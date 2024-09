Năm 2020, nam diễn viên nổi tiếng Masahiro Higashide và nữ diễn viên trẻ Erika Karata bị phanh phui bê bối ngoại tình.

Vụ việc gây chấn động showbiz Nhật Bản không chỉ bởi Masahiro Higashide dan díu với người đẹp 9X trong lúc vợ đang mang thai đứa con thứ ba, mà còn là vì Erika Karata chen chân vào hạnh phúc của người khác khi cô mới 19 tuổi - độ tuổi vị thành niên tại Nhật Bản. Theo truyền thông Nhật Bản, Masahiro Higashide và Erika Karata lén lút qua lại sau khi hợp tác trong bộ phim Asako I & II (2018).

Masahiro Higashide và Erika Karata bị phanh phui scandal ngoại tình gây phẫn nộ dư luận

Sau khi vụ ngoại tình vỡ lở, Masahiro Higashide cầu xin vợ tha thứ nhưng anh bị siêu mẫu hàng đầu Anne Watanabe thẳng thừng từ chối. Sau đó, Anne Watanabe đệ đơn ly hôn Masahiro Higashide, giành quyền nuôi con và chuyển ra nước ngoài sinh sống. Trong khi đó, Erika Karata cũng thú nhận cô đã giật chồng và khiến cuộc hôn nhân của đàn chị Anne Watanabe đổ vỡ. Nữ diễn viên cho biết cô đã có hành động thiếu chín chắn và sẵn sàng đối mặt với sai lầm của mình. Sau khi thú nhận bản thân là "tiểu tam", Erika Karata đã khóa trang cá nhân, xin rút khỏi bộ phim Prayers in the Emergency Room. Làn sóng chỉ trích và tẩy chay của công chúng khiến người đẹp này phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Erika Karata thú nhận đã giật chồng đàn chị Anne Watanabe

Với việc dính bê bối đời tư nghiêm trọng, Erika Karata bị loại khỏi hàng ngũ nữ diễn viên tiềm năng của showbiz Nhật Bản. Trước đó, người đẹp này là mỹ nữ thế hệ mới được săn đón ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn giải trí. Erika Karata được mệnh danh là "nàng thơ" trong giới giải trí Nhật Bản. Cô từng gây chú ý khi vào vai thủ lĩnh Shabara của tộc Momo trong phim Arthdal Chronicles ( Arthdal niên sử ký ). Bộ phim tuy có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Hàn như Lee Dong Gun, Song Joong Ki và Kim Ji Won, nhưng Erika Karata vẫn gây ấn tượng. Nữ diễn viên Nhật Bản thậm chí lọt top từ khóa tìm kiếm và được khán giả Hàn Quốc khen ngợi có ngoại hình lẫn diễn xuất lấn át nữ chính Kim Ji Won.

Erika Karata được khán giả châu Á biết đến với vai diễn ấn tượng trong "Arthdal niên sử ký", đóng cùng Song Joong Ki và nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Hàn

Nữ diễn viên 9x sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thuần rung động lòng người

Erika Karata được mệnh danh là "nàng thơ" trong giới giải trí Nhật Bản

Trước khi dính tai tiếng đời tư, Erika Karata là một trong những nữ diễn viên trẻ được săn đón nhất tại Nhật Bản

2 năm sau scandal tình ái với Masahiro Higashide, Erika Karata trở lại showbiz. Cô lần lượt xuất hiện trong các tác phẩm No Hō e, Nagareru và Mujō no Sekai, When Morning Comes, I Feel Empty, Playing Dead, Desert of Namibia , The Queen of Villains.

Màn tái xuất của Erika Karata hứng "bão" phẫn nộ từ công chúng. Nhiều khán giả chỉ trích nữ diễn viên sinh năm 1997 "mặt dày" và cho biết không chấp nhận một nghệ sĩ tai tiếng, nhân phẩm kém như Erika Karata quay lại showbiz. Do đó, các tác phẩm mới của Erika Karata không được công chúng đón nhận. Suốt thời gian qua, người đẹp này chật vật tìm cách lấy lại thiện cảm nơi khán giả cũng như danh tiếng. Dư luận đều cho rằng đây là cái giá phải trả của Erika Karata sau hành động trơ trẽn chen chân, phá hoại hôn nhân của người khác.

Không chỉ vậy, cuộc tình vụng trộm của Erika Karata và Masahiro Higashide cũng chẳng thể kéo dài. Cô bị người tình bỏ rơi ngay sau khi bê bối vỡ lở. Masahiro Higashide bỏ lên núi ở ẩn để mặc Erika Karata đối mặt với làn sóng chỉ trích của dư luận. Mới đây, tài tử hạng A một thời của showbiz Nhật đã công khai kết hôn và có con. Tuy nhiên, nửa kia của Masahiro Higashide không phải là Erika Karata.

2 năm sau bị bại lộ chuyện làm "tiểu tam", Erika Karata vẫn bị công chúng Nhật Bản tẩy chay

Nguồn: NHK, KoreaBoo