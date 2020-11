Kẻ khống chế hiếp dâm, cướp tài sản nữ bác sĩ ở Long An sắp bị đưa ra xét xử

Thông tin này được Viện KSND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết trong chiều 20/11, sau nơi này đã vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND tỉnh Long An để đưa ra xét xử bị cáo Thạch Phi Rum (34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về các tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.



Trước đó, Thạch Phi Rum đã bị công an bắt vì đột nhập vào một phòng khám ngoài giờ ctại huyện Bến Lức, tỉnh Long An để khống chế hiếp dâm nữ bác sĩ P.T.N.L. (40 tuổi) rồi cướp tài sản. Rum bị bắt vào ngày 23/8 khi đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi (TP.HCM).

Theo cáo trạng, trước khi sự việc xảy ra Rum nhiều lần đi qua khu vực phòng khám bác sĩ L.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Vì thấy nơi này vắng người qua lại nên đối tượng có ý định đột nhập vào lấy tài sản.

Rạng sáng 15/8 Rum đậu xe bên đường đối diện phòng khám rồi đi bộ sang. Rum trèo lên cắt lam gió phía trên cánh của nhà chui vào trong.

Khi đến phòng ngủ, đối tượng khống chế và dùng dây trói nạn nhân lại để lấy nhiều tài sản có giá trị, nữ trang của nạn nhân. Chưa dừng lại, trước khi rời đi Rum còn hiếp dâm nữ bác sĩ.

Mãi đến khi có khách đến kêu cửa khám bệnh, mua thuốc, bác sĩ L. mới cố vùng vẫy, đạp cửa cầu cứu.

Nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Bến Lức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp Rum.