Khách hàng ngộ độc kiện bánh mì Phượng Hội An, đòi bồi thường hơn 170 triệu đồng

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, nhiều nạn nhân vụ ngộ độc bánh mì Phượng Hội An đã nộp đơn kiện chủ cơ sở này ra tòa vì gây ra vụ ngộ độc tập thể hồi giữa tháng 9 vừa qua.

Cơ sở bánh mì Phượng Hội An bị đình chỉ hoạt động sau vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện.

Từ cuối tháng 11/2023 đến nay, TAND TP. Hội An (Quảng Nam) liên tục nhận được đơn thụ lý vụ án dân sự về việc "Tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe" của nhiều nhóm khách hàng có địa chỉ ở TP. Hà Nội khởi kiện hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 có địa chỉ ở phường Minh An, TP. Hội An.

Những người khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết gồm: Đại diện hộ kinh doanh bánh mì Phượng 2 phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe do ăn bánh mì của cơ sở này và phải cấp cứu tại bệnh viện; bồi thường các khoản chi phí phục hồi sức khỏe; đền bù toàn bộ chi phí chuyến đi do mục đích không đạt; bồi thường tiền vé máy bay khứ hồi, tiền lưu trú khách sạn và ăn uống, chi phí ngoài bệnh viện, chi phí do thu nhập bị mất trong chuyến đi phải nằm viện do bị ngộ độc; phải đền bù tổn thất tinh thần theo quy định của pháp luật. Có trường hợp yêu cầu tổng số tiền đền bù lên tới hơn 170 triệu đồng.

Chủ cơ sở Bánh mì Phượng: "Rủi ro phải trả giá quá đắt"

Chiều 20/12, bà Trương Thị Phượng - Chủ cơ sở Bánh mì Phượng (Hội An) cho biết, gia đình cũng chưa quyết định có mở bán trở lại sau khi hết thời gian cơ sở bị đình chỉ (đến ngày 3/1/2024) hay không, sau sự cố hàng trăm khách hàng ngộ độc thực phẩm.

“Tôi rất buồn sau sự cố, đến nay sức khỏe cũng chưa hồi phục. Hơn nữa, mình cũng lớn tuổi rồi, cảm thấy rất mệt mỏi vì sự rủi ro trả giá quá đắt. Gia đình chúng tôi cũng chưa quyết có mở bán trở lại hay không, còn đang phân vân có nên dừng để cho thuê mặt bằng”, bà Phượng nói.

Trước đó, Tiền Phong liên tục thông tin vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xảy ra tại TP. Hội An. Cơ quan chức năng vào cuộc xác định có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng ngày 11/9 và ngày 12/9.