Kế hoạch man rợ của nghi phạm người Hàn Quốc sát hại, phân xác đồng hương: Chuốc bia cho nạn nhân say rồi đoạt mạng, cướp tài sản

Liên quan đến vụ giết người, phân xác xảy ra tại căn nhà 4 tầng trên đường số 3, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) gây rúng động dư luận 2 ngày qua, ngày 29/11 Công an TP.HCM đã thông tin về lời khai ban đầu nghi can Jeong In Cheol (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc).

Cụ thể sau khi bị bắt, Jeong In Cheol khai nhận việc giết nạn nhân là bạn đồng hương tên Han Tong Duk (33 tuổi) để cướp tài sản.

Jeong In Cheol.

Nghi can cho biết thuê căn nhà 4 tầng tại đường số 3 khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng để làm trụ sở Công ty tên Creata Việt Nam do mình làm giám đốc.

Gần đây, công ty kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất.

Để có tiền trả nợ, Jeong In Cheol lập kế hoạch giết Han Tong Duk vì biết người này có nhiều tiền.

Căn nhà 4 tầng, nơi phát hiện thi thể ở quận 7, TP.HCM.

Sau khi thông báo trả căn nhà cho chủ và thu dọn hết đồ đạc, Jeong In Cheol rủ Han Tong Duk đến nhà chơi. Tại đây sau khi dụ bạn đồng hương uống bia say lăn ra ngủ, nghi can đã ra tay đoạt mạng nạn nhân.

Sau đó Jeong In Cheol dùng kìm cộng lực và cưa tay phân xác nạn nhân ra, giấu vào vali và những chiếc túi nilon đen.

Vali chứa xác và cưa tay, kìm công an thu thập tại hiện trường.

Gây án xong, nghi can lấy hết tài sản gồm tiền, vàng (tổng cộng khoảng 200 triệu đồng) của nạn nhân rồi thu dọn hiện trường, tẩu thoát khỏi ngôi nhà bằng chiếc ô tô mà Han Tong Duk lái đến.

Sau đó, đối tượng di chuyển nhiều nơi trước khi về căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền và bị bắt tại đây.

Hiện trường vụ án được phong tỏa ngày 28/11.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi can để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Như đã thông tin, tối 27/1 chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra nhà khách thuê vừa trả và phát hiện một chiếc vali màu hồng.

Người dân hiếu kỳ đến theo dõi.

Kiểm tra, chủ nhà phát hiện một thi thể không nguyên vẹn nên đã hô hoán và trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra và xác định có vụ án mạng giết người, phân xác xảy ra.