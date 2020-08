Kẻ bạo hành dã man, dùng tàn thuốc đốt ngực con gái 7 tuổi của "vợ hờ" lãnh án 8 năm tù

Chiều 19/8, TAND Q.12 (TP.HCM) đã mở phiên toà xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" với bị cáo Hà Quốc Việt.

Theo cáo trạng, chị Dương Thảo Dương có con gái riêng tên D.N.C. (7 tuổi).

Bị cáo được dẫn giải vào tòa.

Tháng 2/2019, Dương về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt (SN 1983) ở phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM).

Khoảng thời gian này, Dương gửi con gái cho cha dượng là ông Đặng Công Hùng ở Trà Vinh chăm sóc.

Bé C. tươi tỉnh đến tòa.

Đến tháng 8/2019, ông Hùng gửi lại bé C. cho Dương và người tình.

Sáng 24/10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có 1 người chở bé C. đến giao. Khi kiểm tra cơ thể, ông Hùng phát hiện bé có nhiều thương tích và vết bầm ở sau đầu, tay trái, môi, má, ngực, mông… cùng nhiều vết rách da chảy máu.

Cảm xúc của ông Hùng trước giờ diễn ra phiên tòa.

Ông hỏi cháu thì được bé C. cho biết mình bị Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người.

Ngày 28/10, ông Hùng đã đến công an phường Tân Hưng Thuận, quận 12 trình báo sự việc.

Bị cáo trong phần xét hỏi.

Bị cáo khai nhận tổng cộng 7 lần bạo hành bé gái.

Qua làm việc với công an, Hùng khai nhận từ khoảng tháng 8/2019 đã nhiều lần có hành vi dùng cây gỗ đánh bé C. với lý do bé ngủ rồi tiểu trên nệm.

Đến 8h sáng 23/10, cũng vì lý do này Việt đã dùng cây gỗ dài khoảng 60 cm đánh nhiều cái vào mông C., dùng tay đánh vào mặt bé.

Ông ngoại nuôi của bé kể lại thời điểm phát hiện bé bị thương.

Riêng vết thương bỏng ở ngực, Việt khai do vứt tàn thuốc đang cháy vào áo bé.

Sau khi phát hiện các vết thương và biết người tình bạo hành con mình, mẹ ruột bé đã nhờ người đưa cháu về quê.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù cho bị cáo.

Tổng cộng, Việt khai với cơ quan công an đã bạo hành bé C. 7 lần. Riêng lần gần nhất còn có dùng tay ngắt nhéo vào vùng gần bộ phận sinh dục.

Với chị Dương, mẹ ruột bé C. cho biết những lần phát hiện vết thương có hỏi con nhưng bé đều không trả lời.

Tuy nhiên, luật sư bào chữa đề nghị phải xử nghiêm bằng khung hình phạt lên đến 9 năm tù.

Còn chị M., người sống gần Việt và Dương cho biết nhiều lần thấy bé C. bị thương nhưng khi hỏi thì bé trả lời bị té hoặc tự gây thương tích.

Cơ quan CSĐT, Công an quận 12 đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bé D.N.C.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (áo đen) dại diện bào chữa cho bị hại.

Kết quả giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM xác định tỉ lệ thương tật của bé là 47%.

Tại phiên tòa, trước các chứng cứ rõ ràng và lời khai của bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 7-8 năm tù cho Hà Quốc Việt.

Tuy nhiên, phía luật sư bào chữa cho rằng HĐXX cần tuyên một bản án nghiêm minh hơn là 8-9 năm để có tính răn đe xã hội.

Sau phần nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hà Quốc Việt 8 năm tù giam.