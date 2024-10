Kết đắng của sao nam đình đám mua dâm sau lưng vợ, lên truyền hình giả làm ông bố tốt

Vào ngày 25/10, công chúng sốc nặng khi nữ idol Yulhee (LABOUM) "bóc phốt" chồng cũ Minhwan (F.T. Island) nghiện mua dâm, xem rẻ cô trước mặt gia đình. Minhwan - Yulhee kết hôn vào năm 2018 và ly hôn vào cuối năm 2023, có với nhau 3 con chung.

Dù tệ bạc là vậy nhưng sau khi ly hôn, Minhwan tham gia các show truyền hình và đóng vai ông bố tốt. Điều này khiến mũi dùi dư luận chuyển hướng sang Yulhee, chỉ trích cô là bà mẹ tồi. Tức nước vỡ bờ, nữ idol quyết định công khai "bóc phốt" chồng cũ. Và chỉ sau 1 ngày, Minhwan lập tức nhận ngay "trái đắng".

Minhwan bị vợ cũ Yulhee vạch trần con người thật

Phải rời khỏi các chương trình "cần câu cơm"

Ngay sau khi Minhwan bị Yulhee tố cáo, công ty quản lý FNC Entertainment đã lên tiếng: "Mặc dù rất khó để xác nhận về cuộc sống cá nhân của anh ấy, Choi Min Hwan tự cảm thấy phải chịu trách nhiệm vì khiến công chúng và người xem thất vọng nên đã quyết định tạm ngưng tất cả các hoạt động truyền thông, bao gồm cả các chương trình phát sóng mà anh ấy xuất hiện cùng các con của mình".

Điều này có nghĩa là nam idol sẽ rút khỏi chương trình The Return of Superman, nơi Minhwan thể hiện bản thân là ông bố đảm đang tự mình nuôi 3 đứa con. Trước đó, thành viên F.T. Island cũng bị truyền thông Hàn Quốc chỉ trích là sử dụng các con như "cần câu cơm". Thay vì hoạt động chuyên môn, nam idol này lại tiết lộ cuộc sống gia đình qua các show truyền hình, để máy quay kè kè bên các con làm ảnh hưởng tới sự riêng tư và an toàn của các bé.

Nam idol sinh năm 1992 phải rút khỏi các chương trình truyền hình

Rút khỏi các hoạt động của F.T. Island

Minhwan cũng phải rút khỏi các hoạt động của F.T. Island, bao gồm chuỗi các concert sắp tới. Theo kế hoạch cũ, Minhwan sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Grand Mint Festival vào ngày 2/11. Tuy nhiên đến nay, ban tổ chức cho biết sẽ có 1 tay trống khác đang gấp rút tập luyện để thay thế vị trí của nam idol. F.T. Island chịu tổn thất không nhỏ bởi Minhwan là tay trống quan trọng của ban nhạc, họ đã làm việc ăn ý trong 17 năm qua.

Danh tiếng của nhóm nhạc này cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ vì bê bối của Minhwan. Trước đó, trưởng nhóm Choi Jong Hoon đã rời nhóm vì dính líu đến bê bối Burning Sun, đi tù vì tội cưỡng bức, quay lén. Đến nay, lại 1 thành viên khác dính phốt mại dâm khiến công chúng không khỏi nghi ngờ các thành viên còn lại "cùng 1 giuộc". Dù thành viên Lee Hongki đã lên tiếng trấn an, khẳng định sẽ bảo vệ F.T. Island và bước tiếp nhưng công chúng vẫn vô cùng thất vọng vì những bê bối của nhóm nhạc này.

F.T. Island chịu ảnh hưởng nặng nề vì phốt của Minhwan

Bị cảnh sát điều tra, đối diện án tù

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin sở cảnh sát Gangnam, Seoul đã tiếp nhận cáo buộc mua dâm, môi giới mại dâm của Minhwan. Trong cuộc ghi âm mà Yulhee tung ra, Minhwan đã nói "Anh có thể đặt chỗ cho chúng tôi ở quán bar có tiếp viên không" và "Họ nói rằng không có bất kỳ cô gái nào ở đó" . Điều này khiến nam idol bị cáo buộc môi giới mại dâm, vi phạm Luật chống mại dâm của Hàn Quốc.

Theo Đạo luật 21 của Luật Phòng chống mại dâm Hàn Quốc, cá nhân môi giới mại dâm có thể phải đối mặt với mức án lên tới 1 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 3 triệu won (54,8 triệu đồng). Có thể nói, sự nghiệp và hình tượng của Minhwan gần như đã "toang" sau lời tố cáo của vợ cũ.

Nam idol này sẽ sớm bị cảnh sát điều tra

Vào năm 2017, Yulhee - Minhwan công khai hẹn hò, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đến tháng 1/2018, cặp đôi tuyên bố kết hôn vì cựu thành viên LABOUM đã có thai. Hai nghệ sĩ vỡ òa chào đón con trai đầu lòng hồi tháng 5/2018. Hơn 1 năm sau đó, 2 con gái song sinh của Yulhee - Minhwan chào đời trong niềm vui của đôi bên gia đình. Những tưởng sẽ bên nhau trọn đời, ai ngờ 2 idol lại tuyên bố ly hôn hồi tháng 12/2023.

Đáng nói, đàng trai giành quyền nuôi cả 3 con hậu chia tay và thông tin này đã gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chỉ trích thành viên F.T. Island vì nỡ chia cắt mẹ con Yulhee. Bên cạnh đó, không ít netizen tố nữ idol sinh năm 1997 tiêu hoang, thiếu quan tâm tới con cái. Đến nay, sự thật cay đắng đằng sau cuộc ly hôn này mới được hé lộ.

Cặp đôi Minhwan - Yulhee kết hôn năm 2008 và ly hôn năm 2023

Nguồn: Koreaboo, Allkpop