Kế toán Vinata cung cấp dịch vụ kế toán thuế chuyên sâu uy tín cho doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm cách vận hành tinh gọn hơn trong bối cảnh chi phí nhân sự tăng mạnh và yêu cầu tuân thủ thuế ngày càng phức tạp. Lúc này, dịch vụ kế toán thuế trở thành giải pháp thực tế giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng tuyển dụng và đảm bảo hệ thống tài chính luôn ổn định. Vinata là một trong những đơn vị đáp ứng đầy đủ nhu cầu này.

Vì sao nhiều doanh nghiệp đang chuyển sang dùng dịch vụ kế toán thuế?

Áp lực tuyển dụng kế toán nội bộ ngày càng tăng

Tuyển dụng kế toán có kinh nghiệm và gắn bó với doanh nghiệp càng ngày càng khó khăn.

Tuyển được một kế toán có kinh nghiệm và độ gắn bó cao không còn là việc đơn giản. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn vì thị trường lao động khan hiếm và nhu cầu tuyển kế toán có chuyên môn về thuế luôn tăng. Thời gian tuyển dụng kéo dài khiến hoạt động tài chính bị gián đoạn. Vì vậy, không ít doanh nghiệp tìm đến dịch vụ kế toán thuế như một giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.

Chi phí nhân sự và rủi ro vận hành khi phụ thuộc một kế toán

Một kế toán toàn thời gian đi kèm chi phí lương, thưởng, phúc lợi và chi phí đào tạo. Khi doanh nghiệp phụ thuộc vào một nhân sự duy nhất, rủi ro càng lớn nếu người này nghỉ việc hoặc xin nghỉ đột xuất. Mọi quy trình hạch toán, kê khai sẽ bị đình trệ.

Yêu cầu tuân thủ thuế, kế toán ngày càng phức tạp theo quy định hiện hành

Các quy định về thuế và kế toán thay đổi thường xuyên. Doanh nghiệp phải theo dõi liên tục để tránh sai sót. Nếu kê khai sai hoặc nộp muộn, doanh nghiệp có thể bị xử phạt. Nhiều đơn vị không có đủ chuyên môn nội bộ để kiểm soát tất cả thay đổi này.

Lợi ích thực tế của dịch vụ kế toán thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Không cần tuyển, không cần đào tạo, không rủi ro nghỉ việc

Doanh nghiệp không phải tuyển người mới hoặc đào tạo lại từ đầu. Mọi công việc được đội ngũ chuyên môn của đơn vị dịch vụ xử lý, giúp giảm rủi ro gián đoạn hoạt động vì lý do nghỉ việc đột ngột.

Tiết kiệm 40-60% chi phí so với kế toán full time

Doanh nghiệp chỉ cần trả phí theo gói dịch vụ cho đơn vị kế toán. Ngoài ra, mọi khoản chi phát sinh cho nhân sự nội bộ như lương tháng thứ mười ba, bảo hiểm hay đào tạo đều được loại bỏ.

Báo cáo tài chính và báo cáo thuế luôn sẵn sàng khi doanh nghiệp cần

Báo cáo tài chính luôn sẵn sàng với tác vụ chuyên nghiệp, đảm bảo chính xác cao.

Với mô hình dịch vụ, doanh nghiệp luôn nhận được báo cáo đúng hạn. Hồ sơ được lưu trữ khoa học, thuận tiện cho kiểm tra nội bộ hoặc làm việc với cơ quan thuế.

Khi dùng dịch vụ kế toán thuế Vinata, doanh nghiệp không cần tuyển kế toán vẫn vận hành trơn tru

Mô hình "thuê ngoài, vận hành trơn tru" Vinata đang triển khai

Vinata xây dựng mô hình chuyên trách theo từng nhóm nghiệp vụ, cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng như dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, kiểm toán doanh nghiệp,.... Mỗi doanh nghiệp được phân một nhóm phụ trách để đảm bảo tính liên tục và hạn chế phụ thuộc vào một cá nhân.

Vinata đảm nhiệm trọn bộ kiểm soát chứng từ, kê khai và báo cáo thuế

Mọi chứng từ được Vinata tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán theo đúng quy định. Đơn vị chịu trách nhiệm kê khai thuế và lập báo cáo tài chính theo kỳ. Doanh nghiệp không phải xử lý bất kỳ nghiệp vụ chuyên môn nào.

Đảm bảo đúng hạn, đúng luật và tối ưu thuế theo quy định

Vinata tuân thủ đầy đủ các văn bản pháp luật hiện hành. Việc tối ưu thuế được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không tư vấn né thuế. Điều này giúp doanh nghiệp vận hành bền vững và hạn chế rủi ro khi thanh kiểm tra.

Những điểm khác biệt của dịch vụ kế toán thuế Vinata so với đơn vị truyền thống

Ứng dụng công nghệ giúp hạn chế lỗi thủ công

Vinata triển khai hệ thống số hóa chứng từ và đối soát dữ liệu tự động ở nhiều công đoạn. Từ đó giảm sai sót và rút ngắn thời gian xử lý.

Quy trình bốn lớp kiểm soát giảm rủi ro phạt thuế

Hồ sơ được kiểm tra theo bốn cấp gồm tiếp nhận, nhập liệu, rà soát và kiểm toán nội bộ. Mỗi lớp đều có checklist riêng để đảm bảo tính chính xác trước khi nộp cơ quan thuế.

Minh bạch chi phí, doanh nghiệp không lo phát sinh ngoài hợp đồng

Chi phí được báo rõ ngay từ đầu theo gói dịch vụ. Thông tin minh bạch giúp doanh nghiệp chủ động ngân sách.

Kết luận

Dịch vụ kế toán thuế đang trở thành lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp muốn vận hành tinh gọn và hạn chế rủi ro. Với mô hình chuyên môn hóa và quy trình kiểm soát chặt chẽ, Vinata giúp doanh nghiệp không cần tuyển kế toán vẫn duy trì bộ máy tài chính ổn định. Doanh nghiệp có thể liên hệ Vinata để được tư vấn chi tiết và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp!

