Kẻ trộm đột nhập vào cửa hàng, lấy sạch tiền trong tủ rồi thản nhiên đứng... "làm kế toán"

Mới đây, mạng xã hội Facebook chia sẻ clip kẻ trộm đột nhập nhà dân, vào tận phòng ngủ nạn nhân lấy tài sản. Vụ trộm gây bức xúc dư luận vì sự manh động và liều lĩnh của kẻ trộm.

Kẻ trộm đột nhập vào nhà, lấy sạch tiền bán hàng ở trong tủ rồi thản nhiên... đứng đếm

Theo hình ảnh camera an ninh căn nhà ghi lại được cho thấy, nghi phạm là nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang.

Tên này đột nhập vào nhà dân sau đó mở hộc tủ lấy ví tiền. Đáng nói, trái ngược với thái độ lén lút, sợ bị phát hiện, người này lại thản nhiên đứng đếm tiền, sau đó còn nói chuyện điện thoại với ai đó rồi tiếp tục đi lên tầng trên căn nhà.

Kẻ gian thản nhiên, điềm tĩnh đứng đếm tiền

Kẻ gian mở cửa phòng ngủ, lục tìm tài sản đến khi chủ nhà phát hiện.

Theo nguồn tin trên tờ Người lao động, sự việc xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng trên đường Hưng Phú, phường 10, quận 8 (TP.HCM) vào rạng sáng 2/7.

Anh N.H.N (SN 1988, chủ nhà) cho biết khi gia đình anh đang ngủ thì giật mình do kẻ trộm mở cửa phòng.

Anh N. hô hoán nên cả nhà thức giấc và kẻ trộm bung chạy. Kiểm tra camera, gia đình anh N. phát hiện kẻ trộm đột nhập nhà ở ban công lầu một. Sau khi xuống tầng trệt, kẻ trộm lấy sạch tiền bán hàng ở trong tủ và đập heo đất của con anh, mở cửa chính đưa tài sản ra ngoài.

Kẻ gian sau đó đã lên phòng ngủ của anh N. lấy chìa khoá xe SH và một điện thoại nhưng bị nạn nhân phát hiện

Tiếp đó kẻ trộm lên phòng ngủ của anh N. lấy chìa khoá xe SH và một điện thoại nhưng bị nạn nhân phát hiện nên bỏ chạy. Tổng giá trị tài sản bị trộm theo anh N. khoảng 30 triệu đồng. Nạn nhân đã trình báo công an.

Liên quan đến vụ việc này, tờ Thanh niên thông tin, hiện Công an P.10, Q.8 (TP.HCM) đã tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân về vụ trộm.

Công an đã lập hồ sơ và đang thu thập thêm thông tin từ camera an ninh để chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.8 (TP.HCM) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.