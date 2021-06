Kevin Federline: Từ gã vũ công bảnh bao cho tới "kẻ đào mỏ" tồi tệ đẩy cuộc đời Britney Spears vào địa ngục

Gã vũ công "một bước lên tiên" nhờ cuộc hôn nhân với Britney Spears

Trước khi gắn với cái tên Britney Spears, Kevin Federline chỉ là gã vũ công với ngoại hình bảnh bao và dẻo miệng. Kevin Federline gặp Britney Spears khi là vũ công trong vũ đoàn của "Công chúa nhạc Pop".

Trước khi bám dính lấy cuộc đời Britney Spears, Kevin Federline đã đính hôn với cô bạn gái xinh đẹp Shar Jackson và phũ phàng chia tay cô nàng dù đang mang thai đứa con thứ 2 của cả hai.

Trong khi tất cả ra sức phản đối chuyện tình cảm của Britney Spears với Kevin Federline vì cho rằng đây là một gã đàn ông không tử tế thì nàng công chúa nhạc Pop lại càng lao vào tình yêu như một con thiêu thân. Không ít người cho rằng điều mà Kevin nhắm tới chính là khối tài sản khổng lồ mà Britney sở hữu.

Có lẽ cô nàng khi ấy cũng chẳng biết rằng đây lại là quyết định khiến cuộc đời của cô nhiều năm về sau sóng gió liên miên. Britney của những năm tháng đó nào hay biết rằng phía sau bộ mặt điển trai của Kevin chính là sự mưu mô tính toán đầy vật chất.

Gặp và yêu Kevin, Britney như sống trong những ngày tháng của thiên đường và tha thiết vì tình yêu. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, Britney đã quyết định Kevin sẽ là người đàn ông mà cô muốn kết hôn và sống cùng nhau đến hết cuộc đời. Giữa cơn say tình ái, Britney đâu biết âm mưu của người đàn ông mà cô đầu ấp tay gối với chiếc hợp đồng tiền hôn nhân đầy bất lợi dành cho cô. Những bộ ảnh đẹp lung linh của cả hai, những hình ảnh tay trong tay trên phố của Britney và Kevin khiến người ta nghĩ rằng nàng công chúa nhạc Pop đã tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Bất chấp những lời đàm tiếu về Kevin, Britney như say trong men say tình ái. Khi mang thai con đầu lòng với Kevin, Britney đã ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ là những ngày vô cùng ngọt ngào. Lần đầu làm mẹ, cảm xúc với Britney như vỡ oà, cô hạnh phúc trong niềm vui to lớn.

Còn Kevin, từ gã vũ công vô danh, giờ đây đã là chồng của công chúa nhạc pop, một bước trở thành chàng phò mã trong cung điện xa hoa và giàu có.

Vở diễn kết thúc, dưới mặt nạ là gã đàn ông tráo trở

Một năm sau khi sinh con trai đầu lòng, Britney tiếp tục mang thai con trai thứ 2. Đây cũng là khoảng thời gian bắt đầu những rạn nứt trong gia đình của Britney - Kevin. Trong khi vợ vừa mang thai vừa chăm con nhỏ thì Kevin lại vui say trong các cuộc chè chén ở quán bar này khách sạn nọ trong vòng tay các cô gái xinh đẹp.

Từ gã trai vô danh chẳng ai biết tới, giờ Kevin bảnh bao trong bộ vest và những chiếc xe hơi đắt tiền. Khi người vợ tội nghiệp của mình đang ôm con gục khóc ở quán ăn thì người ta nhìn thấy Kevin đang ngả nghiêng tại những sòng bạc ở Las Vegas xung quanh là đám bạn cờ bạc cùng nhưng cô nàng ăn vận thiếu vải.

Tháng 11/2006, Britney Spears đệ đơn ly hôn, mong muốn toàn quyền nuôi con và không yêu cầu trợ cấp. Bên cạnh đó, Britney Spears cũng cho phép Kevin có quyền thăm nom.

Thế nhưng, câu chuyện lại không được như Britney mong muốn, Kevin giành quyền nuôi con và yêu cầu Britney phải chu cấp. Quả là khi vở diễn kết thúc, bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ bảnh bao của Kevin đã chính thức lộ nguyên hình. Kevin Federline đã âm thầm thu thập chứng cớ chứng minh Britney Spears không đủ khả năng chăm sóc các con vì thường xuyên cai nghiện, không có khả năng tự kiểm soát hành động và có thể gây thương tổn cho các con... Năm 2008, toà án phán quyết Britney Spears mất quyền nuôi con và phải chu cấp 20.000 USD mỗi tháng cho chồng cũ.

Cũng từ khi đó, cuộc đời Britney Spears như đi vào ngõ cụt. Cuộc ly hôn để lại quá nhiều nỗi đau, bị tước đi quyền làm mẹ và cũng tước đi quyền tự do, Britney sống mà không có quyền của 1 con người.

Chia sẻ trong 1 bộ phim tài liệu về cuộc đời mình, Britney cay đắng nói rằng: "Tôi nghĩ mình đã kết hôn sai mục đích. Thay vì nghe theo trái tim và làm những điều để bản thân hạnh phúc thì tôi lại quá bốc đồng và lý tưởng hóa mọi điều".

Với tiền trợ cấp của vợ cũ, Kevin dễ dàng có cuộc sống vô cùng sung túc và từ bỏ hẳn công việc nhảy phụ hoạ. Trong khi Britney chật vật sống cuộc đời không tự do, Kevin vui vẻ nên duyên cùng một cô nàng khác và trở thành ngôi sao truyền hình thực tế.

Vào năm 2015, Kevin tiếp tục lên báo để kể lể về chuyện tình cảm với người vợ cũ với hi vọng "tẩy trắng". Kevin cho biết: "Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình với cô ấy".

Theo Kevin, khi mới có con, Britney dành tình yêu tuyệt đối cho các con nhưng sau đó lại không thể chăm sóc con vì quá bận rộn với công việc. Anh thừa nhận cả hai có những vấn đề tranh cãi nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. "Khi cô ấy đệ đơn ly hôn, tôi đã hoàn toàn mất cảnh giác", Kevin thủ thỉ.

Gã chồng cũ của Britney còn khẳng định rằng anh có vô số chủ đề mà nếu nói ra có thể sẽ khiến Britney trở thành 1 tấn bi kịch nhưng vẫn quyết định giữ im lặng. Bởi theo Kevin: "Rõ ràng tôi có hàng triệu điều về cô ấy mà một khi tôi nói ra thì giới truyền thông sẽ phải xôn xao và đem đến thật nhiều thị phi, nhưng để làm gì đây? Sự thật là tôi yêu cô ấy đến chết".

Thời điểm đó, khi chia sẻ với tờ Us Weekly, Kevin đã gửi lời cảm ơn tới cha ruột Britney vì đã "cứu rỗi" cô và cho biết cả hai không hề có bất kỳ thù oán nào.

Thế nhưng, vào năm 2018, Kevin lại tiếp tục đệ đơn lên tòa án yêu cầu Britney cung cấp thêm tiền nuôi con, thể hiện bản chất của một kẻ đeo bám và đào mỏ vợ cũ đến tận cùng.

Kevin có thể không phải là người "giam giữ" Britney trong ngục tù suốt 13 năm qua nhưng chính là nguồn cơn đẩy nàng công chúa nhạc Pop vào địa ngục của những năm tháng đã qua.