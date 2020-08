Justin Bieber đăng hình thông báo chính thức về việc lên chức, ngôi sao "Fast and Furious" lập tức lên tiếng chúc mừng?

Mới đây, trên trang cá nhân, Justin Bieber đã chia sẻ loạt hình ảnh tay bế một đứa trẻ mới sinh trên tay, trông rất ra dáng ông bố trẻ. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng, bà xã Justin Bieber phải chăng đã sinh em bé.

Tuy nhiên, mọi việc ngay lập tức được lý giải khi đọc tới dòng trạng thái mà Justin Bieber chia sẻ: "Cháu gái Iris của tôi này... nhỏ nhỏ, mềm mềm lại còn thơm thơm như cục kẹo gôm vậy... Cô bé đẹp tuyệt". Iris là con gái chị ruột của Hailey Baldwin. Qua hình ảnh, có thể thấy nam ca sĩ không khỏi phấn khích vì được lên chức chú. Anh tỏ ra là 1 người đàn ông đảm đang khi bế em bé rất khéo.

Dưới phần bình luận, nam diễn viên "Fast and Furious" Dwayne Johnson lập tức để lại lời chúc mừng: "Fully expect you and H to have a baby in 2021" (tạm dịch: Rất hy vọng cậu cùng H sẽ có một đứa bé của riêng mình trong năm 2021).

Về việc bắt đầu gia đình riêng của mình, cả Hailey Baldwin và Justin Bieber đều cho biết, họ muốn đợi một chút thời gian nữa sau đám cưới, trước khi thực hiện bước tiếp theo trong mối quan hệ của họ.

Nguồn: People