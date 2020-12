Jisoo (BLACKPINK) lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới nhưng fan lại đùng đùng nổi giận, đòi công bằng vì lý do này

Mới đây, TC Candler đã công bố danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Chị cả BLACKPINK - Jisoo được xếp ở vị trí thứ 50. Cô cũng được fan Kpop ưu ái gọi là "Hoa hậu Hàn Quốc" vì nhan sắc chuẩn nữ thần xứ Hàn.

Tuy nhiên, khi bảng xếp hạng này được công bố thì cộng đồng fan của Jisoo lại vô cùng tức giận. Nguyên nhân là do TC Candler đã dùng câu: "Her English is a pity" (Tạm dịch: Tiếng Anh của cô ấy là một điều đáng tiếc), bị cho là mỉa mai khả năng tiếng Anh và thiếu tôn trọng Jisoo khi giới thiệu về cô.

Fan Jisoo đang đẩy hashtag yêu cầu TC Candler xin lỗi Jisoo lên xu hướng toàn cầu của Twitter

Hiện tại, fan của Jisoo đang tích cực đẩy hashtag #APOLOGIZETOJISOOTccandle (TC Candler hãy xin lỗi Jisoo) trên Twitter để đòi lại công bằng cho thần tượng.

Phía TC Candler cũng đã chính thức lên tiếng: "Đây là một câu nói đùa của Jisoo và cô ấy cũng rất thích điều đó. Chúng tôi yêu Jisoo. Hãy kết thúc cuộc tranh luận này". Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn chưa thể làm fan của chị cả BLACKPINK hài lòng.