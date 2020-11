Karik khóc vì G.Ducky bại trận trước Dế Choắt nhưng qua phỏng đoán của con trai Xuân Bắc là do bị giẫm giày giá 10 nghìn đô

Dư âm của trận Chung kết 2 Rap Việt diễn ra tối 14/11 vẫn tiếp tục là chủ đề được nhiều người nhắc đến.

Còn nhớ trong đêm Chung kết, Xuân Bắc đã dành thời gian cùng 2 con trai bay từ Hà Nội vào TP.HCM để cổ vũ cho các thí sinh Rap Việt. Ở phần giao lưu, Trấn Thành đã trêu Xuân Bắc: "Anh có chắc là bé thích không?". Ngay sau đó, cậu con trai Minh Bủm đã có câu trả lời đi vào lòng người: "Sự có mặt của con ở đây đã nói lên tất cả". Câu đối đáp khéo léo của Minh Bủm khiến Trấn Thành phải thốt lên: "Giỏi lắm, quả là con trai MC, con chỉ nên nói thế thôi", đồng thời các khán giả trong trường quay cũng đồng loạt vỗ tay vì quá chất chơi.

Không chỉ chiếm spotlight trong chương trình mà mới đây, Xuân Bắc tiếp tục hé lộ một câu chuyện giữa anh, Bi Béo và Minh Bủm xoay quanh việc huấn luyện viên Karik bật khóc sau khi Trấn Thành công bố kết quả.

Nếu như khán giả đều biết việc Karik khóc là vì chưa thể giúp học trò G.Ducky giành được chiến thắng trước Dế Choắt thì qua phỏng đoán của Bi Béo lại là một lý do khác. Cụ thể khi Minh Bủm hỏi: "Lúc nãy, bố có thấy chú Karik khóc không?". Suy nghĩ một hồi lâu, Bi Béo trả lời rằng do có 3 học trò vào Chung kết nhưng có 2 người chỉ đạt giải Ấn tượng còn 1 là Á quân. Về phía bố Xuân Bắc, anh lại đưa ra quan điểm có thể do Karik vừa vui vừa nuối tiếc nên khóc.

Tuy nhiên hai câu trả lời này với Minh Bủm đều không đúng. Theo đó, cậu bé phỏng đoán việc Karik khóc là do bị ai đó giẫm phải đôi giày trị giá 10 nghìn đô mà nam huấn luyện viên đang mang: "Con đã theo dõi chú ấy suốt. Chú Karik đi đôi giày mới giá gần 10 nghìn đô. Nhưng lúc xuống chụp ảnh, không biết ai giẫm bẹp mũi giày của chú ấy. Chú ấy xót quá nên khóc, thế thôi! Nếu là con, con cũng khóc!".

Cuộc nói chuyện giữa Xuân Bắc, Bi Béo và Minh Bủm xoay quanh việc Karik khóc trong đêm Chung kết Rap Việt.

Đúng như quan sát của Minh Bủm thì đôi giày trị giá gần 10 nghìn đô của Karik đã bị ai đó giẫm phải.

Nghe xong câu trả lời của Minh Bủm, Xuân Bắc được một phen tá hỏa trước suy đoán của cậu con trai, đồng thời nhờ cậy Karik xác nhận xem có phải những giọt nước mắt trên sân khấu Chung kết là do giày bị giẫm hay không.