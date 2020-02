Khác biệt giữa yêu và thương: Làm sao để xác định đâu mới là tình yêu hay chỉ là tình thương tạm thời?

Một trong số những điều chúng ta thường thắc mắc nhiều nhất khi bước vào một trải nghiệm tình cảm đó là, liệu cảm xúc này có dẫn tới một mối quan hệ nghiêm túc hay lâu dài hay không?



Hay nói cách khác, chúng ta đều muốn biết rõ rằng mình chỉ đang cảm nắng nhất thời nửa kia thôi, và những ngọt ngào đó sẽ sớm tan biến? Hay mình đang thực sự yêu thương theo cách mà tình cảm sẽ tồn tại vững bền.

Khi chúng ta còn trẻ, thường thì một mối quan hệ tình cảm sẽ diễn biến rất nhanh: hai bên có những cuộc trò chuyện tuyệt vời, và họ đều thấy người kia hấp dẫn, cuốn hút. Và dù bạn và đối tác có đang chạm đến một cái gì đó khác biệt, bạn cũng không thể tránh khỏi những băn khoăn về chính mình và mối quan hệ.

Liệu có tín hiệu nào trên cơ thể, qua hành vi, hay ở tương tác giữa hai người mà chúng ta có thể chú ý để nhận ra sự phù hợp dài hạn của cả hai? Và nếu chúng ta đã "rơi vào lưới tình" rồi, thì, phần yêu thương chân thật tiếp nối sau đó sẽ như thế nào?

Ở một thời điểm nào đó trên hành trình tìm kiếm bạn đời của mình, chúng ta đều trải nghiệm tình huống và những câu hỏi tương tự như vậy.

Sau cơn càn quét của dopamine giống như hầu hết các mối quan hệ khởi phát, các nhà tâm lý học đã chỉ ra 3 điểm khác biệt giữa việc say nắng nhất thời và thật sự đem lòng yêu thương một người.

1. Ham muốn người kia và mong muốn điều tốt nhất dành cho họ

Khi còn ngập tràn đam mê, dưới tác động của những đợt sóng hóa học ở não bộ khiến bản thân cảm thấy vui sướng, thích thú đến chóng cả mặt, sẽ có đôi lúc ta cảm thấy bị phụ thuộc vào sự hiện diện của người đó, phải có họ thì ta mới cảm thấy cực-kỳ-và-tột-đỉnh-hạnh-phúc. Ta muốn ở bên cạnh người yêu càng nhiều càng tốt. Cơ thể như sống dậy khi thấy họ gần quanh mình.

Khi yêu thương một người thật sự, theo một cách lành mạnh, không đeo bám, ta sẽ luôn được bao trùm bởi cảm giác mong muốn dành gửi điều tốt đẹp nhất đến cho người yêu.

Nếu hai người đang đồng hành cùng nhau, thì bạn sẽ xem việc giúp đỡ họ phát triển và mở rộng khả năng bản thân để trở nên lớn mạnh, đầy đủ nhất như là một phần trong sứ mệnh cá nhân của chính mình.

Và dù hai người không còn đang hẹn hò nữa hay ràng buộc trước đây đã kết thúc rồi, bạn sẽ vẫn cổ vũ người đó từ xa, mong muốn họ được tự do và vươn xa hết mức có thể.

Yêu thương thật lòng là muốn một người có được những gì tốt nhất, cho dù là thứ tốt nhất đối với họ có thể là không hẹn hò với bạn nữa. Tình yêu thật sự sẽ muốn họ được bay cao xa, không bị kìm chân bởi điều gì đó không xứng đáng. Yêu thương chân thật là không ích kỷ. Thứ tình cảm đó sẽ phụng sự cho người được yêu ở mọi cấp độ.

Vậy nên nếu bạn thấy mình có suy nghĩ như "Trước đây thì chưa hề có, nhưng giờ thì mình muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người kia" thì có vẻ khả năng cao là bạn đang có tình cảm đúng nghĩa yêu thương dành cho đối phương.

Và nếu như bạn đủ may mắn khi người kia cũng muốn ở bên cạnh mình, thì bạn đã tìm ra được một điều đẹp đẽ và bền bỉ rồi đấy.

