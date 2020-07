Kanye West - Paris Hilton: Người vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống tiết lộ chuyện muốn ly hôn vợ, kẻ quanh năm suốt tháng dính bê bối lộ clip sex rồi dùng chất cấm

Rapper "lắm tài nhiều tật" Kanye West cùng cô tiểu thư đỏng đảnh Paris Hilton là hai cái tên được truyền thông Mỹ nhắc tới nhiều nhất trong những tuần trở lại đây. Điều khiến dân tình chú ý chính là việc Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ. Ngay sau đó, Paris Hilton cũng ám chỉ việc muốn tranh cử vào vị trí này bằng một bài đăng trên Twitter.

Tuy nhiên, khác với Kanye West khi có những bài phát hiểu tại cuộc vận động tranh cử thì Paris Hilton lại hoàn toàn "im hơi lặng tiếng" kể từ sau thời điểm đăng tải bài viết trên trang Twitter. Nhiều người cho rằng, cô tiểu thư tai tiếng nhất nhì Hollywood chỉ đang muốn "đánh bóng" lại tên tuổi của mình bằng những phát ngôn gây sốc, chứ không hề nghiêm túc.

Nếu so về độ tai tiếng giữa Kanye West và Paris Hilton, nhiều người cho rằng, thật khó phân ai cao ai thấp khi mỗi người đều là những nhân vật dính nhiều bê bối nhất nhì Hollywood.

Kanye West ngập ngụa trong tai tiếng vạ miệng

Bên cạnh danh xưng là một rapper tài giỏi, Kanye West còn được biết tới là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà thiết kế thời trang, doanh nhân thành công và giàu có, sở hữu một hãng thu âm và thương hiệu giày Yeezy.

Trong hơn 20 năm hoạt động trong ngành âm nhạc Mỹ, Kanye West cũng trở thành cái gai trong mắt nhiều người khi thường xuyên dính vào những tai tiếng do chính cách ăn nói thẳng thừng, phách lối của mình. Thậm chí Kanye West và bà xã Kim Kardashian đã trở thành cặp vợ chồng thị phi bị ghét nhất Hollywood. Chính vì lẽ đó, khi Kanye West tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, nhiều người không khỏi tỏ ra ngán ngẩm và cảm thấy đây là một điều vô cùng tồi tệ.

Kanye West từng công khai chỉ trích tạp chí Forbes chì vì tờ này không tuyên bố con số đúng về khối tài sản mà nam rapper này đang sở hữu. Cụ thể, Forbes công nhận Kanye West là tỷ phú USD với khối tài sản hơn 1,3 tỷ USD, chủ yếu đến từ thương hiệu giày Yeezy do nam rapper sáng lập. Đáp lại, ông xã Kim "siêu vòng ba" lại tỏ ra không hài lòng vì khối tài sản của anh là 3,3 tỷ USD, đồng thời mắng Forbes là đồ không biết đếm.

Không chỉ mách lòng tạp chí danh tiếng, Kanye West còn nổi tiếng với mối thâm thù đại hận cùng nàng "rắn chúa" Taylor Swift. Vụ việc bắt nguồn từ việc, trong lễ trao giải giải MTV Video Music Awards năm 2009, Taylor Swift đã được xướng tên ở hạng mục Video hay nhất của năm cho ca khúc You Belong With Me. Tuy nhiên, Kanye West bất ngờ lên sân khấu và giật lại micro từ tay Taylor Swift, đồng thời tuyên bố nàng "rắn chúa" không xứng đánh với giải thưởng này mà phải là Beyonce.

Trong khi Taylor Swift vô cùng bất ngờ và hoang mang không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này thì phần đông nghệ sĩ đều tỏ ra tức giận, Beyonce thậm chí còn khóc rồi nói: "Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho Taylor Swift".

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Taylor Swift và Kanye West tiếp tục có màn khẩu chiến sau khi nam rapper "lắm tài nhiều tật" này tung MV Famous với phân cảnh nhiều người nổi tiếng khỏa thân, nằm trên giường bên cạnh vợ chồng Kim "siêu vòng ba". Dù là do người mẫu đóng giả nhưng trong đó có người mang khuôn mặt của Taylor Swift. Thậm chí trong lời bài hát cũng nhắc tới nàng "rắn chúa" với ngôn từ khiếm nhã.

Đứng trước làn sóng chỉ trích, vợ chồng Kanye West tung đoạn ghi âm cho thấy Taylor Swift đã đồng ý cho họ làm vậy. Ngược lại, nàng "rắn chúa" lại phủ nhận và cho hay chưa từng đồng ý về ca từ cũng như hình ảnh của cô bị sử dụng trong MV này. Mãi đến tháng 3/2020, nàng "rắn chúa" mới được minh oan khi đoạn ghi âm chưa qua chỉnh sửa được công khai trên mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm này, Taylor Swift chỉ mới bảo sẽ suy nghĩ, chứ chưa đồng ý khi được hỏi về lời bài hát Famous.

