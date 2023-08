Jisoo (Blackpink) nổi tiếng có làn da đẹp mịn: Một bí quyết đến từ ăn uống

Chia sẻ trên trang Kbizoom, Jisoo của nhóm nhạc đình đám Blackpink chia sẻ, cô sử dụng nhiều cách khác nhau để duy trì làn da đẹp mịn. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm chống lão hóa, đắp mặt nạ giấy…, Jisoo tiết lộ một bí quyết đến từ ăn uống: Bổ sung collagen từ thực phẩm hàng ngày để giữ da trẻ trung, mịn màng.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết, tăng sinh collagen cho da từ những thực phẩm quen thuộc, hàng ngày là cách thông minh, vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Chuyên gia cũng gợi ý một số thực phẩm tăng sinh collagen cho làn da trẻ mãi. Nếu bạn mong muốn có làn da trẻ đẹp như Jisoo thì đừng vội bỏ qua.

1. Nước hầm xương

Nước hầm xương được làm từ xương và mô liên kết nên chứa canxi, magie, phốt pho, collagen, glucosamine, chondroitin, axit amin và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Tuy nhiên, mỗi loại nước hầm xương sẽ có chất lượng khác nhau. Để đảm bảo chất lượng nước hầm xương, hãy thử tự làm nước dùng bằng xương mua ở những cửa hàng uy tín.

2. Thịt gà

Nếu bạn đã từng chặt thịt gà, có lẽ bạn đã nhận thấy loại thịt này có rất nhiều mô liên kết. Những mô này làm cho thịt gà trở thành nguồn collagen dồi dào trong chế độ ăn uống. Một số nghiên cứu thậm chí sử dụng cổ và sụn gà để cung cấp collagen, điều trị viêm khớp.

3. Cá

Giống như một số loài động vật khác, cá có xương và dây chằng làm bằng collagen. Cá biển thậm chí còn được đánh giá là một trong những loại thực phẩm có chứa nhiều collagen dễ hấp thụ nhất. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã sử dụng da cá làm nguồn cung cấp collagen peptide.

4. Lòng trắng trứng

Mặc dù không chứa các mô liên kết như nhiều sản phẩm từ động vật khác, nhưng lòng trắng trứng có một lượng lớn proline. Đây là một trong những axit amin cần thiết cho quá trình sản xuất collagen của cơ thể.

5. Trái cây có múi

Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất pro-collagen, tiền chất của cơ thể để tạo ra collagen. Do đó, nhận đủ vitamin C rất quan trọng.

Các loại trái cây có múi như cam, bưởi, chanh và chanh tây chứa đầy chất dinh dưỡng này. Ăn nhiều trái cây có múi sẽ giúp tăng sinh collagen hiệu quả.

6. Quả mọng

Ngoài trái cây họ cam quýt, quả mọng cũng là một nguồn tuyệt vời khác để tăng sinh collagen trong cơ thể. Tính về hàm lượng vitamin C, một trái dâu tây còn chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam.

Quả mâm xôi, quả việt quất cũng cung cấp một liều lượng lớn vitamin C. Các loại quả mọng có nhiều chất chống oxy hóa, giúp làn da luôn căng tràn collagen.

7. Trái cây nhiệt đới

Các nhà khoa học phát hiện, trái cây giàu vitamin C là những loại quả miền nhiệt đới như xoài, kiwi, dứa và ổi. Trong đó, ổi còn có một lượng nhỏ kẽm. Đây là một yếu tố quan trọng khác giúp sản xuất collagen.

8. Tỏi

Loại gia vị này có thể thúc đẩy quá trình sản xuất collagen. Nguyên nhân bởi, tỏi có hàm lượng lưu huỳnh cao. Đây là một khoáng chất vi lượng giúp tổng hợp và ngăn ngừa sự phân hủy collagen hiệu quả.

9. Rau lá xanh

Chúng ta đều biết rau lá xanh đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Trong thực tế, rau lá xanh có thể giúp làn da trẻ trung hơn.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, tiêu thụ chất diệp lục trong rau lá xanh làm tăng tiền thân của collagen trong da. Rau bina, cải xoăn... có màu từ chất diệp lục, được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, rất tốt để tăng sinh collagen.

10. Đậu

Đậu là một loại thực phẩm giàu protein thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Thêm vào đó, nhiều loại đậu rất giàu đồng. Đây là một chất dinh dưỡng khác cần thiết cho quá trình sản xuất collagen.

11. Hạt điều

Hạt điều chứa nhiều kẽm và đồng. Cả hai đều giúp tăng khả năng tạo collagen của cơ thể. Do đó, ăn nhẹ bằng loại hạt này là một cách hay để giữ da trẻ.

12. Cà chua

Một quả cà chua vừa có thể cung cấp tới gần 30% lượng vitamin C được khuyến cáo mỗi ngày. Chúng còn chứa một lượng lớn lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh để giúp làn da khỏe mạnh.

13. Ớt chuông

Nếu bạn đang thêm cà chua vào món salad hoặc bánh mì sandwich, hãy bổ sung một ít ớt chuông đỏ. Những loại rau giàu vitamin C này có chứa capsaicin, một hợp chất chống viêm có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa, cho da luôn tươi trẻ.