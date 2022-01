Kết cục thảm của những ngôi sao đình đám thế giới phạm tội ấu dâm: Kẻ phải lẩn trốn không dám hé tung tích, kẻ sống trong ngục tù cả quãng đời còn lại

Ấu dâm là không chỉ là hành vi phạm pháp, mà còn là hành động suy đồi đạo đức nghiêm trọng, bị cả xã hội lên án. Đáng tiếc hơn là trong số những tội phạm ấu dâm lại có cả người nổi tiếng, những thần tượng mà khán giả từng hết lòng tin tưởng và yêu quý.

Thế giới từng nhiều lần chấn động vì tin tức những ngôi sao hàng đầu làng giải trí phạm tội ấu dâm. Đằng sau ánh đèn Hollywood lấp lánh, đằng sau những khuôn mặt đẹp đẽ cùng tài năng thiên phú lại là tâm hồn biến thái, bệnh hoạn đến đáng sợ. Và đương nhiên, hình phạt cho những kẻ đó là một cái giá cực đắt.

Gary Glitter

Gary Glitter được biết đến là một cựu ca sĩ nhạc rock quyến rũ người Anh, người đã đạt được thành công trong những năm 1970 và 1980. Ông từng được mệnh danh là "ngôi sao triệu USD" khi chinh phục hàng triệu trái tim khán giả với tài năng ca hát của mình. Gary còn được nhiều người biết đến với hai bản nhạc huyền thoại một thời là I'm the Leader of the Gang và Do You Want to Touch Me.

Tuy vậy, Gary đã khiến khán giả choáng váng với danh sách những cáo buộc liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em dài cả trang giấy của mình. Năm 1997, một nhân viên sửa chữa máy tính cho Gary đã phát hiện hơn 4000 hình ảnh trẻ em, cả trai lẫn gái ở độ tuổi chỉ từ 3-10, bị lạm dụng tình dục trong những tư thế quái đản được lưu giữ trong ổ cứng. Sau đó hắn đã bị buộc tội ấu dâm, chạy trốn suốt nhiều năm, bị vô số quốc gia xua đuổi như Anh, Cuba, Campuchia hay Thái Lan.

Gary Glitter bị công an Việt Nam bắt giữ.

Vào năm 2015, hắn bị toà án Việt Nam kết án 3 năm tù về tội dâm ô với hai bé gái 14 tuổi ở Vũng Tàu. Sau khi mãn hạn tù, Gary ngay lập tức bị trục xuất khỏi đất Việt.

Chưa dừng lại ở đó, Gary Glitter tiếp tục "ngựa quen đường cũ" khi thực hiện hành vi đồi bại cùng một lúc với ba bé gái. Tòa án Anh đã đưa ra mức phạt 16 năm tù giam cho gã ca sĩ 70 tuổi. Điều này có nghĩa Gary phải trả giá đắt là sống hết phần đời còn lại sau song sắt nhà tù.

Stephen Collins

Stephen Collins là diễn viên người Mỹ có sự nghiệp nở rộ. Khán giả biết đến ông với các vai diễn thuyền trưởng Will Decker trong phim Star Trek: The Motion Picture hay nhân vật bác sĩ Dayton trong bộ phim truyền hình No Ordinary Family. Vai diễn đáng nhớ nhất của Stephen chính là vai người cha đáng kính trong loạt phim truyền hình 7th Heaven được phát sóng trong suốt 11 năm.

Vào năm 2012, đoạn ghi âm buổi trị liệu tâm lý của Stephen Collins bị rò rỉ ra ngoài. Nam diễn viên đã khiến khán giả vô cùng kinh ngạc trước lời thừa nhận từng xâm hại tình dục nhiều trẻ em. Trong đó có cả một bé gái 12 tuổi là họ hàng với vợ nam diễn viên.

"Có những lúc chúng tôi đã động chạm nhau, tôi đã đặt tay của đứa bé đó lên vùng kín của mình" - lời thừa nhận khiến khán giả rùng mình từ người đàn ông luôn giữ vững hình tượng người cha đáng kính trước công chúng.

Đến nay, phía cảnh sát vẫn không thể thu thập đủ bằng chứng khởi tố Stephen. Tuy vậy nhưng sự việc này cũng coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp của nam diễn viên. Sau bộ phim truyền hình Revolution (2013), anh gần như biến mất khỏi Hollywood, đồng thời cũng bị tước đi chức vụ ở Hiệp hội diễn viên Mỹ. Đã nhiều năm qua, không ai biết bất kỳ thông tin gì liên quan đến nam tài tử.

