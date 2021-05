Kẻ trộm xe máy, đâm chết bác sĩ tại Bình Dương bị bắt sau gần 3 ngày gây án

Theo cơ quan công an, trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được và những nguồn thông tin do người dân cung cấp, lực lượng điều tra đã xác định các nghi can trong vụ án là Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991, ngụ đường C3, khu phố 3, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1992, quê xóm Việt Hồng, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Nguyễn Hữu Thủy, kẻ đâm chết nam bác sĩ sau khi trộm xe không thành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an TP Dĩ An bắt giữ Nguyễn Văn Đông khi đối tượng đang trốn tại Dĩ An, Bình Dương.

Song song đó, một tổ công tác đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Hữu Thủy khi đối tượng đang lẫn trốn tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã khai nhận vào tối ngày 4/5/2021, do không có tiền tiêu xài, Đông chở Thủy đi rảo quanh các tuyến đường tại khu vực phường An Phú để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến trước khu vực khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, Thủy đi bộ tìm xe mô tô đậu sơ hở để chiếm đoạt còn Nguyễn Văn Đông đề nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài hồng tẩu thoát khi bị phát hiện.

Khi Thủy phát hiện một xe máy đậu trước tiệm thuốc tây của bác sĩ P.V.T. và tìm cách chiếm đoạt thì bị anh T. phát hiện, tri hô và xông đến bắt giữ.

Thủy đã chống trả và đâm một nhát vào vùng ngực anh T., sau đó chạy đến chỗ của Đông và cùng lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông.

Vụ án xảy ra gây bức xúc dư luận do hành vi manh động của đối tượng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp với quyết tâm làm rõ, bắt giữ đối tượng nhanh nhất.

Chỉ trong gần 72 giờ với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ tham gia phá án và phong trào quần chúng, các đối tương đã bị bắt giữ.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.