống tinh thần phong phú và đa dạng. Theo đó, trong lòng đại đô thị thường xuyên diễn ra các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, mang đẳng cấp quốc tế. Ngoài các lễ hội lớn theo mùa được tổ chức như Trung thu, Halloween, Giáng sinh, có thể kể tới chuỗi sự kiện Carnival of Lights, Amazing Grand Park… giúp khách tham gia có thêm những niềm vui tích cực trong cuộc sống.

Glory Heights đắt giá còn bởi cư dân "ước gì, được nấy" khi bao quanh phân khu là hàng loạt tọa độ giao thương sôi động, có thể đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống. Cụ thể, ngay dưới chân tòa tháp là con phố Rodeo sầm uất, có sự hiện diện nhiều loại hình dịch vụ; phía bên kia đường là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall thuộc top 3 trên toàn quốc và lớn nhất tại miền Nam, được ví như "thiên đường hàng hiệu". Cùng với đó là chợ đêm - phố ẩm thực với hơn 130 gian hàng mở cửa từ 16 giờ – 2 giờ sáng hàng ngày, bày bán đầy đủ các mặt hàng. Sự tiện nghi, đủ đầy cùng với các tiện ích chăm sóc sức khỏe tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho Glory Heights – "thỏi nam châm" của thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.