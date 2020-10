Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 bị bắt sau 3 ngày truy tìm

Thông tin này được đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết trong ngày 24/10.

Cụ thể, sau 3 ngày truy tìm từ trình báo của chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), vợ anh T.V.L., nam công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, 3 ngày qua Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh tổ chức điều tra, truy tìm đối tượng.

Khám xét nơi ở của Phúc, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan 9 điện thoại di động với nhiều sim rác, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính.

Bước đầu, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội và còn khai đã thực hiện nhiều sự việc tương tự.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai với Phúc.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Nông)

Trước đó như đã thông tin, chị Thảo cho biết sau tai nạn của chồng nhiều mạnh thường quân đã gọi điện thăm hỏi, hỗ trợ chị qua số tài khoản cá nhân được chị đăng ký tại một ngân hàng chi nhánh ở Quảng Trị số tiền hơn 250 triệu đồng.

Vào sáng 20/10, một số điện thoại lạ cũng gọi đến xưng tên L.T.N. (quê Đà Nẵng), hỏi thăm chị nhiều chuyện. Sau đó người này thông báo chị có tiền ủng hộ từ nước ngoài.

Người này gửi cho chị một đường link yêu cầu điền vào với lý do phải đủ thông tin mới có thể chuyển tiền về.

Sau 2 cuộc gọi đến của đối tượng trên, chị Thảo làm theo hướng dẫn và bất ngờ nhận thông báo từ điện thoại đã bị trừ tổng cộng 100 triệu đồng.

Lúc này biết bị lừa, người phụ nữ không nghe điện thoại nữa và mạng bị gián đoạn nên may mắn không mất thêm 50 triệu đồng. Tài khoản sau đó cũng được chị liên hệ ngân hàng khóa lại.

Sau đó, chị Thảo đến Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) là nơi đang sinh sống để trình báo sự việc.

Phía ngân hàng nơi chị Thảo giữ tiền ủng hộ sau đó đã quyết định tạm ứng cho chị 100 triệu đồng để trang trải cuộc sống.