Kết hôn với bạn cùng lớp năm 14 tuổi, câu chuyện về hành trình của cặp đôi với những "drama" khiến ai nấy phải khâm phục

Dù bạn là ai, đàn ông hay phụ nữ hay bất cứ giới tính nào, giàu hay nghèo, già hay trẻ, thì một điều tất cả chúng ta đều ao ước có được, chính là tình yêu. Tình yêu thật lòng không vụ lợi không phải là thứ ai muốn cũng có được. Nhất là với những người thuộc giới tính thứ 3 hoặc người chuyển giới, họ còn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp cho riêng mình.

Có lẽ Aaron là một trong số ít những người may mắn đó. Từ khi nhận ra giới tính thật sự của mình bên dưới "lớp ngụy trang" của một người con gái, anh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ phía gia đình và xã hội. May mắn thay, cô bạn thân thuở nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh anh, và rồi trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh cho đến mãi sau này.

Aaron kém cô bạn thân Kayla Capener của mình 1 tuổi nhưng họ từng là bạn cùng lớp. Cả hai gặp nhau lần đầu vào những năm 14-15 tuổi tại một trường trung học ở bang Tennessee. Khi đó, Aaron vẫn là một bé gái hồn nhiên, thích chơi với cô bạn "hợp cạ" Kayla của mình. Nhưng dần dần, Aaron nhận ra trong suy nghĩ và cảm nhận của mình có gì đó khang khác với những cô gái khác.

Chỉ ít tháng sau khi gặp Kayla, Aaron mới nhận ra bản thân là một người đàn ông trong hình hài phụ nữ. Anh cũng cảm nhận được mình có tình cảm trai gái với cô bạn thân của mình. Lúc đầu, Aaron không dám tiết lộ cho Kayla những sự thay đổi rõ rệt của mình. Anh vẫn đóng vai một cô bạn thân của Kayla để được gần gũi cô như ban đầu. Nhưng 6 tháng sau, gia đình Aaron phải chuyển đến bang Oregon để sinh sống.



Khi chuyển nhà đi, Aaron vẫn giữ liên lạc với Kayla qua Snapchat. Họ vẫn giữ thói quen tâm sự với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ khác là giờ đây Aaron đã trở thành một chàng trai có những suy nghĩ của riêng mình. Aaron vốn sinh ra trong một gia đình ngoan đạo, bố mẹ anh là người rất bảo thủ và không bao giờ chấp nhận giới tính thật của anh. Bởi thế, Aaron chọn cách bỏ nhà ra đi vào năm 16 tuổi khi đã có một khoản tiền tiết kiệm từ việc làm thêm.

Kayla đã biết về giới tính thật của Aaron qua lời thú nhận của chính anh chàng. Cô vẫn nguyên vẹn tình cảm thân thiết và sự quan tâm dành cho Aaron. Trong suốt hành trình gian nan Aaron "come out", anh đã bị gia đình phản đối vô cùng mạnh mẽ. Nhưng may sao anh vẫn còn Kayla bên cạnh luôn động viên và cổ vũ anh hết lòng.

Aaron tâm sự: "Tôi sinh ra trong gia đình có văn hóa tôn giáo rất mạnh mẽ nên chưa bao giờ được tiếp xúc với sự cởi mở của các giới tính. Chỉ đến khi lên cấp 2 và làm quen với nhiều người bạn, trong đó có cả những bạn LGBT, tôi mới nhận ra giới tính thật của mình. Khi tôi nói cho gia đình biết mình là một thằng con trai chứ không phải cô con gái của họ như bao năm qua, bố mẹ tôi đã không chịu hiểu và chấp nhận.

Tôi biết là không thể nào thuyết phục họ được nên đã chọn cách rời nhà đi và để thời gian giải quyết tất cả".

Trong nhiều năm xa cách, Aaron và Kayla vẫn giữ liên lạc qua Snapchat dù số lần gặp mặt nhau trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. 6 năm sau, cả hai mới được dịp hội ngộ. Aaron trở lại bang Tennessee để sinh sống và từ đó anh với Kayla mới được gặp nhau thường xuyên hơn.



Nhớ về lần đón Aaron trở lại, Kayla kể: "Tôi nhìn thấy Aaron đằng xa, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Anh ấy ôm chầm lấy tôi lâu thật lâu và cả hai đều rơm rớm vì xúc động. Chúng tôi đều đã biết là mình có tình cảm với đối phương, nhưng kiểu "lòng thì đã rõ, mặt ngoài còn e" ấy. Chỉ đến khi Aaron chủ động hôn tôi, tôi mới xác nhận được tình cảm của anh ấy. Tôi hạnh phúc đến vỡ òa, đặt lại lên môi anh ấy một cái hôn thật mạnh và thế là chúng tôi yêu nhau".

Sau nhiều năm trời, Aaron cuối cùng cũng có được sự đồng thuận của bố mẹ mình. Đám cưới với Kayla đã được diễn ra vào năm 2021 dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè hai bên. Aaron vui sướng tiết lộ rằng đó là lúc ước mơ lớn nhất cuộc đời anh đã thành hiện thực, là được cưới người con gái anh yêu làm vợ. Người con gái đó đã ở bên và yêu thương anh dù anh có ở trong hình hài đàn ông hay phụ nữ.

Aaron quả thực là một người may mắn vì đã có được một người bạn đời tuyệt vời đồng hành cùng trong cuộc đời. Nhưng tất cả cũng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh trong suốt chục năm vừa qua.

Aaron hiện đang làm công việc truyền thông với mục đích giáo dục cho thế hệ trẻ về sự đa dạng giới tính. Anh cũng chia sẻ câu chuyện tình yêu của bản thân với mong muốn truyền thêm động lực cho những người đang gặp khó khăn như anh 10 năm về trước.

