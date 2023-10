Kem chống nắng đa năng và nước hoa Evor - Bí quyết giúp nàng rạng rỡ cả ngày dài

Làm đẹp thông minh cùng những sản phẩm đa năng



Là phụ nữ, ai chẳng muốn mình luôn xinh tươi rạng rỡ dẫu ngày nắng hay ngày mưa. Nhưng do tất bật công việc và bận rộn quán xuyến gia đình mà thời gian chăm sóc bản thân của chúng ta trở nên eo hẹp hơn rất nhiều. Vậy làm sao để không mất quá nhiều công sức vẫn có được vẻ ngoài rạng rỡ? Bí quyết nằm ở việc tối giản hóa quy trình chăm sóc bản thân bằng những sản phẩm đa năng và hiệu quả.

Trở nên xinh đẹp là cách chúng ta yêu thương bản thân

Mới đây nhất, hội chị em yêu làm đẹp đã khám phá ra một thương hiệu dành cho những ai yêu thích sự đơn giản. Đó chính là Evor, một nhãn hàng tập trung phát triển các dòng mỹ phẩm và nước hoa tiện dụng để sử dụng hàng ngày. Hai sản phẩm nổi bật nhất của Evor là dòng kem chống nắng dưỡng da nâng tone Everyday Beauty Care (Fresh Up Light Sun Cream &Tone Up Enhancing Sun Cream) và nước hoa Evor Momento.



Da đẹp tức thì chỉ trong một bước cùng kem chống nắng Everyday Beauty Care

Tạm biệt tủ đồ makeup với lỉnh kỉnh món nào kem dưỡng, kem chống nắng đến kem nền hay che khuyết điểm, giờ đây chỉ cần một tuýp Tone Up Enhancing hoặc Fresh Up Light thuộc dòng sản phẩm đột phá Everyday Beauty Care từ Evor là bạn đã có thể tự tin bước ra ngoài với làn da đầy sức sống. Sở dĩ Everyday Beauty Care có thể làm được điều ngạc nhiên này là bởi công dụng "3 in 1" bao gồm: chống nắng bảo vệ da, dưỡng da và làm đẹp. Sản phẩm này đã được Sở Y tế cấp giấy phép công bố ra thị trường và đã được kiểm nghiệm bởi Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng.

Bộ đôi Tone Up Enhancing Sun Cream và Fresh Up Light Sun Cream khiến người dùng yên tâm khi sở hữu thành phần hoàn toàn tự nhiên cùng chỉ số chống nắng lên tới SPF 50 PA++++. Everyday Beauty Care còn là dòng sản phẩm kết hợp những ưu điểm của cả 2 loại kem chống nắng vật lý và hóa học bởi các hoạt chất chống nắng hiệu quả như Zinc Oxide, Titanium Dioxide và Ethylhexyl – Methoxycinnamate, Aluminium hydroxide and stearic.

Everyday Beauty Care sở hữu nhiều công dụng

Everyday Beauty Care còn là người bạn quan tâm chiều chuộng làn da mỏng manh bằng các thành phần chăm sóc và dưỡng ẩm. Các thành phần từ thiên nhiên như chiết xuất rễ cam thảo, chiết xuất dầu Macca và hoạt chất Propanediol, Squalane, Sodium PCA được đánh giá là hiệu quả trong việc cung cấp độ ẩm, làm dịu và dưỡng da. Everyday Beauty Care cũng sở hữu 2 thành phần hoạt chất làm trắng da đang hot hiện nay là Vitamin C, Niacinamide.



Cuối cùng, Everyday Beauty Care còn giúp làn da trở nên mịn màng trắng sáng chỉ sau một bước apply bởi tác dụng nâng tone, che khuyết điểm và kiềm dầu. Trong đó, Fresh Up Light Sun Cream là sản phẩm nâng tone nhẹ nhàng còn Tone Up Enhancing Sun Cream lại mang đến hiệu quả đáng kể khi hô biến là da trắng hơn tới 2-3 tone.

Người dùng nhận xét làn da đẹp hơn sau 2-4 tuần sử dụng kem chống nắng Everyday Beauty Care

Không cần quá cầu kỳ trong make up, chỉ cần một lớp kem chống nắng Everyday Beauty Care mỗi ngày đã đủ cho một lớp nền đẹp mượt mà mà không cần tốn thời gian và chi phí.



Tô điểm sức hút bởi nước hoa Evor Momento

Nước hoa xứng đáng là sản phẩm nên đầu tư bởi sự cuốn hút mà nó mang lại cho mỗi người. Một mùi hương quyến rũ sẽ khiến người đối diện phải vương vấn khi bạn vô tình lướt qua và để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là trong lần gặp mặt đầu tiên.

Để chị em có thể đẹp và thơm cả ngày dài, Evor đã cho ra mắt dòng nước hoa tiện lợi với dung tích nhỏ xinh chỉ 10ml có thể dễ dàng mang theo. Bốn mùi hương đặc trưng của Evor Momento phù hợp cho từng hoàn cảnh khác nhau.

Thiết kế nhỏ xinh tiện lợi

F-One Baked Berry Pie (Bánh dâu ra lò) sẽ là sự lựa chọn thích hợp để bắt đầu một ngày mới bởi mùi hương ngọt ngào tươi trẻ của hương trái cây và hương nhài. Để thư giãn và nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn có thể xịt một chút nước hoa F-Two A touch of sandal (Kỳ nghỉ ở nhà gỗ) bởi mùi hương cây cỏ thiên nhiên giúp xoa dịu trí óc.



F-Three Sun kissed (Nụ hôn màu nắng) thích hợp cho một ngày dạo chơi xuống phố nhờ hương thơm sang trọng, tinh tế của mật hoa hồng, hương đào quyện cùng xạ hương. Và khi màn đêm buông xuống, bạn có thể bắt lấy trái tim người thương bằng nốt hương quyến rũ của U-One Noir Whisper (Lời êm ái bên tai).

Evor Momento giúp nàng tô điểm sức hút cá nhân

Bạn Nguyễn Thúy Hạnh - Một tín đồ yêu nước hoa dành cho Evor Momento đánh giá cao: "Mình luôn tìm tòi săn lùng những mùi hương độc đáo thế nên không thể bỏ qua nước hoa Evor Momento. Các mùi hương Evor Momento thực sự lôi cuốn, rất sang và vừa phải khiến mình cảm thấy trở nên tự tin và hấp dẫn hơn mỗi khi dùng".



Hi vọng với 2 sản phẩm đến từ Evor, các nàng sẽ có được bí quyết để thăng hạng từ nhan sắc đến khí chất mỗi ngày. Tìm hiểu thêm những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tại:

Đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm:

Công ty TNHH Evor Việt Nam

Địa chỉ: 172/46/1 An Dương Vương, Phương 16, Quận 8, TP HCM

Website: https://evor.vn/

Shopee: https://shopee.vn/evor.vn

Hotline: 028.6675.6679