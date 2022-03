Hình Mẫu Trong Mơ?

Chia sẻ trong lễ cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng năm xưa, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ: "Vân đã mong chờ về một tình yêu rất lâu lắm rồi nhưng không may mắn tìm được điều đó và thậm chí từng nghĩ sẽ bỏ cuộc". Nhưng nào ngờ ba năm sau, Ngô Thanh Vân bất ngờ công bố mình đã "say yes" với lời cầu hôn của bạn trai chỉ sau hai năm tìm hiểu.

Ngô Thanh Vân chia sẻ về chuyện yêu trong đám cưới Đông Nhi vào năm 2019.

Thanh Vân viết: "Hai năm đại dịch, là hai năm không thể dành thời gian cho công việc. Nhưng cùng lúc đó đã có một người đàn ông bước vào cuộc sống của cô ấy, chia sẻ với cô ấy từng phút giây. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân…

Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô "say Yes"

Và dĩ nhiên để có thể có một cái kết thật đẹp thế này, Ngô Thanh Vân đã phải cố gắng, nỗ lực tìm kiếm cũng như hy sinh rất nhiều giữa tình yêu và sự nghiệp. Để đến một giai đoạn mà người bình thường có thể sẽ nghĩ "phụ nữ vầy mà trễ rồi" thì trái lại cô ấy đang có tất cả những thứ mà người khác phải mong ước.

Có thể nói Ngô Thanh Vân dù có là diễn viên, đạo diễn nổi tiếng thế nào thì suy cho cùng cô ấy cũng vẫn là một người phụ nữ như bao người khác. Cô ấy cũng muốn được yêu, được thành công trong sự nghiệp, được là chính mình bằng sự nỗ lực và hy sinh của bản thân.

Khởi đầu gian nan từ bỏ cơ hội ở trời Tây, lựa chọn cháy hết mình với đam mê nghệ thuật ở tuổi 20

Trong khi có không ít các chị em chúng ta, bước chân ra khỏi ngưỡng cửa trường học và thậm chí đã đi qua một nửa con dốc cuộc đời vẫn đang khó khăn trong nhiều lựa chọn. Họ loay hoay với chặng đường sự nghiệp, những vụn vặt cuộc sống, hoảng loạn khi có những vấn đề đột nhiên xuất hiện và quan trọng hơn còn chưa xác định được đam mê, mục đích sống của mình; thì Ngô Thanh Vân đã chứng tỏ được bản thân và luôn truyền đến một thông điệp "bay nhảy" đầy cảm hứng đến cộng đồng.

Tìm ra đam mê và bước chân vào showbiz từ rất sớm, trải qua hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, người hâm mộ biết đến Ngô Thanh Vân như một nghệ sĩ đa-zi-năng với nhiều vai trò khác nhau. Nhưng dù ở bất kỳ vai trò nào, người ta cũng thấy cô luôn nỗ lực không ngừng để lan tỏa sức ảnh hưởng và hướng đến hình mẫu lý tưởng khẳng định vị thế cho người phụ nữ Việt Nam.



Dù tính chất công việc có khác biệt thì để có được sự thành công như hiện tại, Ngô Thanh Vân cũng như bao chị em khác đã phải nỗ lực hết mình. Gần như cô không bao giờ giới hạn bản thân và cho phép mình dừng lại khi vẫn còn trẻ, còn sự sáng suốt để cống hiến cho nghệ thuật và để có được sự nghiệp vững chắc cho riêng mình. Có thể nói, Ngô Thanh Vân gần như là đại diện cho một thế hệ phụ nữ "Dám nghĩ - Dám làm - Dám thành công" kể cả trong thế giới của phái mạnh.