Gần đây nhất, Kanye West còn có phát ngôn gây sốc liên quan tới cuộc sống gia đình với Kardashian. Theo nam rapper, thời điểm Kim Kardashian mới mang thai con đầu lòng cả hai từng có ý định phá đi đứa con này. Trước phát ngôn này, Kim Kardashian tỏ ra vô cùng tức giận khi chồng công khai chuyện này với truyền thông.

Sau đó, Kanye West đã đăng tải những dòng trạng thái lên Twitter cá nhân với nội dung rằng anh đã "cố gắng ly hôn" với Kim Kardashian trong vòng 2 năm qua, khi biết cô gặp mặt anh chàng rapper Meek Mill tại khách sạn Waldorf.

Paris Hilton hết lộ clip sex cho tới sử dụng chất cấm

Trong làng giải trí Hollywood không ai không biết tới danh dưng "nữ hoàng tiệc tùng" của nàng tiểu thư gia thế khủng Paris Hilton, khi những tin tức liên quan tới cô đều gắn liền với các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Sinh ra trong gia tộc giàu có, Paris Hilton là cháu của Conrad Hilton - người sáng lập chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng hàng đầu thế giới. Theo thống kê của trang Celebrity Net Worth, tình tới năm 2020, Paris Hilton sở hữu khối tài sản 300 triệu USD (gần 7.000 tỷ đồng).

Vào năm 2004, Paris Hilton khiến truyền thông xôn xao khi bất ngờ bị tung clip sex cùng bạn trai thời điểm đó là Rick Salomon. Mặc dù việc bị phát tán clip sex khiến tên tuổi của cô được biết đến nhiều hơn nhưng cũng trở thành một vết dơ khó rửa sạch trong cuộc đời nàng tiểu thư tai tiếng này. Thậm chí Paris Hilton từng thừa nhận cô cảm thấy như bị cưỡng bức và muốn chết khi lộ clip sex.

Chỉ 4 năm sau, cô nàng tiếp tục lên mặt báo khi những thước phim ghi lại cảnh ân ái của cô cùng cầu thủ bóng chày Doug Reinhardt bị rò rỉ. Vào năm 2012, chiếc điện thoại Sidekick II của Paris Hilton bị tin tặc tấn công. Kết quả toàn bộ danh bạ, ghi chú cá nhân và nhiều hình ảnh riêng tư của cô sau đó được đăng tải rộng rãi trên Internet.



Sau những vụ bê bối lộ clip sex, Paris Hilton tiếp tục rơi vào những cuộc ăn chơi tiệc tùng thâu đêm. Điều này khiến cô được truyền thông Mỹ đặt cho cái tên "nữ hoàng tiệc tùng". Thời điểm đó, Paris Hilton liên tục xuất hiện trên báo chí truyền thông bằng những hình ảnh say xỉn, dùng chất kích thích, đánh nhau, lái xe vượt ẩu, vào tù ra tội...

Vào khoảng năm 2010, Paris Hilton từng bị bắt và tạm giam sau khi cảnh sát phát hiện một gói ny-lon chứa 0,8gram ma túy trong chiếc túi xách hiệu Chanel của người thừa kế chuỗi khách sạn Hilton. Sau đó, Paris Hilton bị phạt một năm án treo, phải theo học một chương trình cai nghiện ma túy, nộp phạt 2.000 USD và phải thực hiện 200 giờ lao động công ích.

Bên cạnh việc ăn chơi tiệc tùng tới bến, Paris Hilton còn nổi tiếng với chiến tích trong chuyện tình ái của mình. Bằng chứng là việc nàng tiểu thư tai tiếng này từng 3 lần hủy hôn cùng hơn 20 cuộc tình dang dở.

Người tình gần đây được chú ý nhất của Paris Hilton chính là vị hôn phu Chris Zylka. Sau khi tuyên bố nhận lời cầu hôn của bạn trai, ai cũng tưởng nàng tiểu thư tai tiếng đã tìm được bến đỗ vững chắc và quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Nhưng ít lâu sau khi tuyên bố đính hôn, Paris Hilton lại khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ chuyện chấm dứt tình cảm với Chris Zylka.

Nguyên nhân được tiết lộ là do tiểu thư nhà Hilton cảm thấy mối quan hệ của cô và bạn trai kém 4 tuổi tiến triển quá nhanh và nam diễn viên không phải là người chồng dành cho mình. Chris Zilka sau đó đã đòi lại chiếc nhẫn đắt đỏ đã tặng Paris Hilton. Trước đó, Paris Hilton cùng từng hủy hôn với người mẫu Jason Shaw và doanh nhân Paris Latsis.

Ngoài ra, nàng tiểu thư tai tiếng nhất Hollywood này còn sở hữu danh sách người tình dài cả cây số gồm: Edward Furlong, Deryck Whibley, Simon Rex, Fred Durst, Jamie Kennedy, Joe Francis, Nick Carter, Chad Michael Murray, Stavros Niarchos III, Josh Henderson, Tyler Atkins, Adrian Grenier, Benji Madden, Doug Reinhardt…