Jisoo gặp khủng hoảng vì bê bối phim mới, lên đồ có tâm lắm nhưng vẫn bị nhà tài trợ yêu cầu gỡ bỏ

Dù rất được kỳ vọng, nhưng hiện tại bộ phim Snowdrop (Hoa Tuyết Điểm) do Jung Hae In và Jisoo (BLACKPINK) đóng vai chính đang đứng trước cơn bão tẩy chay của dư luận. Cụ thể, đến ngày 21/12, phim đã nhận 300.000 chữ kí yêu cầu Nhà Xanh cấm sóng vì nội dung phim bị cho là sai lệch so với lịch sử.



Bên cạnh đó, hơn 20 nhãn hàng tuyên bố rút tài trợ khỏi bộ phim. Nhiều nhãn hàng đã gửi lời xin lỗi khán giả và yêu cầu ekip bộ phim gỡ bỏ phân cảnh có sản phẩm tài trợ.

Trong số đó, có nhiều nhãn hàng thời trang như Ganisong, Jo's Lounge, Organi Mansion… Cũng bởi vì lẽ đó, dù lên đồ có tâm lắm nhưng rất có thể nhiều cảnh quay của Jisoo trong Snowdrop sẽ bị cắt bỏ.

Trong Snowdrop, Jisoo mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, đơn giản. Các bộ cánh cô diện cũng thiên về style đơn giản, nữ tính và tập trung vào những thương hiệu bình dân, không quá đắt đỏ. Điển hình như mẫu áo len Zara có giá khoảng 1,2 triệu đồng.

Khi khác cô diện áo blazer Zara 3,5 triệu đồng mix cùng bộ đồ ngủ của Organic Mansion giá khoảng 1,8 triệu đồng. Organic Mansion cũng là 1 trong những nhà tài trợ của bộ phim. Vì vậy, Jisoo cũng thường xuyên diện những mẫu đồ ngủ của hãng trong Snowdrop.

Khi khác, cô diện bộ đồ ngủ tông trắng tối giản có giá khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối gay gắt cho bộ phim cũng như sự rút lui của các nhà tài trợ thì rất có thể những phân cảnh này sẽ sớm bị cắt sóng hoàn toàn.

Khi đi học, Jisoo tập trung xây dựng hình tượng nữ sinh viên đơn giản, trẻ trung khi diện áo sơ mi mix cùng áo len.

Lối lên đồ này được cô áp dụng khá nhiều lần. Thành viên BLACKPINK chọn áo len Other Stories có thiết kế cổ tròn, tông màu pastel xinh xắn, nhẹ nhàng.

Lối mix áo sơ mi và áo len thường xuyên được Jisoo áp dụng. Khi khác, cô chọn diện cardigan họa tiết kẻ ngang của YMC. Mẫu áo này có giá khoảng 12 triệu đồng.

Về phần phụ kiện, Jisoo cũng lên đồ khá đơn giản. Cô thường chọn những mẫu túi dáng bao thư cơ bản, phù hợp với hình tượng sinh viên đại học. Cả 2 mẫu túi mà cô đã diện đều đến từ thương hiệu Mimi Berry.

Ngoài ra, để đồng bộ với hình ảnh nữ sinh nhẹ nhàng, trẻ trung, Jisoo chọn diện giày thể thao dáng cơ bản của Autry.