Đến khi sự nghiệp nở rộ ngày càng thăng hoa thì ở cột mốc tuổi 40 hạnh phúc vẫn còn đang bận tìm đường tới

Không hiếm có các chị em ở lưng chừng tuổi 30 - 40 cảm thấy phiền muộn về tư duy sau 35 chưa cưới là ế, hay phụ nữ không nên cố tìm kiếm quá nhiều về sự nghiệp hoặc con đường học vấn. Họ lựa chọn tránh né về những lời dò hỏi từ ý tứ đến khiếm nhã về đời tư "độc thân hoàng kim" của các nàng.Và Ngô Thanh Vân cũng không ngoại lệ, dù tài năng đến vậy, việc gì cũng làm được và thậm chí còn rất xuất sắc trong thế giới đàn ông, nàng đã đi ngược lại dư luận áp đặt lên phụ nữ và chứng minh bằng nỗ lực trong vai trò một nhà sản xuất - đạo diễn và diễn viên Việt Nam xuất hiện tại Hollywood.

Đến khi có mặt rồi vô tình xuất hiện trên sân khấu tại đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng vào tháng 11/2019, lúc đó người ta mới hiểu và chia sẻ nhiều hơn với Ngô Thanh Vân sau đôi lời tâm sự một cách rất thật và có chút chạnh lòng về tình yêu như thể tôi cũng muốn, nhưng chữ DUYÊN nó chưa đến thì biết làm thế nào được đây?

Dù ở trên hình thôi nhưng cũng thấy rõ Vân là một người phân định rõ ràng giữa công việc và tình yêu. Khi vào việc Vân nổi tiếng nghiêm khắc đến khó tính, cẩn thận và luôn đặt mọi kỳ vọng rất cao.

Ấy thế mà với Ngô Thanh Vân cô ấy vẫn điềm tĩnh với cuộc đời, vẫn hết lòng với công việc theo cách của riêng mình chứ không vì đôi ba lời nói tạo áp lực từ xung quanh mà mất đi quan điểm và những gì do mình gầy dựng bao năm.

Hoàn thiện chính mình, nâng cấp bản thân dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa

Phụ nữ Việt hiện nay đang có cơ hội tốt để được "bay nhảy" làm những điều mình yêu và quan tâm, nhưng vẫn đang tồn tại rất nhiều rào cản níu kéo giấc mơ của các chị em. Phần lớn đó là tư tưởng Á Đông và định kiến xã hội về việc "phụ nữ phải ở nhà nội trợ", việc của họ là ở trong nhà và bên cạnh các quý ông.

Thực tế tư tưởng đó không còn là tiêu chuẩn áp đặt lên lối sống của các thế hệ phụ nữ hiện đại, họ đã có nhiều hơn một cơ hội ngoài việc kết hôn, sinh con và chăm sóc gia đình. Họ có quyền được sống đúng với những đam mê và trách nhiệm mà họ đã lựa chọn, liên tục nâng cấp bản thân thành một phiên bản mới hơn, toàn diện hơn: Women Alpha - Phụ nữ dẫn đầu hay lớp Tinh Anh trong giới Nữ lãnh đạo.

Khi Vân ở cuộc sống của chính mình cùng với tình yêu, Vân như được là chính mình với một gương mặt và hình tượng hoàn toàn khác.

Ngô Thanh Vân chính là minh chứng cho lối sống đẹp khi "vừa giỏi việc xã hội vừa đảm việc nhà" khi vừa làm sáng tạo nghệ thuật vừa kinh doanh vừa làm từ thiện. Hiện cô đang là người quản lý quỹ từ thiện riêng dành cho các bé bị mắc bệnh tim và cũng thường xuyên đi du lịch, thể thao, làm đẹp, tận hưởng trọn vẹn từng giây phút trong cuộc sống.

Đả nữ cũng luôn động viên những bạn gái xung quanh mình và cả những fan là con gái thời đại 4.0 rồi, không nên tự trói buộc trong những suy nghĩ tiêu cực, những rào cản trong bạn và sống với những đam mê và sở thích của mình vì bạn chỉ sống có một lần thôi. Sống sao cho có ý nghĩa.

