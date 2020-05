Kênh Ẩm Thực Mẹ Làm từ khi được Youtube giới thiệu đã hút vô số fan quốc tế với hàng loạt bình luận “cưng” hết sức

Cách đây không lâu, cư dân mạng ai nấy đều không khỏi bất ngờ khi được "mục sở thị" lời giới thiệu vô cùng tâm huyết của Youtube dành cho kênh Ẩm thực mẹ làm trên Twitter. Được biết, đây là lần hiếm hoi một tài khoản của người Việt lọt vào mắt xanh của mạng xã hội video đình đám thế giới này.

"Transport yourself into the idyllic Vietnamese countryside and discover some local recipes on the channel Ẩm Thực Mẹ Làm" (Tạm dịch: Hòa mình vào vùng làng quê Việt Nam bình dị và khám phá các món ăn bản địa qua kênh Ẩm Thực Mẹ Làm).

Kênh Ẩm thực mẹ làm được giới thiệu trên Twitter của Youtube.

Những hình ảnh mộc mạc nhưng rất "tình" của nhân vật chính - cô Cường trong các clip.

Lấy bối cảnh là căn nhà đơn sơ, mộc mạc ở miền Bắc, Ẩm thực mẹ làm đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những món ăn truyền thống đậm đặc hồn Việt. Nhờ điểm hấp dẫn đó mà ngay từ khi mới ra mắt, kênh đã thu hút được rất đông người quan tâm, nhất là bộ phận giới trẻ yêu những mảnh ghép thanh bình của chốn thôn quê.

Và nay, khi được Youtube giới thiệu một cách chính thức thì Ẩm thực mẹ làm lại tiếp cận gần hơn với người xem trên thị trường quốc tế. Bằng chứng là phía dưới comment của các video thời gian gần đây luôn tràn ngập những lời khen có cánh bằng tiếng nước ngoài, từ tài khoản nước ngoài kiểu như:

- Gửi tình yêu từ Ấn Độ, Indonesia, Brasil...

- Tập này đời sống quá, những chú chó thật đáng yêu.

- Những video quá chất lượng.

- Món ăn rất ngon và dinh dưỡng, cảm ơn vì đã chia sẻ. Chúc bạn thật nhiều niêm vui và sức khỏe.

...

...

Đối với kênh Ẩm thực mẹ làm mà nói thì đây quả là tín hiệu vui mừng vì sự lan tỏa của nội dung thuần Việt đã không chỉ còn ở trong nước mà đã vươn ra tầm quốc tế rồi. Còn đối với số đông khán giả thì sao, chúng tôi rất tự hào vì cách biến cái quen thành của lạ quá sáng tạo của Ẩm thực mẹ làm. Hãy thành công hơn nữa nhé, kênh ơi!