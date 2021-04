Jisoo gây choáng bởi 1 thành tích hiếm có khó tìm, thế này bảo sao trở thành Đại sứ toàn cầu của Dior!

Mới đây, trang tin tức chuyên về thời trang uy tín Business of Fashion (BOF) đã đưa tin Christian Dior Couture Korea Co., chi nhánh tại Hàn Quốc của thương hiệu xa xỉ nước Pháp đạt doanh thu 328,5 tỉ won và thu nhập ròng là 77,7 tỉ won trong năm 2020, với mức tăng lần lượt là 75,8% và 253,4% so với năm trước. Thống kê này nằm trong báo cáo tài chính của Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS), được đăng tải trên Koreabizwire.com.

Bắt đầu tiếp xúc với nhà mốt lớn từ cuối năm 2019, chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu ở hai mảng Fashion và Beauty, những con số biết nói này đã chứng minh Jisoo hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại

Lợi nhuận hoạt động năm ngoái của Dior tại xứ Củ Sâm là 104,7 tỉ won, cao gấp 2,4 lần so với năm 2019. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc gần đây đã báo cáo tổng doanh thu của thương hiệu này tại các cửa hàng lớn trong năm 2020 tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Từ những dữ kiện trên, có thể thấy tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động mua sắm mặt hàng xa xỉ của người dân Hàn Quốc. Có hai lý do được đưa ra: thứ nhất là khả năng kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Hàn khá ổn định; thứ hai là khi những chuyến du lịch nước ngoài không còn khả thi, người dân chuyển hướng sang việc mua sắm với số tiền dành dụm đáng lẽ dành cho những chuyến đi này.

Trước đó, trong năm 2020, theo báo cáo của Launchmetrics, Dior là thương hiệu đạt Media Impact Value cao nhất trong tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2020/2021. Cụ thể, bài đăng đạt Media Impact Value cao nhất thuộc về bài đăng của Jisoo trên Instagram của Dior, được định giá là 614.000 USD (hơn 13 tỷ VNĐ), cao gấp hai lần so với bài post giá trị nhất của Dior trong tuần lễ thời trang Thu - Đông 2020. Nhìn chung, giá trị tác động truyền thông của Dior đã tăng khoảng 33% so với Quý 1 nhờ sự ảnh hưởng của Jisoo.

Phong cách thường ngày của Jisoo thiên về sự cá tính, năng động và trẻ trung, đối lập với khuôn mặt dịu dàng, nữ tính của cô nàng. Dễ áp dụng, thân thiện mà lại còn xịn, nên người người nhà nhà đua nhau mua Dior để được giống nàng!

Ảnh: Internet