Karaoke XO ở Tiền Giang lại… có biến

Những vụ việc từng xảy ra

1. Vào khoảng 22 giờ ngày 2-2-2021, tại Karaoke XO, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 24 người dương tính với chất ma túy.

2. Khoảng 1 giờ ngày 17-3-2021, Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch, SN 1998; ngụ phường 2, TP Mỹ Tho ) đến Karaoke XO hát cùng bạn. Lúc này, một người có biệt danh là "Triều điên" cũng đến. Trong lúc Hải và Triều đang ở phòng hát trên tầng 1 thì nghe tiếng súng nổ không rõ bao nhiêu phát.

Nghe súng nổ, rất nhiều người hát ở đây bỏ chạy. Một người khách đi hát đã vô tình quay lại đoạn clip cho thấy có một thanh niên được xác định là Hải Bạch chạy từ trên lầu xuống đường, lúc này có nhiều thanh niên khác cũng kéo đến và Hải đã ngã xuống đường.

Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 6 vỏ đạn bằng đồng (1 vỏ trong phòng hát và 5 vỏ đạn ngoài đường). Công an TP Mỹ Tho đã mời 35 người có mặt thời điểm súng nổ về trụ sở công an để làm việc.

3. Khoảng 20 giờ ngày 12-4-2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang hàng chục đối tượng nam, nữ đang sử dụng ma túy tại 3 phòng của Karaoke XO.

Tại hiện trường, công an thu giữ 6 bịch nylon trong suốt bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 6,5 viên nén các loại nghi là ma tuý, cùng các dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, có 22 đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp.

Hôm sau, UBND TP Mỹ Tho phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tống đạt quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh Karaoke X.O (xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) do bà Nguyễn Phạm Thiên Trang (SN 1972) làm chủ.

Lý do bị xử phạt là có hành vi "Để người khác sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh và kinh doanh quá giờ quy định".

Ngoài ra, UBND TP Mỹ Tho cũng đã ký quyết định tạm ngưng hoạt động 3 tháng đối với cơ sở này.