2. Sự phát triển theo thời gian

Tình yêu của bạn có tiến triển gì không hay nó từ từ nhạt dần theo thời gian?

Tình yêu thì giống như ngọn núi, càng đi càng thấy "lên đỉnh". Trong khi những thứ tình cảm nhất thời thì giống như thung lũng, lúc lên lúc xuống và chỉ khiến bạn hụt hơi.

Nghiên cứu "Kindling vs. Coal: How To Know If Your Relationship Will Last" chỉ ra rằng trong khoảng thời gian 60 năm, tình yêu cuồng nhiệt đạt đỉnh trong vòng 6-12 tháng đầu của mối quan hệ rồi chìm xuồng nhanh chóng. Trong khi đó, tình yêu đồng hành có thể phát triển theo thời gian.

Một vài tháng đầu tiên của mối quan hệ mới có thể mang lại cho ta cảm giác như đang cưỡi cơn thủy triều xa bờ khi lướt sóng. Dòng nước xô đẩy ta trong một khoảng thời gian không xác định, ta không biết mình sẽ hướng về đâu, rồi cuối cùng thì nó rời bỏ, mặc kệ ta chới với tìm khí thở. Khi giai đoạn mê đắm cuồng dại đã đi qua, ta có thể nhìn nhận rõ ràng hơn rằng mình có muốn tiếp tục với mối quan hệ không.

3. Tin vào cảm giác thật của mình

Bạn hết yêu khi dòng cuốn hóa học qua đi và lại tìm kiếm những cảm xúc mới ở người khác? Hay bạn không ngừng yêu thương đối phương cho dù hai người có kề cạnh bên nhau hay không.

Tình yêu, thực ra là một thứ rất tàn nhẫn. Khi bạn chìm đắm trong nó, hoặc là sẽ hết, hoặc là sẽ cứ tiếp tục, bạn không thể biết trước được.

Để một mối quan hệ lâu dài trở nên khả thi, bạn và đối tác cần phải có sự tương hợp về mặt thể chất, cảm xúc, và trí tuệ.

Nếu thỏa mãn được chỉ một hay hai trong số ba yếu tố trên, sự gắn bó gần gũi của cả hai chắc chắn sẽ luôn mang cảm giác như đang thiếu sót gì đó hay không thật sự hài lòng.

Vậy nên nếu bạn thấy tình cảm yêu đương của mình phai nhạt nhanh chóng ngay sau giai đoạn say mê ban đầu, thì có lẽ lúc đó bạn chỉ đang cảm nắng thôi.

Nếu như bạn cảm thấy có một thứ tình cảm chắc chắn, không nản lòng với người kia và luôn ở đó dành cho họ, bất kể có phải là hai người đang cãi vã hay không, hai người có đang ở chung một nơi không, hay là có đang trong một mối quan hệ với người khác không, thì khả năng rất cao là bạn đang thật sự có lòng yêu thương dành cho người đó.

Hãy nhớ là, tình yêu thương thật sự không bắt giữ hay kìm kẹp. Nó không biểu đạt những điều như "Tôi sẽ yêu em/anh chỉ khi em/anh là của tôi", "Tôi sẽ yêu người nếu như tôi cảm thấy rằng mình được yêu ở 100% tất cả thời điểm", hay là "Tôi sẽ yêu nếu như anh/em hành xử như cách cụ thể này mà tôi muốn."

Tình yêu thực sự mang tính giải phóng và trao lấy tự do. Nó khiến cho người mà bạn yêu được là chính bản thân mình nhiều hơn họ từng được là như thế. Nó giúp họ tiến đến gần hơn với cái tôi chân thật, xa rời khỏi những mặt nạ che giấu, và dễ dàng cho cả hai đồng tình, thỏa hiệp.

Sự khác biệt giữa thích và yêu luôn là đề tài hấp dẫn nhất của tình cảm. Dù có đang băn khoăn và rối trí thế nào, bạn cũng hãy nhớ rằng, trái tim ta bây giờ và cho đến mãi sau này vẫn sẽ là chuyên gia hàng đầu cho những lựa chọn. Câu trả lời hoàn hảo cho mọi câu hỏi đều nằm ở đó.