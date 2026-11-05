Khách đu người ra ngoài cửa taxi, tài xế bị phạt 5,9 triệu đồng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 3, ngày 3/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng Hanoi Smart Police về xe taxi biển kiểm soát 29E-426.xx có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Xã Đàn - Nam Đồng, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Theo nội dung phản ánh, trong quá trình chở khách, một người ngồi trên taxi thò người ra ngoài cửa xe, không thắt dây an toàn. Người này còn có lời lẽ không chuẩn mực với những người tham gia giao thông khác.

Người đàn ông đu ra ngoài cửa, không thắt dây an toàn và có lời lẽ không chuẩn mực với người tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua tra cứu thông tin phương tiện, lực lượng chức năng xác định người lái chiếc taxi biển kiểm soát 29E-426.xx là N.H.S. (SN 2001, trú tại Hà Nội). Cơ quan công an sau đó mời tài xế này đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh S. thừa nhận các hành vi vi phạm như nội dung người dân phản ánh.

Tài xế xe taxi tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.H.S. về hai lỗi gồm để người đu bám bên ngoài xe khi phương tiện đang chạy và chở người trên xe không thắt dây an toàn.

Với hai hành vi trên, tài xế bị phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Mức xử phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.