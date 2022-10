Jin (BTS) theo đuổi sự nghiệp solo

Tại buổi hòa nhạc Yet To Come diễn ra tại Busan (Hàn Quốc), "anh cả" Jin của BTS bất ngờ thông báo tới người hâm mộ rằng anh sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm âm nhạc solo của mình.

"Tôi đã có cơ hội được làm việc với những người mà tôi thích. Do đó mà tôi có thể khẳng định một ca khúc solo sẽ sớm được ra mắt thôi", Jin thông báo tới những người hâm mộ ngay trong buổi biểu diễn của nhóm.

Ngay sau thông báo của Jin, những người hâm mộ đã vô cùng háo hức và phấn khích. Đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm âm nhạc chứa đựng phần màu sắc riêng biệt của Jin, khác hoàn toàn so với những sản phẩm âm nhạc của BTS trước đây. Thực tế, những người hâm mộ trong quá khứ từng được thưởng thức những ca khúc solo của Jin như Tonight (2019), Abyss (2020), Yours và Super Tuna (2021). Tuy nhiên, những người hâm mộ vẫn tò mò về ca khúc mới sắp tới và cách Jin lựa chọn chủ đề cho ca khúc lần này.

Trong khi đó, trên sân khấu Yet To Come, các thành viên BTS vẫn một lần nữa khẳng định sẽ còn tiếp hoạt động cùng nhau trong nhiều năm tới. J-Hope bày tỏ mong muốn, hi vọng khán giả tiếp tục chờ đợi và tin tưởng vào BTS. Thành viên Jimin cũng bày tỏ: "Thật buồn khi concert đã đi đến hồi kết, thế nhưng điều này không có nghĩa là sự kết thúc. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cùng nhau trong 30 năm nữa và thậm chí là vẫn biểu diễn khi đã 70 tuổi".

"Cả 7 thành viên đều có chung những cảm xúc ngay lúc này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm nhạc, tiếp tục biểu diễn khi các bạn còn tiếp tục tin tưởng vào chúng tôi", trưởng nhóm RM khẳng định.