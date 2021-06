Kết hợp với rapper Jeong Min Hyuk, Jang Mi khoe giọng hát tiếng Hàn cực chuẩn

Ngày 23/6, Jang Mi và Jeong Min Hyuk đã đột ngột cho ra mắt MV Đôi ta, phần ca từ hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Trong Đôi ta, Jang Mi gây ấn tượng khi thể hiện lời tiếng Hàn cực chuẩn và giọng hát ngày càng điêu luyện. Ngoài ra, qua MV nữ ca sĩ còn cho thấy nhan sắc ngày càng rạng rỡ dù xuất hiện không nhiều trong MV.

Jang Mi kết hợp cùng rapper nối tiếng Hàn Quốc Jeong Min Hyuk.

Jang Mi chia sẻ: "Đây là lần đầu Jang Mi kết hợp cùng với một rapper Hàn nên Jang Mi cảm thấy rất hào hứng. Khi nghe bài hát Jang Mi rất ấn tượng vì giai điệu của bài rất sôi động, vui tươi đúng chất mùa hè và mong bài hát này sẽ tiếp năng lượng tích cực cho mọi người".

Trong khi Jang Mi đảm nhận những đoạn nốt cao và truyền cảm, rapper Jeong Min Hyuk khiến người nghe "đứng ngồi không yên" với phong cách rap cuốn hút, giúp Đôi tat hêm phần sôi động. Được biết, Đôi ta là ca khúc theo phong cách Tropical House Dance được phát hành tại cả Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện MV cũng như ghi âm ca khúc này, Jang Mi và Jeong Min Hyuk đều chỉ tương tác gián tiếp vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Dù vậy, chất giọng của Jang Mi và Jeong Min Hyuk vẫn hòa vào với nhau, cùng đem đến một sản phẩm âm nhạc Việt - Hàn chất lượng. Jang Mi cũng rất vô cùng tiếc nuối vì tình hình dịch bệnh nên không thể cùng nhau trực tiếp hoàn thành sản phẩm tại Hàn Quốc.

"Vì mùa dịch nên Jang Mi và rapper Jung Min Hyuk chỉ làm việc qua online. Cả hai không cùng nhau quay MV được mà phải quay các cảnh riêng, Jung Min Hyuk quay ở Hàn còn Jang Mi quay các cảnh ở Việt Nam. Jang Mi và rapper Jung Min Hyuk đều rất mong dịch bệnh sẽ mau qua để có thể có một buổi gặp mặt cũng như biểu diễn cùng nhau", cô bày tỏ.

Jeong Min Hyuk là rapper Hàn Quốc có tiếng. Ngoài ra trong MV Đôi ta cũng có sự góp mặt của nam diễn viên chính Han Soo Ho - từng đóng vai thư ký trong phim dài tập Miss Monte-Cristo của KBS và nữ diễn viên chính Mun Seo Yoon - từng xuất hiện trong phim dài tập Go for it và kịch nói Cats on the roof.

MV "Đôi ta" - Jang Mi & Jeong Min Hyuk

Sau sản phẩm này, Jang Mi bắt đầu "thả xích" hàng loạt dự án mới. Cô kể: "Năm nay Jang Mi có khá nhiều kế hoạch cho riêng mình, đầu năm là MV Nhớ Thương Làm Chi và tiếp theo sẽ là một MV cùng Web Drama. Tất cả là những dự án mà Jang Mi cũng như ekip đã ấp ủ dành tâm huyết rất nhiều và đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để có thể gửi tặng đến fan, tất cả khán giả, rất mong mọi người sẽ đón nhận nhiệt tình cho những sản phẩm sắp tới của Jang Mi".