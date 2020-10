Kê gà tươi giá 700 ngàn/kg vẫn được chị em lùng mua bồi bổ cho chồng

Chị Trần Thị Giang, 36 tuổi ở Giải Phóng, Hà Nội vừa đi làm công sở vừa buôn bán kê gà tươi và kê gà đông lạnh quanh năm.

Theo chị Giang kể, ban đầu khi về quê ăn tiệc đám cưới, có ít kê gà tươi nên chị mang lên Hà Nội ăn. Chẳng ngờ, hàng xóm sang chơi thấy món ăn quý nên nhờ chị đặt từ quê. Vì thế chị cũng gom hộ.



Từ đó trở đi, rất nhiều hàng xóm và đồng nghiệp nhờ chị đặt kê gà này. Thấy nhu cầu của khách nhiều, chị túc tắc bán trên trang cá nhân và được nhiều người hỏi mua.

Tất cả kê gà tươi này được chị Giang đặt mua từ các lò mổ gà ở quê. Sau khi làm sạch, kê gà tươi được đóng gói, hút chân không và cấp đông. Bởi thế, ngay cả khi đến tay khách hàng cũng đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Kê gà hay còn gọi là ngọc kê chính là tinh hoàn của những chú gà trống. Ảnh minh họa.

Tiểu thương này cũng cho biết, kê gà hay còn gọi là ngọc kê chính là tinh hoàn của những chú gà trống. Đây là bộ phận rất bổ dưỡng, có chứa nhiều protein, lipid… có tác dụng cải thiện sinh lý cho các quý ông rất tốt. Vì thế, rất nhiều bà vợ lùng mua về để bồi bổ cho chồng.

"Khách mua về chỉ cần dùng kê gà hấp với lá hẹ cho chồng ăn cũng được coi là bài thuốc tự nhiên duy trì sự sung mãn cho các quý ông. Hoặc chúng giúp hỗ trợ các bệnh yếu sinh lý, di tinh rất tốt. Nhiều khách hàng cho biết, họ được các bác sĩ trị hiếm muộn khuyên ăn kê gà này hàng tuần", chị Giang kể lại.

Để lấy được 1kg kê gà tươi, người làm phải giết thịt từ 40-50 con gà trống mới đủ. Do kê gà quý hiếm khó thu mua, lại là bộ phận bổ dưỡng, tăng cường sinh lực và cải thiện tình trạng hiếm muộn, vô sinh nên giá của chúng khá đắt đỏ.

Được biết 1kg kê gà tươi chị Giang bán với giá 700 ngàn đồng. Nếu khách mua lẻ 1 lạng là 70 ngàn đồng. Riêng với kê gà ta đã cấp đông, chị bán với giá 600 ngàn đồng/kg và 60 ngàn đồng/lạng. Tất cả những túi kê gà được đóng gói 200 gam/túi, 500 gam/túi và luôn được bảo quản ở nhiệt độ -180 độ C.

Để lấy được 1kg kê gà tươi, người làm phải giết thịt từ 40-50 con gà trống mới đủ. Ảnh minh họa.

"Kê gà nhà mình rất đồng đều về kích thước, màu sắc sáng đẹp và được bảo quản kĩ càng trong kho lạnh đối với kê gà đông lạnh. Vì thế khách mua hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Nhà mình kê gà Việt, nói không với hàng Trung Quốc. Tất cả là do bố mẹ mình ở quê thu mua hộ rồi gửi ra buổi sáng. Do đó, tầm gần trưa mỗi ngày mình nhận được sẽ ship đơn cho khách luôn", chị Giang khẳng định.

Tiểu thương này cũng nói, khách muốn ăn kê gà tươi phải đặt trước vài ngày mới đủ thời gian để gom đơn. Kê gà đông lạnh thì sẵn hàng hơn, còn kê gà tươi không phải lúc nào có tiền là đã đặt được.

Chia sẻ về kê gà tươi đang bán tràn lan trên chợ mạng, bác Thứ – ông chủ một trang trại nuôi gà lớn ở Đông Lao, Hà Nội cho biết, kê gà tươi ở mỗi loại gà có màu sắc, kích cỡ, mùi vị khi chế biến khác nhau. Tuy nhiên gà nuôi càng lâu thời gian thì kê gà càng to, càng thơm ngon. Thậm chí có nhiều con gà trống bố, kê gà phải to bằng ngón tay cái. Tuy nhiên số lượng kê gà của những chú gà này không nhiều.

"Thường khi nuôi đã đến ngày giết thịt, người nuôi mới bắt đầu phá đàn. Do đó, kê gà to rất hiếm. Bên cạnh đó, kê gà của những loại trống như gà ri, gà mía khi nuôi 5 tháng trở lên chỉ to gần bằng ngón tay cái thôi. Những con gà non nuôi được 3-4 tháng, kê gà thường khá nhỏ. Cũng là người chăn nuôi nên trang trại nhà tôi cũng thường xuyên giết mổ cung cấp kê gà cho các tiểu thương. Tuy nhiên, kê gà số lượng chỉ có hạn, không có nhiều để bán tràn lan được", bác Thứ cho biết.

Kê gà tươi được coi là món ăn bồi bổ cho các quý ông và cả gia đình. Ảnh minh họa.

Người này cũng khẳng định, kê gà được nhiều tiểu thương bán với số lượng lớn trên thị trường có thể được nhập từ Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Brazil. Nguyên nhân vì những nước này không ăn nội tạng gà nên các bộ phận đó được tuồn về Việt Nam với giá khá rẻ. Để đánh lừa người tiêu dùng nên nhiều người bán hàng cứ nhập nhằng quảng cáo đó là kê gà đông lạnh từ gà Việt Nam.

Để tránh mua phải kê gà đông lạnh không đảm bảo, bác Thứ khuyên nếu có ăn cứ mua kê gà tươi sẽ không phải lo ngại. Ngoài ra nên mua kê gà của những người chăn nuôi ở các trang trại lớn nhỏ trong chính làng, xã, huyện mình để đảm bảo kê gà Việt xịn.