Scott Bairstow

Sở hữu vẻ điển trai và đôi mắt hút hồn, nam diễn viên người Canada từng có sự nghiệp lẫy lừng tại Hollywood. Scott từng khiến bao người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thăng hoa cùng gia đình nhỏ hạnh phúc mỹ mãn.

Ít ai ngờ được đằng sau nhan sắc cực phẩm này lại là một con người bệnh hoạn.

Nhưng "lắm tài thì nhiều tật", tất cả những hào nhoáng ấy chỉ để che đi bản chất của một kẻ bệnh hoạn. Scott Bairstow từng bị phát hiện cưỡng dâm một bé gái 12 tuổi. Tồi tệ hơn cả, bé gái này còn là anh em họ hàng với vợ của nam diễn viên.

Sau khi sự việc bị phơi bày, gương mặt tài tử Scott Bairstow không còn xuất hiện trên màn ảnh suốt hai thập kỷ qua. Người dân Mỹ đã hoàn toàn tẩy chay Scott Bairstow, không để nam tài tử có cơ hội xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Roman Polanski

Roman Polanski là một đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và nam diễn viên điện ảnh người Pháp gốc Ba Lan. Năm 1964, Polanski gây tiếng vang với bộ phim Knife In The Water và được đề cử giải Oscar cho Phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, ông còn đạt được nhiều thành tựu với loạt phim kinh dị Em bé của Rosemary, The Ghost Writer hay Frantic.

Ông đáng lẽ có thể trở thành một đạo diễn huyền thoại nếu không bởi hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của mình. Năm 1977, đạo diễn Roman Polanski đã thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái 13 tuổi. Một năm sau đó, đứng trước nguy cơ chịu mức phạt tối đa 50 năm tù, Polanski trốn đến Pháp, vì nước này không ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Năm 2009, sau nhiều năm trốn chạy thì ông đã bị bắt giữ tại Thụy Sĩ.

Đến nay, sau rất nhiều tranh chấp về chính trị, dù đạo diễn tiếng tăm vẫn tiếp tục làm phim nhưng vẫn bị tẩy chay do lỗi lầm ở quá khứ. Dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, người dân Mỹ vẫn muốn Polanski phải bị xét xử công bằng.

Đến cựu thống đốc bang California là Arnold Schwarzenegger còn phát biểu: "Tôi nghĩ ông ấy là người rất đáng kính và tôi rất ngưỡng mộ các tác phẩm của ông ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông ấy nên bị xét xử công bằng như mọi người khác. Dù có là một diễn viên lớn, một đạo diễn lớn hay một nhà sản xuất lớn thì cũng vậy thôi".

Don Vito

Vào những năm 2000, Don Vito được coi là nghệ sĩ hài được yêu thích nhất đất Mỹ. Ông xuất hiện liên tục trên các chương trình giải trí lớn nhỏ và có sự nghiệp đỉnh cao khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy vậy, tất cả những gì ông gây dựng lên đều tan biến trong phút chốc bởi cáo buộc ấu dâm với bé gái 12 tuổi.

Sau quá trình điều tra, do phía cảnh sát không tìm thấy đủ bằng chứng kết tội nên Don Vito chỉ phải chịu bản án treo trong 10 năm. Dù vậy, khán giả cũng như các nhà đài gần như mất hết niềm tin với nam nghệ sĩ. Ông gần như bị "triệt đường sống", không còn xuất hiện trên bất kỳ dự án nào của Hollywood. Cái tên Don Vito mãi về sau cũng hoàn toàn không hề xuất hiện trên bất cứ sân khấu lớn nhỏ nào ở Mỹ.

Andy Dick

Andy Dick là một diễn viên hài, diễn viên, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim và truyền hình người Mỹ. Ông nổi tiếng với loạt phim truyền hình sitcom News Radio hay bộ phim hài lập dị The Andy Dick Show.

Ông được coi là một trong những ngôi sao biến thái nhất làng giải trí khi liên tục có những hành động bệnh hoạn với nữ giới. Năm 2008, Andy đã lao tới và sờ mó vào ngực của bé gái 17 tuổi. Trước đó, ông còn nhiều lần bị bắt giữ bởi hành động khoe bộ phận sinh dục, và sàm sỡ một nhân viên phục vụ.

Sau này, Andy Dick đã phải chịu hình phạt nặng nề của pháp luật, ông phải ngồi tù nhiều năm để trả giá cho tội lỗi của mình.