Kết quả điều tra gây sốc tại "Tịnh thất Bồng lai": Lê Tùng Vân có 3 con qua quan hệ loạn luân với ít nhất 2 người con gái ruột

Hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại "Tịnh thất Bồng lai" hay có tên khác là "Thiền am bên bờ vũ trụ" tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Ông Lê Tùng Vân, năm nay 90 tuổi, là người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai đang bị Công an tỉnh Long An điều tra về hàng loạt tội danh, trong đó có tội loạn luân.

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

"Kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng", lãnh đạo Công an tỉnh Long An thông tin.

Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

