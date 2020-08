Kết hợp với Selena Gomez, BLACKPINK vẫn không phá được kỷ lục của BTS, lại còn mắc lỗi trầm trọng khiến fan gào thét

Đúng 11g00, ngày 28/8 (theo giờ Việt Nam), BLACKPINK đã chính thức tái xuất với MV Ice Cream trong sự hân hoan của người hâm mộ. Đây được xem là một năm hoạt động đầy công suất của BLACKPINK khi chỉ sau 2 tháng với siêu phẩm How You Like That được phát hành hồi tháng 6, các cô gái nhà YG liền quay trở lại với âm nhạc và "lợi hại hơn xưa" gấp bội phần khi lần tái xuất này có sự góp mặt của Selena Gomez. MV Ice Cream hiện đang là chủ đề bàn tán cực hot trên khắp các diễn đàn Kpop.

Ice Cream - BLACKPINK và Selena Gomez

Tuy nhiên ngay trong những phút đầu tiên khi video được công chiếu, nhiều fan không khỏi hụt hẫng khi YouTube bị lỗi và không thể truy cập được khiến lượt xem công chiếu bất ngờ bị tụt nhanh chóng.

Video công chiếu của BLACKPINK và Selena Gomez bất ngờ bị lỗi, không thể truy cập được.

Được biết lượng view hiển thị ở thời điểm công chiếu video đạt hơn 1,7 triệu lượt xem, phá vỡ thành tích trước đó của nhóm với MV How You Like That nhưng vẫn không thể lật đổ lục 3 triệu lượt xem trực tiếp của BTS với MV Dynamite.

Ngay sau khi phát hành, MV cũng đã nhanh chóng phá vỡ toàn bộ hệ thống tìm kiếm của Naver và các bảng xếp hạng âm nhạc cũng phải "đóng băng" để cập nhật.

MV Ice Cream tràn ngập tông màu pastel dịu ngọt. Nhiều người còn nhận xét Selena Gomez có những phân đoạn cực "đắt" trong MV. Ngoài ra, các cô gái BLACKPINK cũng có những phân đoạn vô cùng bắt tai. Tuy nhiên theo như nhiều khán giả thì ca khúc Ice Cream quá ngắn, chỉ có vỏn vẹn 2 phút 55 giây nên chưa đủ để cảm nhận.